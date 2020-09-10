「丹麥幸福博物館」正能量滿格開張！全方位認識「幸福」從何而來

圖文/Pei

幸福感會隨年齡變化？「幸福政策」是什麼？我們的大腦如何感受「幸福」？走一趟「最快樂國度」丹麥的幸福博物館，為自己灌滿幸福好心情！

從多重視角探討幸福

每個人都在追求幸福，但各自感受都不一樣。我們有想過、沒想過的生活課題，這個最親切的博物館或許都有答案！

丹麥是大家都知道的「最快樂國家」，不過丹麥人可能會告訴你：他們的心態不是快樂，而是「滿足」。很有哲理吧？在疫情期間，丹麥人也決定全面開發正能量，打造「幸福博物館」，提供滿滿的對話機會，目標？每個人都能從這裡笑著走出來！

了解全世界的幸福狀態 / 來源： thehappinessmuseum 在這位於哥本哈根的舊房子裡，展示從全世界私人捐獻得到的珍貴藏品。你可以看到自古以來，各國哲學家談論過的「幸福」話題、全球的「幸福指數」統計資料和解讀、有關「幸福」的書，甚至有來自全球「遺失物下落」的故事和「解答微笑真實意義」的特展，從科學、歷史、藝術和文化等許多角度，探討這個所有人一輩子最想要的無形元素。

交好朋友 更幸福！ / 來源： thehappinessmuseum 「我們希望來到博物館的訪客，可以從展品裡獲得看待人生和世界的另一種方式；懂得從日常百態裡發現美，幫自己和身邊的人維持好心情。」策展人這麼說。看到這裡，也許你也想放下厚厚的個人成長書本，走一趟博物館邊玩邊找答案了？

下次來北歐，把幸福博物館排到行程裡吧！

The Happiness Museum博物館資訊

地址：Admiralgade 19, 1066 København K

交通：M1 / M2 Kongens Nytorv 或 M3 Gammel Strand地鐵站下車

建議大家攜帶智慧型手機過去，充分體驗互動式展覽，博物館還會把你的測試結果變成展品，讓你一起做出貢獻哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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