快訊

金與正被消失？南韓專家：10月沒現身 恐遇不測

陸戰狼外交官是絲襪控？ 駐英大使劉曉明竟對色情片按讚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「丹麥幸福博物館」正能量滿格開張！全方位認識「幸福」從何而來

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
丹麥博物館掛上幸福招牌 　/ 來源：thehappinessmuseum
丹麥博物館掛上幸福招牌 　/ 來源：thehappinessmuseum

　

圖文/Pei

幸福感會隨年齡變化？「幸福政策」是什麼？我們的大腦如何感受「幸福」？走一趟「最快樂國度」丹麥的幸福博物館，為自己灌滿幸福好心情！

從多重視角探討幸福

每個人都在追求幸福，但各自感受都不一樣。我們有想過、沒想過的生活課題，這個最親切的博物館或許都有答案！

丹麥是大家都知道的「最快樂國家」，不過丹麥人可能會告訴你：他們的心態不是快樂，而是「滿足」。很有哲理吧？在疫情期間，丹麥人也決定全面開發正能量，打造「幸福博物館」，提供滿滿的對話機會，目標？每個人都能從這裡笑著走出來！

了解全世界的幸福狀態 　/ 來源：　thehappinessmuseum
了解全世界的幸福狀態 　/ 來源：　thehappinessmuseum
在這位於哥本哈根的舊房子裡，展示從全世界私人捐獻得到的珍貴藏品。你可以看到自古以來，各國哲學家談論過的「幸福」話題、全球的「幸福指數」統計資料和解讀、有關「幸福」的書，甚至有來自全球「遺失物下落」的故事和「解答微笑真實意義」的特展，從科學、歷史、藝術和文化等許多角度，探討這個所有人一輩子最想要的無形元素。

交好朋友　更幸福！ / 來源： thehappinessmuseum　
交好朋友　更幸福！ / 來源： thehappinessmuseum　
「我們希望來到博物館的訪客，可以從展品裡獲得看待人生和世界的另一種方式；懂得從日常百態裡發現美，幫自己和身邊的人維持好心情。」策展人這麼說。看到這裡，也許你也想放下厚厚的個人成長書本，走一趟博物館邊玩邊找答案了？　

下次來北歐，把幸福博物館排到行程裡吧！

The Happiness Museum博物館資訊

地址：Admiralgade 19, 1066 København K　

交通：M1 / M2 Kongens Nytorv 或 M3 Gammel Strand地鐵站下車

建議大家攜帶智慧型手機過去，充分體驗互動式展覽，博物館還會把你的測試結果變成展品，讓你一起做出貢獻哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　

博物館 歐洲 展覽

延伸閱讀

「臺史博VR體驗列車」穿越時空探尋百年臺灣史

樂高遭疫情和數位裝置夾擊仍逆勢成長 怎麼辦到的？

70後台青在南京博物館 經營爆款文創商店

丹麥風電商遭爆欠款上億？CIP：雙方歧見 已進入仲裁

相關新聞

「丹麥幸福博物館」正能量滿格開張！全方位認識「幸福」從何而來

幸福感會隨年齡變化？「幸福政策」是什麼？我們的大腦如何感受「幸福」？走一趟「最快樂國度」丹麥的幸福博物館，為自己灌滿幸福好心情！

紅色膠囊電梯、不規則飯店...世界「最佳建築」獲獎者出爐 快來看看歐洲榜單

極富盛名的設計雜誌從4300座新奇建築中，精選出最具優秀獨特的建案！歐洲也有多個上榜的傑作，下次去歐洲可以親自去體驗囉！ 　

各國都有中元節？ 5大神祕節日都跟「好兄弟」有關

編輯／施佩儀 中國人怕鬼， 西洋人也怕鬼， 然而我們對於死亡的敬畏大多來自面對未知的恐懼，因此有許多緬懷、追思，甚至與「好兄弟」們同歡的節日因應而生。一年一度迎接好兄弟的中元節快到了，許多家庭遵循傳

全球旅人都想飛！後疫情旅遊熱搜：2021國際旅客最想去哪裡玩？

大家都在等2021可以再安心出國，哪些國家最受期待呢？

世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲　現在就錄音吧

解除緊張壓力，不需要出門！把你的尖叫聲丟到冰島如何？

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

法國夏慕尼（Chamonix）滑雪中心附近一間咖啡店老闆，近日前往阿爾卑斯山的勃朗峰冰川，意外發現一份冰封54年的印度舊報紙，上面還記載著1966年英迪拉甘地當選印度第一位女總理的新聞，因此這份報紙有可能是當年墜毀的印度航空班機物品，而咖啡廳老闆決定一但報紙變乾，就會將其展出給遊客觀賞。

台灣入境關島免隔離「緊急喊卡」！關島：延後開放邊界

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但全球疫情仍不斷升溫，同時面臨第二波爆發的可能。關島觀光局宣布，原訂於7月1日開放台灣、日本及韓國...

太陽馬戲團聲請破產！疫情成壓垮公司的最後一根稻草

受新冠肺炎疫情影響，享譽國際的太陽馬戲團（Cirque du Soleil）29日聲請破產保護，未來將在加拿大政府和私人...

從雅典到倫敦　疫情後的餐廳有什麼不一樣？

在歐洲，出外用餐已經不再像從前！英國將打造戶外座位區！

浪漫旅遊記憶中的城市之樹：日本染井吉野櫻與倫敦的梧桐

一粒沙見一世界，城市中每棵樹裡也有一整個世界，代表著旅人追尋的自然風景。強納生．德洛里以樹木的特性和種類為基礎，描繪出各城市代表性植物，有熟悉的日本染井吉野櫻與漆樹、英國倫敦梧桐風景...搭配法國插畫家繪製的浪漫細膩插畫，即使暫時不能出國，美好的自然季節景緻、曾經有過的城市風景仍會在腦海中，值得一生慢慢品味。

返家十萬里！環遊世界台情侶49小時5段航程曲折返台 曝各地機場防疫實況

《豬豬隊友 Scott & Wendy》是以環遊世界為主題的情侶Youtuber，目前已遊歷70多個國家。日前因新冠肺炎影響，各國關閉國境，在智利的他們也被迫中斷行程。為突破國境封鎖，他們先從智利出發到美國，在德國、日本轉機，得要足足兩天才得順利回國。由於這段經歷十分特殊，影片貼上網後也引起網友熱烈迴響。

希臘拚6月迎接旅遊旺季　今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

法國宣布要在5月11號漸進式重新開放商店和學校，義大利也終於慢慢解禁，讓大家再次燃起出遠門的希望。今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

熱門新聞

「丹麥幸福博物館」正能量滿格開張！全方位認識「幸福」從何而來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。