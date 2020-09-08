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紅色膠囊電梯、不規則飯店...世界「最佳建築」獲獎者出爐 快來看看歐洲榜單

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
希臘海島的顏色 永遠是無敵度假風 / 來源：　thesaintsantorini
希臘海島的顏色 永遠是無敵度假風 / 來源：　thesaintsantorini

圖文/Pei

極富盛名的設計雜誌從4300座新奇建築中，精選出最具優秀獨特的建案！歐洲也有多個上榜的傑作，下次去歐洲可以親自去體驗囉！ 　

Dezeen設計獎2020年度榜單

Dezeen是一份十分具有國際影響力的設計雜誌，今年也從超過四千件參賽作品中，選出80個國家讓人眼前一亮的建築，各有出眾的功能、外觀和設計理念，告訴大家「現代建築如何為公眾生活帶來新的意義」，也會為當地帶來參訪旋風！歐洲方面，西班牙、英國、希臘、比利時、德國和瑞士都有建築上榜，Pei小編這就帶大家來看看！

超可愛膠囊電梯　在倫敦The Standard飯店

亮眼的飯店打破倫敦天氣的暗灰色 / 來源：　The Standard　
亮眼的飯店打破倫敦天氣的暗灰色 / 來源：　The Standard　

1974年建成的The Standard有粗獷主義風格，最吸睛的是紅色膠囊般的電梯；最吸引老饕的是即將在今年秋季開幕的米其林餐廳！位於國王十字這黃金地帶，它內部給人70年代的復古感，設計卻十分大膽；內部有將近300個房間，特定套房會有倫敦全景可以觀賞！

希臘奇幻酒店　Saint Hotel

飯店內部的圓弧形狀讓人更放鬆 / 來源：thesaintsantorini
飯店內部的圓弧形狀讓人更放鬆 / 來源：thesaintsantorini

愛琴海上擁有「最美夕陽」的夢幻島嶼Santorini 不是大家都知道嗎？沒錯，但這以不規則創意形狀，打造出「度假聚落」的飯店提供每間房間私有的露臺和泳池，非常豪氣！藍色大海配上經典的希臘白和金黃陽光，這就是天生的優秀設計品。

全球單車帝國比利時　「環森林」車道登場

比利時打造綠肺單車道 造型更有新意 / 來源：　Visit Limburg　
比利時打造綠肺單車道 造型更有新意 / 來源：　Visit Limburg　

雖然環法大賽是全世界等級最高的單車賽，但內行人會知道，最瘋單車的國度是比利時！設計獎也頒給了這精緻小國東北部的700公尺環形車道＂Cycling through the Trees＂，你可以繞著巨大的森林漫遊、跑步或騎車，和同好招手問好，一起吸飽芬多精！

最親民的設計　在瑞士Tanzhaus享受藝文時光

建築讓瑞士河畔景觀呈現新的金黃色調 / 來源：　Simon Menges　
建築讓瑞士河畔景觀呈現新的金黃色調 / 來源：　Simon Menges　

Tanzhaus Zürich除了給大家從 Limmat河畔享受蘇黎世風光的機會，建築物更開放給市民參加舞蹈表演和課程，讓大家一邊欣賞特殊的三角形走廊，一邊增廣知識和藝術氣質。

極簡更豐富　西班牙當代藝術館

Museum of Contemporary Art Helga de Alvear位於西班牙西部，新館落成後非常吸睛！

西班牙狂想又一傑作 / 來源：　Amores Pictures　
西班牙狂想又一傑作 / 來源：　Amores Pictures　

但它吸引人的不是華麗繁複的風格，而是極簡、極開闊、「會呼吸」的配置。為了更貼近人群，近4000平方公尺的寬廣空間裡，3000m2都留給了民眾！館方還讓周邊花園復活、連接周圍街道，將博物館零距離融入市民的日常生活。

北歐式純白　德國美術館把的到搬上天

德國西部的Sauerland博物館在2012年就得過建築設計獎，今年，團隊把原本連接到隔壁建築的地道改成三層樓高的陸橋，連接到新館Museum and Cultural Forum South Westphalia，同時把視野還給民眾！

極具對話感的建築傳遞德國的生活態度 / 來源：　Brigida González
極具對話感的建築傳遞德國的生活態度 / 來源：　Brigida González

舊館是1605年落成的老建築，現在大家走上陸橋，就可以一邊收穫前方的森林和老城景觀、一邊欣賞博物館的展覽，也有種「從歷史走向未來」的神奇感受喔。　無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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歐洲 希臘 博物館

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