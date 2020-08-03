快訊

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球旅人都想飛！後疫情旅遊熱搜：2021國際旅客最想去哪裡玩？

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
伊斯蘭風情建築　非常適合拍出絢麗照片 　/ 來源：pxfuel
伊斯蘭風情建築　非常適合拍出絢麗照片 　/ 來源：pxfuel

圖文/Pei

今年全球發生巨大變化，其中一個就是國際旅行不再像以前一樣方便；大家都在等2021可以再安心出國，哪些國家最受期待呢？

「2021假期」搜尋暴增124%

既然今年還不安全，很多國家邊境也還沒開放，很多人就把出國的目標放到明年；根據一項參考Google統計的趨勢調查，Kuoni這家公司發現最近「2021假期」搜尋次數比起今年三月，暴漲124%!

Kuoni 找出明年可能最火的度假國家 　/ 來源： Kuoni
Kuoni 找出明年可能最火的度假國家 　/ 來源： Kuoni

統計表可以看出各大洲的旅人最想去的國家，Pei小編帶你看一看大家都準備到哪裡玩呢？

中東、北美、埃及出線

這份調查比較少亞洲國家的數據，但綜觀全球旅人的夢想目的地，富得流油的高級度假勝地「阿拉伯聯合大公國」居然登上第一，就連非洲人也很想去！

UAE近年大推訪客體驗當地歷史 　/ 來源： pixabay
UAE近年大推訪客體驗當地歷史 　/ 來源： pixabay
卡達的Souq Waqif傳統市場精緻又豐富　 / 來源：wikimedia
卡達的Souq Waqif傳統市場精緻又豐富　 / 來源：wikimedia

接著是最近幾年非常熱中舉辦世界級體育賽事的「卡達」、人少景壯麗的「加拿大」、自然風光也不輸歐洲的「美國」和文明古國「埃及」。有哪些符合你的心願呢？

北方人超愛海島　南方人想到北國避暑

大家也許在泰國、馬爾地夫等國家都遇過歐洲人，因為他們超喜歡曬太陽、玩戶外運動。

你可以在馬爾地夫找到幾種藍色？ 　/ 來源： pexels
你可以在馬爾地夫找到幾種藍色？ 　/ 來源： pexels
馬爾地夫「印度洋上的珍珠」島嶼群 　/ 來源： flickr　
馬爾地夫「印度洋上的珍珠」島嶼群 　/ 來源： flickr　

這幾年台灣也很多行程推薦馬爾地夫，無論是浪漫蜜月、探險秘境或安靜的私人假期，這個全世界少數海拔最低的國家、亞洲面積最小的國度，歷史和人文都很特殊，海底餐廳的體驗也超受歡迎，的確能吸引不同類型的旅人！

在抗疫期間，能展望一下未來的出國計畫也很紓壓；你呢？解封後最想去哪裡？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

歐洲 馬爾地夫 埃及

延伸閱讀

全台各地百輛哈雷重機集結屏東 快閃品嘗特色美食

法國藍帶主廚張文豪入主雲林酒店 邀饕客深度品嚐美食

探索台中舊城吃美食 市府聯手業者推好康

我們一家人+/埃及泰拳冠軍落腳雲林！為愛生根 在台開道館推廣

相關新聞

全球旅人都想飛！後疫情旅遊熱搜：2021國際旅客最想去哪裡玩？

大家都在等2021可以再安心出國，哪些國家最受期待呢？

世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲　現在就錄音吧

解除緊張壓力，不需要出門！把你的尖叫聲丟到冰島如何？

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

法國夏慕尼（Chamonix）滑雪中心附近一間咖啡店老闆，近日前往阿爾卑斯山的勃朗峰冰川，意外發現一份冰封54年的印度舊報紙，上面還記載著1966年英迪拉甘地當選印度第一位女總理的新聞，因此這份報紙有可能是當年墜毀的印度航空班機物品，而咖啡廳老闆決定一但報紙變乾，就會將其展出給遊客觀賞。

台灣入境關島免隔離「緊急喊卡」！關島：延後開放邊界

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但全球疫情仍不斷升溫，同時面臨第二波爆發的可能。關島觀光局宣布，原訂於7月1日開放台灣、日本及韓國...

太陽馬戲團聲請破產！疫情成壓垮公司的最後一根稻草

受新冠肺炎疫情影響，享譽國際的太陽馬戲團（Cirque du Soleil）29日聲請破產保護，未來將在加拿大政府和私人...

從雅典到倫敦　疫情後的餐廳有什麼不一樣？

在歐洲，出外用餐已經不再像從前！英國將打造戶外座位區！

浪漫旅遊記憶中的城市之樹：日本染井吉野櫻與倫敦的梧桐

一粒沙見一世界，城市中每棵樹裡也有一整個世界，代表著旅人追尋的自然風景。強納生．德洛里以樹木的特性和種類為基礎，描繪出各城市代表性植物，有熟悉的日本染井吉野櫻與漆樹、英國倫敦梧桐風景...搭配法國插畫家繪製的浪漫細膩插畫，即使暫時不能出國，美好的自然季節景緻、曾經有過的城市風景仍會在腦海中，值得一生慢慢品味。

返家十萬里！環遊世界台情侶49小時5段航程曲折返台 曝各地機場防疫實況

《豬豬隊友 Scott & Wendy》是以環遊世界為主題的情侶Youtuber，目前已遊歷70多個國家。日前因新冠肺炎影響，各國關閉國境，在智利的他們也被迫中斷行程。為突破國境封鎖，他們先從智利出發到美國，在德國、日本轉機，得要足足兩天才得順利回國。由於這段經歷十分特殊，影片貼上網後也引起網友熱烈迴響。

希臘拚6月迎接旅遊旺季　今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

法國宣布要在5月11號漸進式重新開放商店和學校，義大利也終於慢慢解禁，讓大家再次燃起出遠門的希望。今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

2020全球「打工度假」申請總整理！必備文件先準備，快閃全新生活

剛畢業、對於工作有點怠惰沒有方向、還是心中一直有個強烈的渴望想要體驗國外的生活呢？在35歲以前都還來得及申請打工度假！很多國家每年都有開放打工度假的名額給台灣申請，今天就來介紹去國外打工度假前需要申請什麼東西、有什麼撇步吧！

影／居家防疫悶壞了 外國網友拍片「幻想出國」

新冠肺炎大流行迫使民眾居家防疫，打亂許多人的度假計畫，有社群媒體用戶發揮巧思，拍攝「在家旅行」（#TravelFromH...

向醫護人員致敬！機長用航路畫愛心 萬人讚超暖

新冠肺炎疫情依然持續在全球延燒，而首當其衝的莫過於身處第一線的醫護人員，不但要面臨感染風險，還要承受精神壓力。就有一位載著醫療用品的機長利用飛機航線畫了一顆愛心，以獨特的方式向醫護人員致敬。

熱門新聞

全球旅人都想飛！後疫情旅遊熱搜：2021國際旅客最想去哪裡玩？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。