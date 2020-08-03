全球旅人都想飛！後疫情旅遊熱搜：2021國際旅客最想去哪裡玩？

圖文/Pei

今年全球發生巨大變化，其中一個就是國際旅行不再像以前一樣方便；大家都在等2021可以再安心出國，哪些國家最受期待呢？

「2021假期」搜尋暴增124%

既然今年還不安全，很多國家邊境也還沒開放，很多人就把出國的目標放到明年；根據一項參考Google統計的趨勢調查，Kuoni這家公司發現最近「2021假期」搜尋次數比起今年三月，暴漲124%!

Kuoni 找出明年可能最火的度假國家 / 來源： Kuoni

統計表可以看出各大洲的旅人最想去的國家，Pei小編帶你看一看大家都準備到哪裡玩呢？

中東、北美、埃及出線

這份調查比較少亞洲國家的數據，但綜觀全球旅人的夢想目的地，富得流油的高級度假勝地「阿拉伯聯合大公國」居然登上第一，就連非洲人也很想去！

UAE近年大推訪客體驗當地歷史 / 來源： pixabay 卡達的Souq Waqif傳統市場精緻又豐富 / 來源：wikimedia

接著是最近幾年非常熱中舉辦世界級體育賽事的「卡達」、人少景壯麗的「加拿大」、自然風光也不輸歐洲的「美國」和文明古國「埃及」。有哪些符合你的心願呢？

北方人超愛海島 南方人想到北國避暑

大家也許在泰國、馬爾地夫等國家都遇過歐洲人，因為他們超喜歡曬太陽、玩戶外運動。

你可以在馬爾地夫找到幾種藍色？ / 來源： pexels 馬爾地夫「印度洋上的珍珠」島嶼群 / 來源： flickr

這幾年台灣也很多行程推薦馬爾地夫，無論是浪漫蜜月、探險秘境或安靜的私人假期，這個全世界少數海拔最低的國家、亞洲面積最小的國度，歷史和人文都很特殊，海底餐廳的體驗也超受歡迎，的確能吸引不同類型的旅人！

在抗疫期間，能展望一下未來的出國計畫也很紓壓；你呢？解封後最想去哪裡？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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