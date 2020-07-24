快訊

陽光背後的陰影，你看見了嗎？從三浦春馬的驟逝談起

高市長補選選舉公報8月9日發送 李眉蓁碩士學歷仍在

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲　現在就錄音吧

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
冰島東部也有夢幻風景 / 來源： east Iceland-Sveinn Birkir
冰島東部也有夢幻風景 / 來源： east Iceland-Sveinn Birkir

圖文/Pei

解除緊張壓力，不需要出門！把你的尖叫聲丟到冰島如何？

神遊一下北國溫泉吧　 / 來源：prismic.io
神遊一下北國溫泉吧　 / 來源：prismic.io

世外桃源般的北國冰島，現在邀請全世界的朋友錄下吼叫、尖叫、甚至哀號聲，幫你把負面情緒拋到九霄雲外！

Pei小編這就帶大家來玩！

冰島南方有許多親近自然的活動 　/ 來源： hoteleldhestar
冰島南方有許多親近自然的活動 　/ 來源： hoteleldhestar
南部噴泉可達70公尺 / 來源： visiticeland
南部噴泉可達70公尺 / 來源： visiticeland

世界首創的Let It Out 紓壓計畫

走到年中又經歷封關，你找到解除上半年壓力的方式了嗎？

有些人覺得對著山谷或大海吼叫有幫助，冰島旅遊局就推出非常有創意又有趣的方案，邀請全世界人民錄下叫聲，他們會幫你放到冰島的首都、小島、甚至瀑布上，讓負能量煙消雲散！

‘Let It Out’這個計畫目前已經收集了來自全歐洲和美洲網友的叫聲，網頁操作非常簡單：只要進到looks like you need iceland網頁，打開你電腦或手機的話筒，看著冰島風景喊叫，叫3秒就錄製完成！

按下tap to scream黃色按鈕就可以開始叫囉 / 來源：looks like you need iceland
按下tap to scream黃色按鈕就可以開始叫囉 / 來源：looks like you need iceland

你的貢獻也將顯示你的名字、國家、聲音被放置到哪個冰島地點，讓人瞬間和冰島連結在一起，是很難忘的體驗。你也可以點選外國網友們的叫聲來聽聽看；玩到這裡，也忍不住嘴角上揚變開心啦。

這不只是遊戲，醫學專家證實，「叫出來」可以刺激腦中的杏仁核，它可以消除壓力和恐懼，產生動力和愉悅感；要不要試試看呢？

Pei小編只有一個提醒：聽別人叫聲前，音量調小一點免得突然被嚇到（笑）。

冰島首都文化中心繽紛溫暖 沒有北歐冷色　 / 來源：Visit Reykjavík
冰島首都文化中心繽紛溫暖 沒有北歐冷色　 / 來源：Visit Reykjavík

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

歐洲 瀑布

延伸閱讀

LinkedIn新增上傳10秒錄音功能！讓別人知曉自己姓名正確發音

金管會：9月起65歲以上買投資型保單要錄音錄影

台灣邊境解封 台大公衛建議入境檢測或14天檢疫擇一

新冠肺炎流感化？ 台大公衛學者：還沒有

相關新聞

世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲　現在就錄音吧

解除緊張壓力，不需要出門！把你的尖叫聲丟到冰島如何？

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

法國夏慕尼（Chamonix）滑雪中心附近一間咖啡店老闆，近日前往阿爾卑斯山的勃朗峰冰川，意外發現一份冰封54年的印度舊報紙，上面還記載著1966年英迪拉甘地當選印度第一位女總理的新聞，因此這份報紙有可能是當年墜毀的印度航空班機物品，而咖啡廳老闆決定一但報紙變乾，就會將其展出給遊客觀賞。

台灣入境關島免隔離「緊急喊卡」！關島：延後開放邊界

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但全球疫情仍不斷升溫，同時面臨第二波爆發的可能。關島觀光局宣布，原訂於7月1日開放台灣、日本及韓國...

太陽馬戲團聲請破產！疫情成壓垮公司的最後一根稻草

受新冠肺炎疫情影響，享譽國際的太陽馬戲團（Cirque du Soleil）29日聲請破產保護，未來將在加拿大政府和私人...

從雅典到倫敦　疫情後的餐廳有什麼不一樣？

在歐洲，出外用餐已經不再像從前！英國將打造戶外座位區！

浪漫旅遊記憶中的城市之樹：日本染井吉野櫻與倫敦的梧桐

一粒沙見一世界，城市中每棵樹裡也有一整個世界，代表著旅人追尋的自然風景。強納生．德洛里以樹木的特性和種類為基礎，描繪出各城市代表性植物，有熟悉的日本染井吉野櫻與漆樹、英國倫敦梧桐風景...搭配法國插畫家繪製的浪漫細膩插畫，即使暫時不能出國，美好的自然季節景緻、曾經有過的城市風景仍會在腦海中，值得一生慢慢品味。

返家十萬里！環遊世界台情侶49小時5段航程曲折返台 曝各地機場防疫實況

《豬豬隊友 Scott & Wendy》是以環遊世界為主題的情侶Youtuber，目前已遊歷70多個國家。日前因新冠肺炎影響，各國關閉國境，在智利的他們也被迫中斷行程。為突破國境封鎖，他們先從智利出發到美國，在德國、日本轉機，得要足足兩天才得順利回國。由於這段經歷十分特殊，影片貼上網後也引起網友熱烈迴響。

希臘拚6月迎接旅遊旺季　今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

法國宣布要在5月11號漸進式重新開放商店和學校，義大利也終於慢慢解禁，讓大家再次燃起出遠門的希望。今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

2020全球「打工度假」申請總整理！必備文件先準備，快閃全新生活

剛畢業、對於工作有點怠惰沒有方向、還是心中一直有個強烈的渴望想要體驗國外的生活呢？在35歲以前都還來得及申請打工度假！很多國家每年都有開放打工度假的名額給台灣申請，今天就來介紹去國外打工度假前需要申請什麼東西、有什麼撇步吧！

影／居家防疫悶壞了 外國網友拍片「幻想出國」

新冠肺炎大流行迫使民眾居家防疫，打亂許多人的度假計畫，有社群媒體用戶發揮巧思，拍攝「在家旅行」（#TravelFromH...

向醫護人員致敬！機長用航路畫愛心 萬人讚超暖

新冠肺炎疫情依然持續在全球延燒，而首當其衝的莫過於身處第一線的醫護人員，不但要面臨感染風險，還要承受精神壓力。就有一位載著醫療用品的機長利用飛機航線畫了一顆愛心，以獨特的方式向醫護人員致敬。

「如有天堂，應是圖書館的模樣」 帶你走入世界5間絕美圖書館

詩人、文學大師波赫士在《關於天賜的詩》中說：「我心裡一直都在暗暗設想，天堂應該是圖書館的模樣」。對於愛閱讀愛書的人而言，圖書館無疑是像天堂般的存在，然而念書也需要環境的加持，環境美，念書就有了意境。UDN聯合新聞網搜羅世界絕美的圖書館，每一間都美得令人沉醉

熱門新聞

世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲　現在就錄音吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。