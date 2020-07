世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲　現在就錄音吧

圖文/Pei

解除緊張壓力,不需要出門!把你的尖叫聲丟到冰島如何?

神遊一下北國溫泉吧 / 來源:prismic.io

世外桃源般的北國冰島,現在邀請全世界的朋友錄下吼叫、尖叫、甚至哀號聲,幫你把負面情緒拋到九霄雲外!

Pei小編這就帶大家來玩!

冰島南方有許多親近自然的活動 / 來源: hoteleldhestar 南部噴泉可達70公尺 / 來源: visiticeland

世界首創的Let It Out 紓壓計畫

走到年中又經歷封關,你找到解除上半年壓力的方式了嗎?

有些人覺得對著山谷或大海吼叫有幫助,冰島旅遊局就推出非常有創意又有趣的方案,邀請全世界人民錄下叫聲,他們會幫你放到冰島的首都、小島、甚至瀑布上,讓負能量煙消雲散!

‘Let It Out’這個計畫目前已經收集了來自全歐洲和美洲網友的叫聲,網頁操作非常簡單:只要進到looks like you need iceland網頁,打開你電腦或手機的話筒,看著冰島風景喊叫,叫3秒就錄製完成!

按下tap to scream黃色按鈕就可以開始叫囉 / 來源:looks like you need iceland

你的貢獻也將顯示你的名字、國家、聲音被放置到哪個冰島地點,讓人瞬間和冰島連結在一起,是很難忘的體驗。你也可以點選外國網友們的叫聲來聽聽看;玩到這裡,也忍不住嘴角上揚變開心啦。

這不只是遊戲,醫學專家證實,「叫出來」可以刺激腦中的杏仁核,它可以消除壓力和恐懼,產生動力和愉悅感;要不要試試看呢?

Pei小編只有一個提醒:聽別人叫聲前,音量調小一點免得突然被嚇到(笑)。

冰島首都文化中心繽紛溫暖 沒有北歐冷色 / 來源:Visit Reykjavík

無論大家想去哪裡玩,現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方,才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦!

