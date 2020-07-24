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世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲 現在就錄音吧
圖文/Pei
解除緊張壓力，不需要出門！把你的尖叫聲丟到冰島如何？
世外桃源般的北國冰島，現在邀請全世界的朋友錄下吼叫、尖叫、甚至哀號聲，幫你把負面情緒拋到九霄雲外！
Pei小編這就帶大家來玩！
世界首創的Let It Out 紓壓計畫
走到年中又經歷封關，你找到解除上半年壓力的方式了嗎？
有些人覺得對著山谷或大海吼叫有幫助，冰島旅遊局就推出非常有創意又有趣的方案，邀請全世界人民錄下叫聲，他們會幫你放到冰島的首都、小島、甚至瀑布上，讓負能量煙消雲散！
‘Let It Out’這個計畫目前已經收集了來自全歐洲和美洲網友的叫聲，網頁操作非常簡單：只要進到looks like you need iceland網頁，打開你電腦或手機的話筒，看著冰島風景喊叫，叫3秒就錄製完成！
你的貢獻也將顯示你的名字、國家、聲音被放置到哪個冰島地點，讓人瞬間和冰島連結在一起，是很難忘的體驗。你也可以點選外國網友們的叫聲來聽聽看；玩到這裡，也忍不住嘴角上揚變開心啦。
這不只是遊戲，醫學專家證實，「叫出來」可以刺激腦中的杏仁核，它可以消除壓力和恐懼，產生動力和愉悅感；要不要試試看呢？
Pei小編只有一個提醒：聽別人叫聲前，音量調小一點免得突然被嚇到（笑）。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
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