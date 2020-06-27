從雅典到倫敦　疫情後的餐廳有什麼不一樣？

圖文/Pei

經過疫情高峰，現在很多人都對人潮有一點怕怕，尤其是情況比較嚴重的歐洲，出外用餐已經不再像從前！

Pei小編這就帶大家來到倫敦、巴黎和雅典，看看現在用餐應該有什麼心理準備？

倫敦整建馬路 打造戶外用餐區

社交距離是最基本的防疫措施，倫敦平時最多人的柯芬園、蘇活、帕丁頓、牛津圓環、梅費爾Mayfair等地方，將被建設成「戶外用餐」主要區域。

這些地方的街道將被拓寬，或安裝路障以便餐廳把桌椅拉出來，座位之間也會保持社交距離；大家可以在7月4號餐飲業重新開張的時刻見到新的倫敦面貌。目前倫敦有超過3000家餐飲店面，如果大家都改到戶外用餐，應該會讓城市看起來更熱鬧！

英國主要城市將打造戶外用餐區 / 來源：flickr

如果大家開車，要注意囉！餐廳附近的停車場也會被徵用來放置餐桌－連屋頂露臺都會派上用場。這也讓平常就很愛坐在街邊吃飯小酌的歐洲人，有更多機會享受清風和陽光！英國實施這項政策的除了倫敦，還會有曼徹斯特、利物浦和伯明罕。

巴黎和雅典也一樣，開放餐廳營業後，初期只允許露臺和戶外座位（法語叫做terrace），服務生也會戴上口罩，讓客人也放心很多！

Plaka是雅典老區，有許多異國餐廳，Pei小編非常推薦 / 來源：wikimedia

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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