快訊

MLB／陳偉殷驚傳遭水手隊釋出 感謝短暫緣分

首爾教會群聚感染擴散 南韓新增51例新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從雅典到倫敦　疫情後的餐廳有什麼不一樣？

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
巴黎人很喜歡選擇戶外座位用餐 　/ 來源：wikimedia
巴黎人很喜歡選擇戶外座位用餐 　/ 來源：wikimedia

圖文/Pei

經過疫情高峰，現在很多人都對人潮有一點怕怕，尤其是情況比較嚴重的歐洲，出外用餐已經不再像從前！

Pei小編這就帶大家來到倫敦巴黎和雅典，看看現在用餐應該有什麼心理準備？

倫敦整建馬路　打造戶外用餐區

社交距離是最基本的防疫措施，倫敦平時最多人的柯芬園、蘇活、帕丁頓、牛津圓環、梅費爾Mayfair等地方，將被建設成「戶外用餐」主要區域。

這些地方的街道將被拓寬，或安裝路障以便餐廳把桌椅拉出來，座位之間也會保持社交距離；大家可以在7月4號餐飲業重新開張的時刻見到新的倫敦面貌。目前倫敦有超過3000家餐飲店面，如果大家都改到戶外用餐，應該會讓城市看起來更熱鬧！

英國主要城市將打造戶外用餐區 　/ 來源：flickr
英國主要城市將打造戶外用餐區 　/ 來源：flickr

如果大家開車，要注意囉！餐廳附近的停車場也會被徵用來放置餐桌－連屋頂露臺都會派上用場。這也讓平常就很愛坐在街邊吃飯小酌的歐洲人，有更多機會享受清風和陽光！英國實施這項政策的除了倫敦，還會有曼徹斯特、利物浦和伯明罕。

巴黎和雅典也一樣，開放餐廳營業後，初期只允許露臺和戶外座位（法語叫做terrace），服務生也會戴上口罩，讓客人也放心很多！　

Plaka是雅典老區，有許多異國餐廳，Pei小編非常推薦 / 來源：wikimedia
Plaka是雅典老區，有許多異國餐廳，Pei小編非常推薦 / 來源：wikimedia

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

倫敦 歐洲 巴黎

延伸閱讀

防疫期間宣傳不中斷 印尼台灣教育展改線上舉行

阿中部長踏入電影院 推廣安心防疫宣言

林家花園26日起上演端午大戲 教民眾做中藥防疫香包

如果疫情永不落幕：英國倫敦劇場生存術，舞台重生的曙光乍現？

相關新聞

從雅典到倫敦　疫情後的餐廳有什麼不一樣？

在歐洲，出外用餐已經不再像從前！英國將打造戶外座位區！

浪漫旅遊記憶中的城市之樹：日本染井吉野櫻與倫敦的梧桐

一粒沙見一世界，城市中每棵樹裡也有一整個世界，代表著旅人追尋的自然風景。強納生．德洛里以樹木的特性和種類為基礎，描繪出各城市代表性植物，有熟悉的日本染井吉野櫻與漆樹、英國倫敦梧桐風景...搭配法國插畫家繪製的浪漫細膩插畫，即使暫時不能出國，美好的自然季節景緻、曾經有過的城市風景仍會在腦海中，值得一生慢慢品味。

返家十萬里！環遊世界台情侶49小時5段航程曲折返台 曝各地機場防疫實況

《豬豬隊友 Scott & Wendy》是以環遊世界為主題的情侶Youtuber，目前已遊歷70多個國家。日前因新冠肺炎影響，各國關閉國境，在智利的他們也被迫中斷行程。為突破國境封鎖，他們先從智利出發到美國，在德國、日本轉機，得要足足兩天才得順利回國。由於這段經歷十分特殊，影片貼上網後也引起網友熱烈迴響。

希臘拚6月迎接旅遊旺季　今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

法國宣布要在5月11號漸進式重新開放商店和學校，義大利也終於慢慢解禁，讓大家再次燃起出遠門的希望。今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

2020全球「打工度假」申請總整理！必備文件先準備，快閃全新生活

剛畢業、對於工作有點怠惰沒有方向、還是心中一直有個強烈的渴望想要體驗國外的生活呢？在35歲以前都還來得及申請打工度假！很多國家每年都有開放打工度假的名額給台灣申請，今天就來介紹去國外打工度假前需要申請什麼東西、有什麼撇步吧！

影／居家防疫悶壞了 外國網友拍片「幻想出國」

新冠肺炎大流行迫使民眾居家防疫，打亂許多人的度假計畫，有社群媒體用戶發揮巧思，拍攝「在家旅行」（#TravelFromH...

向醫護人員致敬！機長用航路畫愛心 萬人讚超暖

新冠肺炎疫情依然持續在全球延燒，而首當其衝的莫過於身處第一線的醫護人員，不但要面臨感染風險，還要承受精神壓力。就有一位載著醫療用品的機長利用飛機航線畫了一顆愛心，以獨特的方式向醫護人員致敬。

「如有天堂，應是圖書館的模樣」 帶你走入世界5間絕美圖書館

詩人、文學大師波赫士在《關於天賜的詩》中說：「我心裡一直都在暗暗設想，天堂應該是圖書館的模樣」。對於愛閱讀愛書的人而言，圖書館無疑是像天堂般的存在，然而念書也需要環境的加持，環境美，念書就有了意境。UDN聯合新聞網搜羅世界絕美的圖書館，每一間都美得令人沉醉

800年哥德式教堂、舊車站改頭換面！一起走進世界5間美感破表特色書店

英國小說家薩爾曼．魯西迪從小有個習慣：每次把書碰倒，掉在地上時，都要彎腰撿起後親一下書─因為是自己沒留心才會碰倒書，他以此表達歉疚之情。韓國的年長者也從小告誡我們：不能從書上跨過去。那個年代，書是稀罕之物，但比這更重要的理由是：書是精神的結晶，是生命體，所以要恭敬，以維護書的尊嚴。書籍是許多人的精神糧食，與空氣、水、陽光一樣不可或缺，聯合新聞網幫您整理了全球五間美感破表的特色書店，讓您沉浸於閱讀的場景，來一場美好的文學饗宴吧！

網傳 IKEA推「自行組裝棺材」 台灣IKEA澄清：此為假消息

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，其中歐美國家死亡人數不斷激增，造成醫院太平間不夠用，殯葬業者來不及火化屍體及棺材不夠用的現象。對此瑞典家具品牌IKEA推出一款可自行組裝的棺材，日前放上宣傳廣告，立刻掀起民眾熱議，紛紛猜想是否因疫情嚴峻有關。

與世隔絕部落出現確診病例 15歲男孩成首例

新冠肺炎病毒來勢洶洶，就連與世隔絕的雨林部落昨(8)日也傳出首例確診病例。一名住在亞馬遜河流域「亞諾馬米」(Yanomami)部落的15歲男孩，經檢驗後呈現陽性反應，讓巴西政府憂心，若新冠肺炎病毒進到原住民部落，因部落人民對外來病毒較無抵抗力，疫情的擴散恐怕會更加劇烈。

疫情失控的西班牙 還留有一「白色秘境」維持零確診

新冠肺炎（COVID-19）延燒全球之際，同樣是疫情重災區的西班牙，卻有一處「秘境」仍維持零確診，就是位在西班牙南部的小鎮薩阿拉（Zahara de la Sierra）。薩阿拉的鎮長加爾萬（Sant

熱門新聞

從雅典到倫敦　疫情後的餐廳有什麼不一樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。