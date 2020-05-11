希臘拚6月迎接旅遊旺季　今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

圖文/ Pei

經過一個多月的封關警戒，法國宣布要在5月11號漸進式重新開放商店和學校，義大利也終於慢慢解禁，讓大家再次燃起出遠門的希望。

今年夏天，我們有可能去歐洲嗎？

歐盟對於開放邊境的立場不一，但眼見疫情逐漸暖和，歐盟內部民眾已經對暑假旅行蠢蠢欲動。希臘的完美海島風光、神廟古蹟讓她成為高人氣的歐洲旅遊國度；經過連續8星期的嚴格防疫措施，希臘5月4日開始逐步解除封關。

希臘雅典神廟的風景非常壯觀 / 來源：needpix 訪客最多的聖托里尼島0確診，周邊各海島80%的居民都靠旅遊服務業維生，整個希臘也有20%的行業焦急等待旅客回來。因此這幾天的好轉跡象，恢復觀光的呼聲也越來越大，最近旅館紛紛整修粉刷，準備在6月1日 – 7月9日選日子重新開放。

歐盟第三大災區法國的巴黎戴高樂機場至今也只開放三個航廈運轉，但依然空蕩蕩，讓人難以想像它是全歐洲運轉量TOP 3，每年至少迎接7000萬人次的大站。

巴黎戴高樂機場四月底旅客非常稀少 / 來源：flickr

撐到五月初，戴高樂機場據報將再關閉一個航廈；巴黎第二大的南邊機場奧利，每天約有8萬旅客往返，從三月底到現在都完全關閉，確定不跟上5月11的法國解禁日，甚至有可能直到秋天才會再度開放，夏季航班會轉由戴高樂機場接收。

戴高樂和奧利兩個機場每年約服務超過2億人次旅客，但全球航運量僅剩二成的2020年有可能只剩下4分之1的人流量，最多也就600萬…雖然聽起來還是很多，但大部分遊客來自歐盟地區，歐盟國家尚未對亞洲方面的入境訪客做出開放的決定。 巴黎戴高樂機場商店全關 目前只能刷卡購買零食 / 來源：Pei

歐盟大部分的國家5月中開始解封，但沒有確定開放外國人入境的日期。

法國的國家緊急狀態暫定維持到7月24日；根據法國總統的意思，歐盟邊境可能直到9月都不會開放。

無論大家身在何處，和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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