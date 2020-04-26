2020全球「打工度假」申請總整理！必備文件先準備，快閃全新生活

剛畢業、對於工作有點怠惰沒有方向、還是心中一直有個強烈的渴望想要體驗國外的生活呢？在35歲以前都還來得及申請打工度假！很多國家每年都有開放打工度假的名額給台灣申請，今天就來介紹去國外打工度假前需要申請什麼東西、有什麼撇步吧！

開放打工度假的國家

開放打工度假的國家。 圖／FunTime

小編小提醒：簽證申請費用會受匯率及各國規定的影響，每年不一定相同；另外這些費用在部分國家可能不包含體檢費、居留證費用或稅金喔！

WAT和 WH 有什麼不同

圖／Pixabay

WAT和 WH 有什麼不同。 圖／FunTime

WAT為Work and Travel USA的縮寫，是美國的打工度假計畫。WH為Working Holiday的縮寫。WAT和WH最大的差別在於停留的時間、身分。WAT只有大學在學學生、應屆畢業生可以參加，停留時間為一個暑假的時間。參加WAT需要先在台灣透過代辦找到工作，每年的八月代辦會開放隔年WAT申請。

申請打工度假

申請打工度假方式

申請打工度假。 圖／Pixabay

目前全世界一共有16個國家每年固定開放打工度假名額給台灣青年申請，2020年4月起，荷蘭也會開放申請名額。通常申請的方式分為上網抽籤和填寫申請文件兩種，有的國家會需要面試。除了加拿大、英國需要在特定的時間內上網登記抽籤，以及紐西蘭、愛爾蘭需要在指定時間搶快登記之外，多數國家都是自己上網填寫申請文件，有些國家是直接上網填寫完成即可、有些國家是需要自行送件到辦事處。

申請打工度假必備文件

申請打工度假必備文件。 圖／Pixabay

申請打工度假必備的文件基本上為下方所列的項目，不過每個國家的規定不盡相同，在申請之前必須先查看清楚該申請國所需的文件有哪些，可別遺漏了！詳細內容可以上青年打工度假網站查詢！

▶該申請國必備的申請表格

▶護照正本、影本

▶彩色護照照片

▶財力證明(大約十萬以上)

▶國醫療保險證明

▶簽證費用

▶財力證明

▶良民證、無犯罪紀錄證明

▶體檢證明

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申請打工度假流程

免抽籤國家

多數採取填寫申請文件方式的國家流程都大同小異，並沒有規定要在何時申請，不過有名額限制的國家，每年度額滿時就會停止受理，而且部分國家除了繳交資料外還會需要預約面試，整個簽證申請流程可能會超過4個月，有計畫要前往的人還是儘早申請比較好喔！

申請流程：到計畫前往國家的網站下載申請表格填寫▶預約辦理時間▶前往辦事處辦理（部分國家會在此階段面試）▶申請通過領取簽證

英國

英國。 圖／Pixabay

英國打工度假每年會分別在1月及7月抽籤，時間會在英國在台辦事處網站公布。在這段指定期間內，需先發送郵件至指定信箱，之後系統會隨機抽取幸運兒發送中籤通知，1月會先抽出800個，其餘200個名額以及1月中籤後放棄的名額會於7月釋出。

申請流程：於指定期間寄送登記郵件▶等待抽籤結果通知

▶指定電子郵件：每年會不同，請留意官方資訊

▶郵件標題和主旨須為與護照相同的英文姓名-出生日期(dd/mm/yyyy)-護照號碼

範例：FUN TIME-30/03/1994-Passport 009487946

▶郵件內容須有姓名、出生日期、護照號碼、申請簽證的居住地、手機號碼

▶收到中籤通知的幸運兒須在指定時間以前完成簽證申請作業和繳交簽證費用

加拿大

加拿大。 圖／Pixabay

加拿大打工度假的抽籤方式和其他國家有些不同，採取的是上網登記入候選池的方式，系統會於每週隨機抽出幸運兒發送邀請函，而每週抽取的人數並無固定。2020年度的加拿大打工度假已於2019年12月中展開登記入池，並於2020/01/06抽出第一批幸運兒。目前官方尚無公告截止日期，有興趣前往加拿大打工度假的人可以儘早上網登記。

申請流程：於CIC官網填寫資料，取得reference codd▶註冊My CIC帳號，並設定GC key帳號密碼▶以GC key密碼登入移民局官網，填寫申請書入候選池▶等待中籤通知

▶上網登記後，記得要固定每3天~5天就登入、去查看自己是否中籤，以免因為沒收到郵件而錯失機會！

▶收到邀請後要在10天內登入MyCIC帳號，接受邀請通知。

▶接受邀請後，會有20天的資料準備期限，要記得按照步驟完成資料上傳、體檢及生物辨識，才能順利取得簽證喔！

紐西蘭

紐西蘭。 圖／Pixabay

通常紐西蘭打工度假的抽籤時間會落在六月，不過今年度的紐西蘭打工度假申請時間是2020/07/02 紐西蘭時間早上十點、台灣時間早上六點。每年只有六百個人可以幸運搶到這個名額，江湖上都戲稱這些幸運兒為六百壯士XDD

申請流程：申請紐西蘭移民局官網帳號▶點選台灣▶快速填完所有資料▶付款▶等待通知

▶千萬不要先到別的已開放國家練習，如果中籤被查到有練習的資料會直接取消資格。

▶可以先將個人資訊填在excel檔裡，填寫資料時直接複製以加快流程。

▶即使搶到六百壯士的資格並且已經付款，但在正式簽證還沒下來之前，都不算有打工度假的簽證 。

▶在審核資格時，簽證官最後沒有發簽證給你，那筆在申請時的簽證費用不會退還。

愛爾蘭

愛爾蘭。 圖／Pixabay

由於愛爾蘭打工度假開放至今只有6年的時間，還在調適中，所以每年都會有微調規則，通常會在每年10月初某一天開放寄送登記的電子郵件，登記成功的話會收到通知準備資料的郵件，要記得在指定期限內將資料準備好寄出！愛爾蘭打工度假每年僅有400個名額，卡位戰一年比一年激烈，記得設好鬧鐘不要錯過了！

申請流程：於指定時間點寄送登記郵件▶等待登記結果通知

▶郵件內容須包含英文姓名、電子信箱及聯絡電話

▶就算只提早1分鐘寄出的郵件也是無效的，千萬別偷跑！

▶郵件成功寄出後請勿再重複寄送，否則也會直接判定為無效。有時系統會自動設定「登記時間未到」的回信，如果因為時間差收到這封郵件，先別緊張，等待結果通知，不要被信件內容誤導又重寄喔！

▶收到登記成功郵件後，記得在指定時間以前完成簽證申請作業和繳交簽證費用

打工度假不是逃避生活，是去體驗不同的生活、開拓自己的視野！不過到當地做的工作可能會和在台灣的理想工作有出入，要先衡量一下自己的體力是不是可以負荷、心態是不是能夠調適，能不能放寬心享受喔。Working Holiday，一邊Working、一邊Holiday，這樣的體驗可是只有35歲前才能擁有，一定要趁年輕多多拓展視野！

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