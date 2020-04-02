超感動！ 寫在山王「馬特洪峰」上面的感恩　為全球打氣

【整理：行遍天下】

全球疫情沸沸揚揚，瑞士策馬特(Zermatt)的渡假村，就在有歐洲山王之稱的瑞士馬特洪峰(Matterhorn)，山頂以投影的方式，打上了為全球打氣的愛與希望的投影字樣，感謝那些辛苦的人們，也期望疫情快速趨緩。巨大字樣與光線映照在三角山頂時，讓人感動。

每天晚上的投影秀，希望可帶給全世界一些勇氣與愛。 圖片來源：策馬特旅遊局

就在疫情日益嚴峻的近期，瑞士著名山王「馬特洪峰」特別舉行別具意義的巨型燈光秀，每晚20:30至22:00展開。其意義是希望給予正在苦難的人們希望與團結。

而象徵著愛的紅色愛心圖樣、#love、#hope或者 #stayhome的標籤語，都隨著在山谷間巨大的投影而放送向全世界。

疫情嚴峻，大家就乖乖待在家吧！#stayhome 圖片來源：策馬特旅遊局

投影完整打在山頂，星星佈滿天，是絕無僅有的畫面。 圖片來源：策馬特旅遊局

在海拔4478高的空中，雲霧中逐間散開而明顯的字句，映照在三角形明顯的山王頂，對映著天空中繁星點點，真心期望全球疫情快快平息。

一年四季都有許多活動可以進行，策馬特的馬特洪峰是歐洲最熱門的山之一。 圖片來源：策馬特旅遊局





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