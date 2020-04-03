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紙質車票Byebye！降價「巴黎地鐵新票種」出爐 無限次搭乘超划算

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
巴黎的交通票，地鐵、公車、電車、租汽車通用 /來源：wikipedia
巴黎的交通票，地鐵、公車、電車、租汽車通用 /來源：wikipedia

圖文／INSIDR　

巴黎交通攻略之巴黎地鐵票有新選擇咯！現在就跟我們一起搞懂巴黎地鐵Paris Navigo Easy好簡單！在巴黎的交通，其中最好用、最划算的莫過於Navigo Pass，可以加值週票或月票，無限次搭乘！

但是對於短期待在巴黎地區的人們，新的旅行選擇 — Paris Navigo Easy其實更適合；另外，巴黎為了環保，逐步取消紙質車票，要改用卡式車票了，大家可以告別搞丟小紙片的擔憂啦！

巴黎的車票很小，容易遺失 /來源：wikipedia
巴黎的車票很小，容易遺失 /來源：wikipedia

無紙化時代 – 什麼是 NAVIGO EASY ?　

來認識巴黎交通的新卡片 /來源： idfmobilites
來認識巴黎交通的新卡片 /來源： idfmobilites
基本上，它就是張可加值單程票的卡，讓你可以在小巴黎地區暢行無阻。過去的巴黎一直都是使用單張的紙張票券，現在我們終於可以跟浪費說掰掰，走進無紙化時代啦！

傳統的Navigo Pass 必須加值週票或月票並在加值的期間密集狂搭才划算。而現在推出的Navigo Easy彈性許多，只需要依照自己的需要加值單程票張數即可！

更便宜！NAVIGO EASY 的好處 　

無記名制，不需要簽名和放大頭照。也因此待你的旅程結束後也可以轉手給親友使用。

票價較便宜。一次加值10張單程票至 Navigo Easy 只需14.90€，若是購買傳統的紙張票券則需16.90€。　

如何使用 NAVIGO EASY

Navigo Easy的使用方式真的不能再更簡單了！

步驟 1: 向櫃檯人員說你想購買Navigo Easy即可，空卡為2€，並且完全不需要提供其他資訊。

步驟 2: 加值你需要的單程票券。 你可以加值一張單程票(1.90€)，或是一次購買10張更便宜(14.90€)。你也可以加值單日票(7.50€)。當然啦！你也可以請櫃檯人員直接幫你加值，這樣你就可以省去自己去機台操作的煩惱。

*小提示：每張Navigo Easy最多只能加值到30張單程票唷。

你可以在地鐵站裡面機台加值。有些機台紙接受硬幣或信用卡付款，所以如果你想用鈔票付款的話，建議你直接找櫃檯人員會比較方便。

步驟 3 : 把你的卡放在機台上的紫色區域即可在螢幕上選擇你要加值哪種類型的票。

步驟 4: 查看你的Navigo Easy餘額，你只需要把卡放在機台上的紫色讀卡機區域，螢幕即會顯示你還剩多少張票。　　

步驟 5: 當你結束了你的旅程，可以把你的Navigo Easy空卡轉手給其他需要的人。

使用 NAVIGO EASY 的注意事項　

入站可以使用手機感應或車票卡 /來源：idfmobilites 　
入站可以使用手機感應或車票卡 /來源：idfmobilites 　
1. 團體旅行時，每個人皆須有一張 Navigo Easy.

即使Navigo Easy為無記名制，但是也不能多人共同使用。不可以A刷卡進站後再把卡交給B，一卡僅能給一人使用。

2. 可加值多種票券

Navigo Easy 也可以加值單程票、單日票還有 Roissybus 或是 Orlybus 。如果需要的話你也可以一次加值多張往返機場的票券。

* 唯一不方便的是Navigo Easy無法加值小巴黎外RER票券。所以如果你打算去凡爾賽宮或是迪士尼，你還是需要購買紙張的RER車票。

3. 攜帶孩童旅行

對於家長來說這點也稍微的不方便，因為你無法同時加值成人票和孩童票在同一張 Navigo Easy ，一定要分別加值在不同的卡片上。孩童優惠票的價格單張為1.90€，十張一起買為7.45€.

特殊時期，出行注意！　

這段抗疫期間，交通工具減班，可以查詢官網vianavigo; 如果需要買票，可以用三種方式：

1. 下載官方Vianavigo app, 註冊帳戶後點選"Achat"買票或為你的卡片儲值

2. Navigo Liberté: 在網路上訂這個服務，綁定信用卡，就可以搭車，單趟1.49€, 並在下個月結帳

3. 固定路線可以用法國手機號碼發送線路代碼到＂93100＂，就可以收到搭乘憑證（代碼查詢網站：ILEDEFRANCE-MOBILITES.FR）

INSIDR祝大家出行平安！

延伸閱讀：巴黎地鐵票新選擇？搞懂PARIS NAVIGO EASY好簡單！　

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