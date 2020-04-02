12星座最適合去哪個海島旅遊？全球「海島渡假天堂」大集合！

想去旅行又拿不定主意嗎？推薦給因為天氣變熱想清涼一下的你，12星座最適合的海島旅行地點。既然肺炎期間想出國又不方便出發，那就先望梅止渴來想想等待疫情退去陽光來臨時，要去哪裡度假吧！

摩羯座(12/23~1/20)

💡推薦島嶼：馬來西亞沙巴

▲12星座海島推薦-沙巴自由行。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在工作上非常有責任感，抱著使命必達個性的魔羯座。適合活動充實多元的沙巴，喜歡預先安排好旅行的大小事，懶得安排行程的朋友跟著摩羯座就對了。能夠把馬來西亞的多元文化和水路通吃的體驗安排得淋漓盡致的，就是心思細膩的摩羯座了！

水瓶座(1/21~2/19)

💡推薦島嶼：厄瓜多加拉巴哥群島

▲12星座海島推薦-加拉巴哥群島。（圖／Pixabay）

水瓶座好奇心強，喜歡在旅行中不經意發現的秘境，或探索其他地方沒有的新事物。厄瓜多的加拉巴哥群島，以達爾文的演化論出名，這個島嶼有著各式特殊的動物，能讓你滿足你童心未泯的那顆心。

雙魚座(2/20~3/20)

💡推薦島嶼：希臘聖托里尼

▲12星座海島推薦-聖托里尼。（圖／Pixabay）

浪漫的雙魚座，喜歡大海勝過於青山。希臘的聖托里尼藍白相間的配色，讓人十分的放鬆愜意，在夕陽時分看那金粉灑落在海岸的小屋上是多麼療癒的一件事情，榮獲數次情人最想去蜜月旅行地點的聖托里尼，有脫俗的清新風格和戀愛的夏日氣息。

牡羊座(3/21~4/20)

💡推薦島嶼：泰國普吉島

▲12星座海島推薦-泰國普吉島。（圖／Pixabay）

牡羊座冒險心強烈，喜歡刺激的旅程，驚奇不斷的活動更是吸引牡羊座。普吉島各式跳島玩水體驗，和泰式的豐富異國小吃牡羊座都會想嘗試一下，因此小編特別推薦普吉島給旅行時人來瘋的牡羊座。

金牛座(4/21~5/21)

💡推薦島嶼：印尼峇厘島

▲12星座海島推薦-峇厘島傳統文化。（圖／Pixabay）

金牛座非常在意旅行的CP值，個性上也不喜歡麻煩別人，除了想要玩刺激的海上活動，還喜歡探索不同的文化、美食。此外能自助就不跟團的積極、激省心態非常適合消費沒那麼高的峇厘島，享受海等風情的同時又不會燒荷包。

雙子座(5/22~6/21)

💡推薦島嶼：韓國濟州島

▲12星座海島推薦-濟州島綠茶冰淇淋。（圖／Pixabay）

雙子座的旅行風格特別喜歡留念，無論是買紀念品、明信片，還是拍照錄影等方式，都會想盡辦法留下回憶。所以小編推薦給喜歡購物、拍網美網帥照的雙子座濟州島的活動。

巨蠍座(6/22~7/23)

💡推薦島嶼：長灘島

▲12星座海島推薦-長灘島。（圖／Pixabay）

長灘島是適合放鬆的渡假勝地，相對於其他的海島活動比較單純好安排。適合帶著一家大小去慢活旅行，不會為了趕行程讓老人家或小朋友累壞了！在長灘島還可以享受高檔的菲式金箔按摩SPA，愛家的你也別忘了先愛自己。

獅子座(7/24~8/23)

💡推薦島嶼：美國夏威夷

▲12星座海島推薦-夏威夷恐龍灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

個性熱情的獅子座，在工作領域上一展長才。在旅遊行程上也希望自己和別人不同，有王著風範的高檔夏威夷形成是非常適合至尊的獅子座的，私人訂製的包車行程推薦你超讚的景點，讓你不必自駕、不必傷腦筋！

處女座(8/24~9/23)

💡推薦島嶼：日本沖繩

▲12星座海島推薦-古宇利島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

處女座非常注意旅行的細節，對處女座來說充實高CP並不是他們在意的點。喜歡規劃好且乾淨舒服的行程，對於過度炎熱的天氣會感到焦躁，因此沖繩是適合處女座旅行的海島喔！

天秤座(9/24~10/23)

💡推薦島嶼：玻里尼西亞大溪地

▲12星座海島推薦-大溪地。（圖／Pixabay）

平常生活不會亂花錢的天秤座，會把錢投注在自己特別偏愛的東西和活動上，日常生活沒太大的物慾但只要一出去玩，就會抱著我都來了，就要體驗最好的的心態。如人間天堂的大溪地，像是灑落在太平洋上的珍珠，帶著自己的珍貴愛人到這裡遠離塵囂吧！

天蠍座(10/24~11/22)

💡推薦島嶼：馬爾地夫

▲12星座海島推薦-馬爾地夫海上度假屋。（圖／Pixabay）

外表冷酷但內心火熱的天蠍座，對情人和家人常常無法表達出愛。到了馬爾地夫讓舒服的環境、放鬆的情調，用行動代替言語告訴你的伴侶，你就是想和她走一輩子的人。

射手座(11/23~12/22)

💡推薦島嶼：智利復活節島

▲12星座海島推薦-復活節島摩艾像。（圖／Pixabay）

喜歡獨旅或跟小包團勝過於跟團的射手座，旅行風格熱愛冒險、不怕辛苦，只要喜歡就使命必達去完成的射手座，適合充滿神秘的南美洲，到復活節島探險找摩艾吧！

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