世界百大機場第4名 一窺「卡達哈馬德國際機場」神秘面紗

卡達哈馬德機場是目前最年輕的大型轉機樞紐，使用至今僅僅6年的時間就獲得了Skytrax評比為世界百大機場中的第4名，擁有如此殊榮可想而知哈馬德機場絕對有他的厲害之處，今天小編就要帶大家來一窺卡達哈馬德機場的神秘面紗。

哈馬德機場介紹（原名：杜哈機場）

哈馬德機場從2014年啟用，是中東連結全世界的重要樞紐，每年有超過3000萬人次的旅客造訪，多數為過境轉機的旅客，因此哈馬德機場的設施都以服務過境旅客為主，平躺沙發的休息室、兩層樓高溜滑梯的兒童遊樂區等公共設施；針對轉機時間較長的旅客，哈馬德機場也與卡達航空合作，提供了卡達航空過境計畫及城市旅遊，完善的旅客服務讓哈馬德機場在短短的時間，躍身為全球第三名的國際機場，廣負盛名，受世界各地旅客喜愛！

哈馬德機場過境方式

哈馬德機場提供非常完善的過境計畫，這些計畫主要是與卡達航空進行合作，讓搭乘卡達航空的旅客們可以以非常低的價格享受過境等待的時間；而對於非搭乘卡達航空的旅客，機場方面也提供了完善的休憩區域。

卡達航空過境計畫（Discover Qatar）

卡達航空過境計畫（Discover Qatar）是卡達航空與哈馬德機場合作推出的旅客過境住宿計畫，這項計畫針對來到哈馬德機場轉機超過12小時的旅客，能夠以超低的價格，享受到4星級酒店以上的超高規格服務！

小編偷偷說：卡達航空並沒有在來往台灣的班機，因此若要搭乘卡達航空前往中東或歐洲各地，可以先前往香港轉機呦

資訊總整理：

1.必須全程搭乘卡達航空並轉機於哈馬德機場，且不能是 code share 航班（需要有卡達航空的機票號碼，卡達航空票碼為157）

2.轉機時間達到或超過 12 小時（包括機票是設定哈馬德機場為中途停留 Stop-over）即符合資格申請

3.必須提早至少 3 天預訂

4.網上申請，即時確認，只要申請系統內有列出的飯店即可自由選擇（經濟艙機票可選4星級酒店；商務艙及頭等艙機票可選4星或5星級酒店）

5.最多只可預訂四晚，且必須符合機票的轉機時間。

6.酒店入住時間可配合航班到達多哈的時間，例如早上入住亦可以

7.酒店預訂後不得更改及不可轉讓。

卡達航空過境計畫。 圖／FunTime

卡達航空免費休息室

如果是搭乘其他非卡達航空的班機前往哈馬德機場轉機，可以使用下列兩處免費休息室：

Television Arer

Television Arer。 圖／IG, kacper_kuc

Television Arer位在哈馬德機場地標黃金熊的正後方，非常容易找到！雖然說是電視區，但裡面很安靜，設有可以平躺的沙發區、多台蘋果Mac電腦，以免費的公共區域來說，算是十分高級，但是位子有限，建議要提早去佔位置。

Quite Room

Quite Room。 圖／IG, rolfrol

哈馬德機場的Quite Room分成三種，分別是男性專用房、女性專用房及家庭房，每間Quite Room都設有大量的45度躺臥式沙發椅，而且Quite Room距離地標的黃金熊有段距離，因此不管房內房外都是非常安靜，適合需要長時間候機的轉機客們。

卡達航空City Tour

接下來小編要介紹的是卡達航空過境計畫中另一項重點服務，就是超低價的City Tour！這個City Tour也是專為搭乘卡達航空的旅客所設計，僅僅需要QAR 75.00(約台幣600)就可以遊覽杜哈市區，各大知名景點，而且場次非常多，接下來就讓我們來看看City Tour會到哪些景點吧！

卡達之珠The Pearl-Qatar

卡達之珠The Pearl-Qatar。 圖／Wikimedia

卡達之珠The Pearl是卡達最大人工島，島上可以說是卡達地區的富人區，這裡也是卡達讓外國人唯一合法置產的地區，因此島上的住戶可以說是非富即貴。而這裡夜晚景致是最美的，整座海灣點上閃閃的燈光，岸邊的遊艇時不時傳出派對的歡樂氣氛，在這裡最能感受到卡達的貴氣。

杜哈伊斯蘭藝術博物館Museum of Islamic Art

杜哈伊斯蘭藝術博物館Museum of Islamic Art。 圖／Flickr

杜哈伊斯蘭藝術博物館Museum of Islamic Art可以說是卡達最負盛名景點，這裡展設許多伊斯蘭文化的古物，前幾年ISIS在中東各地的破壞，讓這些古文物更加的珍稀！而整座博物館最讓人津津樂道的就是古巴比倫帝國及亞述帝國所留下的歷史文物，儘管我們對這些歷史不一定熟悉，但我們仍可以在博物館內，看見這些古代強國曾經的輝煌。

卡塔拉文化村Katara Cultural Village

卡塔拉文化村Katara Cultural Village。 圖／IG, visualdiaree

卡塔拉文化村Katara Cultural Village是卡達向全世界的遊客們，介紹卡達當地歷史文化的一個觀光勝地，這裡可以看見許多古代阿拉伯式的建築，而且不時會有大型的展覽及演出活動，也能夠遠眺卡達之珠，是個非常適合優閒散步的好去處。

Souq Waqif

Souq Waqif。 圖／IG, world.traveler.2018

最後要介紹的就是杜哈市區最古老的市場Souq Waqif，來到一個國家，想要了解當地人，最適合的地方就非他們的市場莫屬了，Souq Waqif中的商店都非常在地，在這裡可以體驗當地的生活及飲食文化，從玉米栗子、阿拉伯捲餅到最道地的烤羊肉串，你可一邊大啖阿拉伯美食，吃飽喝足後還能來個特殊的水煙體驗，為整趟行程畫下一個完美的Ending。

City Tour使用條件：

1.需搭乘卡達航空並於哈馬德機場轉機

2.轉機時間須超過5小時

3.須配合City Tour出發時間

City Tour報到處：

報到處位在黃金熊的左前方City Tour Desk，只要帶著護照及下一段的機票，便可以報到參與行程。

City Tour報到處。 圖／FunTime

卡達機場可以說是亞洲前往中東及歐洲的一個重要轉運站，而且各樣的機場設施及旅客過境計畫也都非常的齊全與豐富，如果想要前往阿拉伯國家或是其他地區，不妨計畫一下前往卡達轉機，還能夠擁有平價奢華的過境體驗呦。

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