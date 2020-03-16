最老街道、最美廣場統統有！巴黎人珍惜的7大老地方 回憶最古早的味道

圖文/ Insidr

你也有老靈魂嗎？巴黎不僅是法國的中心，也是全世界都嚮往的古典和文化之都，世界遺產、黃金年代、名流和名家的愛情故事緊緊地扣人心弦，許多人來到巴黎會想重溫過往年代的美好，在百年不變的美麗建築前面留下身影，或是到百年老店品嘗堅持傳統的老味道，這篇就帶你環遊巴黎人最珍惜的老地方！

最古老的廣場 孚日廣場周邊許多高端美食 /來源：wikimedia 如果你想在市中心感受過去的歷史氛圍，那就去巴黎瑪黑區的孚日廣場（Place des Vosges）吧！孚日廣場也是雨果故居的所在地，也因為非常特殊的長廊和貴族宅邸，被稱為巴黎最美的廣場。

你可以漫步穿過雨果於1832年到1848年居住的公寓，並更深入的了解他以及它過去的生活，或者走過rue des Rosiers玫瑰街，一條位於巴黎猶太區中心的街道，藏著老巴黎人心中古早的花都樣貌，早期的瑪黑區只是一片沼澤，沒有人會想到如今她是雅痞和高端店鋪的重鎮！

歷史古蹟酒店：石頭宮殿 來到協和廣場別和古蹟酒店擦身而過 /來源：wikipedia 協和廣場上的Hôtel de Crillon就位於聖奧諾雷大街的南邊，這是一間歷史悠久的巴黎飯店，建於1909年，但建築本身的歷史可以追溯到1758年。飯店位於香榭麗舍大街下方，是協和廣場上兩座石頭宮殿之一。

自開業以來，該飯店已被法國文化部列為歷史古蹟。飯店擁有780間客房和46間套房，在Crillon飯店住宿一晚的費用高達13,000歐元。Hôtel de Crillon還擁有三間餐廳、一間典雅的酒吧、露台和健身房。 如同麗茲飯店，Hôtel de Crillon於2017年進行全面翻新，以取得「宮殿」別稱的官方認可。

地址: 10 Place de la Concorde, 75008 Paris

最老的一條街：海明威的足跡 Rue Mouffetard附近也有庶民市集Monge /來源：wikipedia 巴黎的拉丁區，總能讓嚮往學術氣息和高雅風格的人流連忘返，這一區有最優秀的大學、最有成就的法國故人先賢祠、古羅馬競技場和盛讚巴黎的海明威故居。我們建議你到老街Rue Mouffetard去，這條小街連接著拉丁區、競技場和植物園，也是滿滿排隊名店（Chez Nico可麗餅店、有機糕點鋪l’Essentiel等），各國美食都在這裡！

街道保持著中古世紀國高盧時代的風貌，街上隨處都是攝影的好地方，交通也非常方便。

最老的房子：木造老建築 親自來看看中世紀老房子吧 /來源：wikimedia 巴黎的共和國廣場Place de la République周圍是滿滿的餐廳，人來人往的街道裡有一條街叫做Rue Volta，地址在3 Rue Volta的半木結構建築，據傳是巴黎最古老的房子，歷史可以追溯到13世紀！

80年代紅火至今的法國菜

走走逛逛，現在是不是胃口大開了呢？在巴黎名店街Rue Saint-Honoré上的La Castiglione擁有卓越的服務和悠久的歷史，在80年代和90年代曾有許多名人光顧。

每到巴黎時裝週，這裡也是時尚編輯和模特兒的熱門用餐地點。餐廳供應的是經典的法國菜，氣氛舒適宜人，是在巴黎最時尚的社區結束完美一天的好選擇。我們建議點餐廳著名的漢堡和法國薯條。

地址: 235 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

公主御廚：巴黎第一家甜品店 來stohrer 需要做足被征服的心理準備 /來源：stohrer Stohrer在1730年開業，是奧地利公主帶來巴黎的甜點主廚開設的，現在在總店和拉法葉百貨的香榭麗舍大道新店都可以嚐到！通常你會需要花5秒的時間……從入口到驚訝無語，這神奇繁複的口感可以讓你永難忘懷。

方便前往的地址: 總店 51 Rue Montorgueil, 75002 Paris 與香榭麗舍60 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

最古老的市集

1628年開張的紅孩兒遮頂市集 Marché des enfants rouges連某些巴黎人都不知道！這個隱藏迷宮似的市集，以穿著紅色制服的孤兒命名。今天，對於當地人以及老饕級的旅人來說，這裡是一定要到的地方。

市場上充滿世界各地新鮮菜餚的食品攤，你可以慢慢決定是否喜歡傳統的小酒館，摩洛哥蒸鍋食，英式炸魚薯條，有機湯或日本料理 。

延伸閱讀： 巴黎瑪黑區一日遊

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