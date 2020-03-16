快訊

南韓「教會疫情」再來! 首都圈社區教堂46名教友感染

疫情下的政壇波濤 準副總統賴清德另樹政治旗幟、動作頻頻

最老街道、最美廣場統統有！巴黎人珍惜的7大老地方 回憶最古早的味道

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
孚日廣場也號稱巴黎最優雅的老廣場 /來源：pixabay
孚日廣場也號稱巴黎最優雅的老廣場 /來源：pixabay

圖文/ Insidr

你也有老靈魂嗎？巴黎不僅是法國的中心，也是全世界都嚮往的古典和文化之都，世界遺產、黃金年代、名流和名家的愛情故事緊緊地扣人心弦，許多人來到巴黎會想重溫過往年代的美好，在百年不變的美麗建築前面留下身影，或是到百年老店品嘗堅持傳統的老味道，這篇就帶你環遊巴黎人最珍惜的老地方！

最古老的廣場

孚日廣場周邊許多高端美食 /來源：wikimedia
孚日廣場周邊許多高端美食 /來源：wikimedia
如果你想在市中心感受過去的歷史氛圍，那就去巴黎瑪黑區的孚日廣場（Place des Vosges）吧！孚日廣場也是雨果故居的所在地，也因為非常特殊的長廊和貴族宅邸，被稱為巴黎最美的廣場。

你可以漫步穿過雨果於1832年到1848年居住的公寓，並更深入的了解他以及它過去的生活，或者走過rue des Rosiers玫瑰街，一條位於巴黎猶太區中心的街道，藏著老巴黎人心中古早的花都樣貌，早期的瑪黑區只是一片沼澤，沒有人會想到如今她是雅痞和高端店鋪的重鎮！

歷史古蹟酒店：石頭宮殿

來到協和廣場別和古蹟酒店擦身而過 /來源：wikipedia
來到協和廣場別和古蹟酒店擦身而過 /來源：wikipedia
協和廣場上的Hôtel de Crillon就位於聖奧諾雷大街的南邊，這是一間歷史悠久的巴黎飯店，建於1909年，但建築本身的歷史可以追溯到1758年。飯店位於香榭麗舍大街下方，是協和廣場上兩座石頭宮殿之一。

自開業以來，該飯店已被法國文化部列為歷史古蹟。飯店擁有780間客房和46間套房，在Crillon飯店住宿一晚的費用高達13,000歐元。Hôtel de Crillon還擁有三間餐廳、一間典雅的酒吧、露台和健身房。 如同麗茲飯店，Hôtel de Crillon於2017年進行全面翻新，以取得「宮殿」別稱的官方認可。

地址: 10 Place de la Concorde, 75008 Paris

最老的一條街：海明威的足跡

Rue Mouffetard附近也有庶民市集Monge /來源：wikipedia
Rue Mouffetard附近也有庶民市集Monge /來源：wikipedia
巴黎的拉丁區，總能讓嚮往學術氣息和高雅風格的人流連忘返，這一區有最優秀的大學、最有成就的法國故人先賢祠、古羅馬競技場和盛讚巴黎的海明威故居。我們建議你到老街Rue Mouffetard去，這條小街連接著拉丁區、競技場和植物園，也是滿滿排隊名店（Chez Nico可麗餅店、有機糕點鋪l’Essentiel等），各國美食都在這裡！

街道保持著中古世紀國高盧時代的風貌，街上隨處都是攝影的好地方，交通也非常方便。　

最老的房子：木造老建築

親自來看看中世紀老房子吧 /來源：wikimedia
親自來看看中世紀老房子吧 /來源：wikimedia
巴黎的共和國廣場Place de la République周圍是滿滿的餐廳，人來人往的街道裡有一條街叫做Rue Volta，地址在3 Rue Volta的半木結構建築，據傳是巴黎最古老的房子，歷史可以追溯到13世紀！

80年代紅火至今的法國菜

走走逛逛，現在是不是胃口大開了呢？在巴黎名店街Rue Saint-Honoré上的La Castiglione擁有卓越的服務和悠久的歷史，在80年代和90年代曾有許多名人光顧。

每到巴黎時裝週，這裡也是時尚編輯和模特兒的熱門用餐地點。餐廳供應的是經典的法國菜，氣氛舒適宜人，是在巴黎最時尚的社區結束完美一天的好選擇。我們建議點餐廳著名的漢堡和法國薯條。

地址: 235 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

公主御廚：巴黎第一家甜品店

來stohrer 需要做足被征服的心理準備 /來源：stohrer
來stohrer 需要做足被征服的心理準備 /來源：stohrer
Stohrer在1730年開業，是奧地利公主帶來巴黎的甜點主廚開設的，現在在總店和拉法葉百貨的香榭麗舍大道新店都可以嚐到！通常你會需要花5秒的時間……從入口到驚訝無語，這神奇繁複的口感可以讓你永難忘懷。

方便前往的地址: 總店 51 Rue Montorgueil, 75002 Paris 與香榭麗舍60 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

最古老的市集

1628年開張的紅孩兒遮頂市集 Marché des enfants rouges連某些巴黎人都不知道！這個隱藏迷宮似的市集，以穿著紅色制服的孤兒命名。今天，對於當地人以及老饕級的旅人來說，這裡是一定要到的地方。

市場上充滿世界各地新鮮菜餚的食品攤，你可以慢慢決定是否喜歡傳統的小酒館，摩洛哥蒸鍋食，英式炸魚薯條，有機湯或日本料理 。

延伸閱讀：巴黎瑪黑區一日遊　

想知道更多巴黎旅遊美食分享，請見「Insidr」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巴黎 法國 市集

延伸閱讀

法國文化部長染新冠肺炎 確診攀升至1412人

新冠肺炎衝擊歐洲 法國確診達1191例英國319例

巴黎機場公司執行長染新冠肺炎 將居家隔離14天

巴黎迪士尼一員工確診新冠肺炎 園區照常開放

相關新聞

最老街道、最美廣場統統有！巴黎人珍惜的7大老地方 回憶最古早的味道

巴黎不僅是法國的中心，也是全世界都嚮往的古典和文化之都，世界遺產、黃金年代、名流和名家的愛情故事緊緊地扣人心弦，許多人來到巴黎會想重溫過往年代的美好，在百年不變的美麗建築前面留下身影，或是到百年老店品嘗堅持傳統的老味道

直擊PGA比賽 美國夢幻高爾夫 圓夢之旅

想要一圓前往賽事級高爾夫球場看球、打球的夢想嗎？跟著有行旅來趟「美國圓石灘高爾夫圓夢之旅」，不僅可以直擊2020 PGA錦標賽事，近距離欣賞世界專業選手高水準演出，還有機會見到心儀的球星。

就住懸崖邊！全球8大「驚險絕美的懸崖酒店」賞無敵美景 喜歡冒險刺激此生必去

你是追求冒險刺激的旅人嗎?也喜歡在此同時，一邊欣賞美景一邊享受著高級的服務品質嗎?今天Skyscanner為你整理了8條此生必去的懸崖酒店，一起來挑選下趟旅程的目的地吧!

糧食短缺被迫捕食幼子　驚見北極熊叼幼熊屍頭

全球氣候危機日漸加劇，人類的過度開發和排放廢氣使得地球的生態環境逐漸毀壞，全球暖化也逐漸惡化，近日南極更出現單日破20度的高溫，令科學專家相當擔憂。另外，北極地區由於氣候變化和人類開採化石燃料的緣故，導致冰層正加速融化，北極熊面臨糧食短缺，出現自相殘殺的現象，甚至出現捕食幼子的情形，更有人更捕捉到成年北極熊叼著幼熊屍頭的照片，畫面相當震撼。

如何成為一名受當地人歡迎的遊客？ 跟著這樣做～

隨著全球旅遊業的蓬勃發展，愈來愈多的朋友選擇利用各種假期飛往世界各地，拋開所有煩惱，去領略異域風情，體驗異地文化，感受異國風光，盡情享受旅行的樂趣。可是，隨著遊人數量的增漲，尤其是少數遊客不守規矩、沒公德心、隨意插隊、大聲喧嘩、亂丟垃圾、隨意吐痰等不文明行為，使得一些風景如畫的景點正在消失，一些島嶼不得不關閉重新治理，從而受到當地人的排斥。如何才能成為一名受當地人歡迎的遊客呢？不妨跟著 Skyscanner這樣做！

潑水節、泥漿節，還有番茄節？全球「10大有趣節日」狂歡新體驗

想要給平淡的生活增加點調味料嗎？想體驗不同的人生經歷嗎？Skyscanner帶你去参加這10個有趣的節日，讓你放飛自我，盡情狂歡！

在海邊做瑜珈？盤點「8大瑜珈天堂」 到全世界美麗海灘練瑜珈

在海邊做瑜珈？！光聽到就覺得超酷的，想像一下你置身在柔軟的沙灘上，溫暖的陽光照耀著你，浪花拍打著岸邊、在海風徐徐的吹拂，不但舒服，更能為你帶來平靜祥和的感受，想不想試試看？一起來瞧瞧Skyscanner為你挑選的好地點吧。

海島旅行時如何保護海洋？10招教你化身最環保旅客

蔚藍的大海、潔白的沙灘、成林的椰樹、迷人的景致、可愛的海底生物以及有趣的海上活動，海島旅行則成為人們休閒度假最理想的選擇。可是，由於人類對環境的污染以及一些不文明的旅遊行爲，使得部分島嶼、海洋和海洋生物受到了破壞，不得不關閉海島重新整治，更甚至有些將永遠從世界上消失。爲了讓我們能夠繼續享受大自然的美景，感受旅行的樂趣，Skyscanner建議大家海島旅行時，最好注意以下幾點：

比金字塔、巨石陣更古老！土耳其東部「神祕巨石陣」待揭謎

人類文明充滿各種待解謎團，而位於土耳其東南部的烏爾法(Urfa)附近的哥貝克力巨石陣(Gobekli Tepe)，便是其中一例。

台灣與極光的距離究竟有多遠？飛往99%遇見極光的小鎮

每年8月底起至9月以及12~3月之間，是極光活躍的時期，從台灣出發，可以選擇從加拿大航空直飛溫哥華再直接轉機到這個小鎮，這樣的完美班機，讓台灣與極光的距離只要半天就可抵達。

出國最怕掉護照！「護照遺失懶人包」 一次解答讓你安心遊玩

護照就是出國期間的身分證明，出國隨身攜帶護照，才能順利搭飛機、買東西退稅等，若出門在外弄丟護照怎麼辦？這時候千萬不要慌，冷靜下來照著流程走，一樣可以順利回國。護照真的很重要，大家出國一定要隨時檢查護照有沒有在身上，若不幸真的遺失了，該怎麼做？小編幫你整理出解決流程還有出國前的準備物品，讓你護照遺失也能順利解決！

最幸福的工作環境！全球5大最適合「邊旅行邊工作」的城市

近年來，邊旅行邊工作的夢想，已經不再遙不可及，世界上也出現越來越多的自由工作者，但是一個人旅居在外，總是會有許多不方便或感到孤單的時候。Skyscanner今天幫你整理了5個最適合邊旅行邊工作的城市，帶你一起看看這幾個發展成熟的數位遊牧社群吧!

熱門新聞

紐約、洛杉磯宣布餐廳只准外帶 不得店內用餐

最老街道、最美廣場統統有！巴黎人珍惜的7大老地方 回憶最古早的味道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。