潑水節、泥漿節，還有番茄節？全球「10大有趣節日」狂歡新體驗

想要給平淡的生活增加點調味料嗎？想體驗不同的人生經歷嗎？Skyscanner帶你去香港爬塔搶食甜包、去韓國保寧在泥漿中激情摔跤、去印度感受「五彩節」的繽紛、去西班牙參加「世界上最大的食物大戰」、去泰國體驗潑人與被潑的樂趣、去美國羅斯威爾探討外星人的蹤迹、去俄羅斯見證男人之間真正的較量、去埃及「聞風起舞」、去墨西哥感悟生命的珍貴、去荷蘭high 翻天。沒錯，就在這10個有趣的節日中，讓你放飛自我，盡情狂歡！

🎉 🍻 🎊 香港包山節

📅 舉辦時間： 每年農曆四月初八

每年農曆四月初八 🏠 舉辦地點：香港長洲

包山節又稱為太平清醮，起源於18世紀，每年農曆四月初八在太平清醮島上舉行，是「香港傳統文化匯」四大節慶之一， 初衷是爲了撫慰死人的靈魂。節日當天北帝廟前有三個用竹棚搭成且挂滿平安包的包山塔，約60英呎高，塔通身挂滿可以吃的甜包，參加者們爭先恐後攀爬此塔搶食甜包，搶到越多，運氣越好。其中「會景巡遊」是節日的高潮部分， 飘色、醒狮及麒麟队在岛上巡游，小孩装扮成古今人物或传说中的角色，站在支架上，穿梭大小街道，熱鬧非凡。

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🎉 🍻 🎊 韓國保寧泥漿節

📅 舉辦時間： 每年7月

每年7月 🏠 舉辦地點：韓國忠清南道保寧市大海路897-15

你見過數千人塗滿泥漿在沙灘狂歡嗎？你領略過全身黑泥的性感比基尼女郎嗎？你體驗過在泥漿中激情摔跤嗎？這一切超乎想象的別樣精彩盡在韓國保甯國際泥漿節！「保寧美容泥漿節」不僅是韓國知名的活動，每年更是聚集了許多來自全球各地的觀光客。慶典會場內準備有從使用泥漿的各種趣味遊戲以及體育活動，更有製作紀念品和皮膚管理的特色體驗活動，遊客可隨個人喜好自由選擇。此外，現場還有結合Mud(泥漿)與EDM電子舞曲的MUD-M體驗活動等各種精彩節目。 也不必擔心泥漿會對皮膚有傷害， 保寧的天然泥漿含有大量對皮膚相當好的礦物質，可以幫助皮膚變得更為透亮，趕快去體驗一下吧！

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🎉 🍻 🎊 泰國潑水節

📅 舉辦時間 ：每年4月13日-4月16日

：每年4月13日-4月16日 🏠 舉辦地點：泰國（曼谷考山路、席隆路、以及民主紀念碑、皇家田廣場一帶；清邁沿著古城牆護城河一代；芭達亞海灘；蘇梅島查汶大街。 ）

「 潑水節」又稱宋干節 (Songkran)，是泰國與其他東南亞國家包括寮國、緬甸、柬埔寨及中國傣族人的新年，也是最獲外來遊客及當地人喜愛的傳統節日。無論男女老少，無論潑水的還是被潑水的，都濕漉成了落湯雞，臉上衣服上白粉斑斑，大家都沉浸在熱鬧的狂歡中，走在大街上，相互攻擊，大街小巷都充滿著過節的氣氛。潑水預示著辭舊迎新，祝福著吉祥、幸福，被潑的人不但不能生氣，還會微笑以對，是全球最好玩的節日之一，只要去過一次就會上癮！

🎉 🍻 🎊 印度五彩節

📅 舉辦時間： 每年三月前後

每年三月前後 🏠 舉辦地點： Uttar Pradesh北方邦的 Mathura 和 Vrindavan，是最具有特色與傳統的慶祝地點 。

五彩節，又稱灑紅節，是印度最古老的慶典之一。節日起源於一段偉大的印度教傳說，百姓們為了慶祝小王子因為毗濕奴的保護，而沒有被加害，便向小王子身上潑撒各種色彩粉末。節日當天，人們播放著印度傳統音樂，忘情地唱歌跳舞，無論大人小孩，全都走上街頭，將彩色粉末，點抹在對方額頭以示祝福，更多人是直接抓起粉末互相噴灑「攻擊」 ，從頭到腳無所不塗，所到之處都是不可思議的缤紛世界，連空氣裡都懸浮著彩色粉末，頑皮的孩子們甚至還加水調合，以水桶、水球或水槍「掃射」每一個遇見的人。如果你不介意被弄髒或弄濕，可以來體驗一下， 也許會成為你人生中一段難忘的回憶！

🎉 🍻 🎊 西班牙番茄節

📅 舉辦時間： 每年8月的最後一個星期三

每年8月的最後一個星期三 🏠 舉辦地點：西班牙布尼奧爾

西班牙番茄節是從1945年傳承下來的一個舉世聞名的傳統節，於每年8月最後一個星期三在西班牙瓦倫西亞的布尼奧爾小鎮舉辦。節日的意義就是讓參加者放飛自我、無所拘束，給人們帶來豐收的喜悅和狂歡的快樂。這一天，成千上萬的人從世界各地趕來參加這場「世界上最大的食物大戰」，100多噸番茄變成最溫柔的「彈藥」，被「發射」到笑鬧著的人群裡，每個人渾身上下都被塗抹上了西紅柿汁，整個小鎮變成一片紅色的海洋，充滿了歡聲笑語。一旦宣布活動結束就不能再扔番茄了。在這期間，小鎮提供數百個公共淋浴間，方便人們沖洗掉身上的番茄醬。你想不想來挑戰一下？

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🎉 🍻 🎊 羅斯威爾UFO節

📅 舉辦時間： 每年7月3日-7月6日

每年7月3日-7月6日 🏠 舉辦地點：美國新墨西哥州羅斯威爾

這個節日的名字聽起來就很有趣，據稱1947年7月，一艘飛碟墜毀在距離羅斯威爾30英里外，已經超過 60 年了，這個謎仍然未解開，所以設立了這個節日。節日期間，人們身穿「外星人」衣服，化妝成「外星人」遊行。熱衷於UFO 研究的人還會聚集在這裡，探討外星人的蹤迹、麥田裏的怪圈及外來生物是否以滅絕等話題。

photo from：travelingslvrfox@instagram

🎉 🍻 🎊 俄羅斯自由拳擊節

📅 舉辦時間： 每年2月下旬-3月上旬

每年2月下旬-3月上旬 🏠 舉辦地點：俄羅斯莫斯科紅場

你見過一群人眾目睽睽下正大光明「打架」的場景嗎？在信仰東正教的國家中，每年四旬齋前一周都會舉辦一系列有趣的節日，例如俄羅斯這個沒有任何規則約束的自由拳擊節。曾經，拳擊參與者渾身是血，衣服被撕得破爛不堪時，拳擊才算告終。

photo from： toutiao.baike.com

🎉 🍻 🎊 埃及聞風節

📅 舉辦時間： 每年4月9日

每年4月9日 🏠 舉辦地點：埃及尼羅河畔、金字塔旁

聞風節是埃及的傳統節日，始於公元前3000年左右，傳說是慈善神戰勝凶惡神的日子。節日當天，從清晨起，舉國上下一片歡騰。全國各地數以百萬計的男女老幼潮水般地擁向公園、海濱、尼羅河畔等地共同歡慶，全埃及的郊遊景點遊人如織，到處歡歌笑語。還有繪製面部彩繪，相互贈彩蛋等習俗。人們手持著彩蛋相互碰撞，以此祈求好運和福氣。誰的雞蛋沒有破裂，就意味太陽神將滿足他心中的祝願，在聞風節過後的春天裡，好運和福祉就會像越來越濃密的綠草一樣伴隨著他。

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🎉 🍻 🎊 墨西哥亡靈節

📅 舉辦時間： 每年10月31日-11月2日

每年10月31日-11月2日 🏠 舉辦地點：帕茲卡羅湖畔、 墨西哥市郊區

說起墨西哥亡靈節的由來就得追朔到數千年前，南美洲千年前的民族阿茲特克、托特克和其他納瓦民族文化，對他們而言人的生命就如週期一樣，死亡只是週期裡的一段，過世的親人或朋友的回憶與靈魂依舊存在，傷心地弔念死者對於他們而言是不敬的行為。而今日的墨西哥亡靈節保留了這些古民族面對死亡的信念，且是結合西班牙殖民前的宗教儀式和天主教的萬聖節。10月31日的晚上，墨西哥人會帶著枕頭、食物與飲料到墓園與過世的親人或朋友一起過夜，並且會以彩色蠟燭、放上亡者麵包、紙雕作品、彩色骷顱頭裝飾墓園，在午夜12點教堂鐘聲響起時，放起鞭炮迎接亡靈們一起回家團聚。

photo from:Flickr@Larry Lamsa

🎉 🍻 🎊 荷蘭女王節

📅 舉辦時間： 每年4月30日

每年4月30日 🏠 舉辦地點：荷蘭各地（阿姆斯特丹運河）

每年的4月30日，是人們最期待的荷蘭女王節，也是荷蘭一年一度的大盛事，荷蘭各地城市都會有慶祝活動 。 慶祝的活動從節日前一天晚上就開始了，大街小巷開始插滿荷蘭國旗、橘色旗幟和裝飾物，人們穿著橘色系衣服，跳蚤市場和 high 翻天的音樂充滿大街小巷，充滿了節日的氣氛。節日期間還有一些遊行的隊伍，以及各種不同的音樂會，非常熱鬧。

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