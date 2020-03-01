如何成為一名受當地人歡迎的遊客？ 跟著這樣做～

隨著全球旅遊業的蓬勃發展，愈來愈多的朋友選擇利用各種假期飛往世界各地，拋開所有煩惱，去領略異域風情，體驗異地文化，感受異國風光，盡情享受旅行的樂趣。可是，隨著遊人數量的增漲，尤其是少數遊客不守規矩、沒公德心、隨意插隊、大聲喧嘩、亂丟垃圾、隨意吐痰等不文明行為，使得一些風景如畫的景點正在消失，一些島嶼不得不關閉重新治理，從而受到當地人的排斥。如何才能成為一名受當地人歡迎的遊客呢？不妨跟著 Skyscanner這樣做！

📌 遵循當地文化習慣

世界各個國家、各個地區都有自己獨特且不同的風俗習慣、傳統文化和宗教信仰。如果旅行時沒有遵循，輕者會受到當地人的排斥，情節嚴重者還將會受到相應的法律處罰，除此，遵守當地文化習慣也是對當地人民的一種尊重， 建議大家出行前最好做足攻略，除了關注目的地的著名景點、美食、購物、交通、住宿等訊息外，同時也要多了解目的地的文化習俗。例如，泰國旅遊，寺廟被認為是很神聖的地方，要求遊客穿長褲和長裙，不能着装暴露。而且，他们認為頭部是身體最高貴的部分，不可以隨意觸碰。同樣，他們認為腳是身體最卑微的部位，也不可以用腳指向或觸碰任何人，否則會被認為無理。

📌 遵守社會公共秩序

在公共車站、景點門口、娛樂場所插隊，闖紅燈，不遵守交通規則等違反社會公共秩序的行為，都會令人討厭排斥。說起遵守社會公共秩序，我們不得不向日本人學習。眾所周知，日本社會秩序井井有條，日本人更是出了名的有禮貌，在地鐵即便是擁擠的時段，每個人也會認真排隊，他們為了不妨礙車廂中間的人下車，到站後會自己先下來，讓車廂中部的人下車，之後再上去，而車下排隊的人，會等這些人上車之後，再順序上車。

📌 做一名安靜的美男子/女子

在公共場合大聲喧嘩被認為是最令人厭惡的習慣之一。例如，在餐廳裡大聲說話，在地鐵、公共汽車或其他公共交通工具大聲打電話，在博物館、美術館、音樂會等場合大聲喧嘩的行為，都構成了一定程度的噪音污染，侵犯到了別人的空間，會引起其他人的不舒適感。如果您想成為一名受歡迎的旅客，請在公共場合調整自己的音量，做一名「安靜的美男子/女子」 。

📌 文明旅遊，杜絕污染

菲律賓長灘島曾因過度開發以及觀光者的不文明行為給長灘島帶來的環境污染，則下令封閉長灘島，進行重新整頓。冰島的羽毛河大峽谷因遊客的大量湧入對景區造成了嚴重破壞，從而引發當地的遊客禁令。義大利著名水城威尼斯，因遊客在市內亂丟垃圾、喧嘩打鬧、在公眾場合裸露上身、留下愛情鎖、在樹或建築上寫字等不文明行為，造成了嚴重的污染。如果您還想遊覽更多的名勝古跡，如果您還想欣賞更多的自然風景，請再旅行時不要亂丟垃圾、攀折花草樹木，文明旅行，杜絕污染！

📌 為瀕危動物貢獻自己的一份微薄力量

地球上的生物不可能單獨生存，在一定環境條件下，它們是相互聯系、共同生活的。野生動物就是大自然的產物，自然界是由許多復雜的生態系統構成的。有一種植物消失了，以這種植物為食的昆蟲就會消失。物種平衡將遭到的破壞，使人類生存環境惡化，面臨巨大災難。所以旅行時，不要隨意給小動物投食，不騎大象，不濫捕亂殺，不食獵殺動物的肉，為瀕危動物或其他動物貢獻自己的一份微薄力量。

📌保持一顆寬容的心

出國旅行開心是最重要的，不要為了小事斤斤計較，保持一顆寬容的心，主動承認自己的錯誤，不要在公共場合吵鬧，學會控制自己的情緒。主動問好，樂於助人，笑容待人，善於分享，懂得讚美，都會讓你成為一個受歡迎的人。

📌 融入當地生活

俗話說「入鄉隨俗」，一點都沒錯，旅行不僅僅是看風景，相比看風景，去了解當地最具特色的生活習慣和生活方式，會更有趣也可以意義。 去韓國吃炸雞喝啤酒，追韓劇；在越南試穿一下「奧戴」，展現自己婀娜多姿的身材； 和馬來人聚集在村頭一起賞月亮、聽音樂；到菲律賓人家裡做客，與他們一起品嘗手抓食物。用同樣的方式感受不同的生活，不僅會給你留下美好的回憶，也會讓你很快的融入到當地的生活中，受到當地人的歡迎！

📌 做大自然的「清潔工」

隨著社會文明程度的提高，人們對於生存環境的認識也愈來愈強，隨時隨地清潔大自然環境，帶上可以裝垃圾紙屑雜物的環保包，隨時在旅遊景點回收各種垃圾，帶回垃圾回收箱點。

📌 減少碳足跡，低碳旅遊

自然世界的7大奇觀之一的大堡礁由於全球變暖，水資源污染以及人類過度捕捉將在10年後消失；美國冰川國家公園由於全球氣候變暖，19世紀中期大約覆蓋有150處冰川，而如今僅剩25處；歐洲最大的山脈阿爾卑斯山脈隨著全球氣候的變暖，冰川消融速度也在加速，從20世紀80年代至今阿爾卑斯山脈的冰川面積已經減少了20%；著名的「水上都市」威尼斯由於氣候變暖、冰川融化每年以5cm的速度下沈。 這些現象都是由於人們耗用量過多，造出了很多的二氧化碳，產生溫室效應所導致的。減少碳足跡，改變交通方式，節約能源、拒絕使用塑料製品，都會受到當地人的歡迎。

📌 具備風趣的性格，豐富的知識

你見過想泡麵一樣的軌道嗎？火車在上面就像喝醉了一樣搖搖晃晃。你去過米蘭的「森林公寓」嗎？由2棟樓組成，建築外墻體上種植了730棵喬木、5000株灌木以及1.1萬株草木植物。你知道世界上沒有時間的地方是哪裡嗎？不用受到時間的控制，還能欣賞到美麗的極光。你體驗過遍地是蝦米的沙漠嗎？在進入湖泊的時候就可以看到很多魚蝦游來游去。這些有趣的知識是不是聽起來非常吸引人呢？有哪個人不喜歡和知識豐富的人做朋友呢？有趣又漲見識！

📌 增強自信心，和當地人成為朋友

很多人有社交恐懼症，害怕與其他人交流分享。其實，這就是自信心不足的原因，人的社交能力並不是天生的，而是後天有意識的培養而形成的。建議平日裡多提升自我形象，大膽嘗試與陌生人搭訕。出國旅行時，也不要擔心的自己的英語不夠好， 使用各種翻譯軟件與當地人交流，與他們成為朋友！

如果您喜歡旅行，請先成為一名受當地人歡迎的旅客吧！

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