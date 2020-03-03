就住懸崖邊！全球8大「驚險絕美的懸崖酒店」賞無敵美景 喜歡冒險刺激此生必去

你是追求冒險刺激的旅人嗎?也喜歡在此同時，一邊欣賞美景一邊享受著高級的服務品質嗎?今天Skyscanner為你整理了8條此生必去的懸崖酒店，一起來挑選下趟旅程的目的地吧!

🏰義大利聖彼得波西塔諾酒店(Il San Pietro di Positano)

這座迷人的阿瑪爾菲海岸酒店是上流人士的最愛，它坐落在醉人的波西塔諾灣(Positano)上方的懸崖上，風景絕佳。獨具地中海風格的房間以陶瓷瓷磚、地中海色彩和古董打造，從海岬向下延伸，每個房間都有私人陽台，可以欣賞整片大海。如果希望外出享用道地美食，距離波西塔諾市區非常近，方便抵達。但酒店內設有在米其林餐廳Zass，可以在此享用當地新鮮高級海鮮，也可以在海邊的Carlino餐廳吃到南瓜義大利通心麵或焗烤馬芝瑞拉起士。在這裡，你可以在海灘上享受午後的陽光，然後在海灣附近免費乘船遊覽整片大海，回來後，在面向大海的露天酒吧享受浪漫日落，度過悠閒愜意的一天。

地址 : Via Laurito 2, Positano, 84017, Italy

photo from：ilsanpietrodipositano@instagram

🏰峇里島寶格麗度假別墅酒店(BULGARI RESORT)

隸屬於著名的寶格麗集團(Bulgari group)，這座度假村座落於150公尺高的懸崖峭壁上，美得令人驚嘆。純淨的白色沙灘、懸崖、美麗的海水與私人海灘俱樂部，應有盡有滿足你對頂級懸崖飯店的各種幻想，內部設有電梯能夠在度假村內移動。 59棟獨立式的別墅巧妙結合了義大利的設計和傳統的峇里島式風格，最值得一提的是，所有的別墅都有露天涼亭及私人游泳池，讓你好好享受這趟私人奢華之旅。

地址 : Pecatu，Jalan Goa Lempeh, Banjar Dinas Kangin, Uluwatu, Bali 80364,Indonesia

photo from：thecashmeretraveler@instagram

🏰 緬因州懸崖度假村(Cliff House )

建於1872年的英式風格建築，座落於美國緬因州南部海岸的懸崖邊，雖然歷史悠簡，但經重新改建後，融合現代風格與傳統英式建築，賦予這座渡假村新生命。渡假村共有186間客房、40間套房和一棟獨立的小屋，新型態建築加入了玻璃陽台和壁爐，在寒冷的冬天也可以睡上舒適的一晚，讓渡假村成為全年開放型態。內部更設有全年供應的龍蝦及生鮮吧!

地址 : 591 Shore Rd, Cape Neddick, ME 03902 U.S.A.

photo from：cliffhousemaine@instagram

🏰 聖托里尼神秘豪華酒店 (MYSTIQUE)

座落在聖托里尼最有名的懸崖上，清澈如同水晶般的海水面對著火山以及愛琴海，將聖托里尼的自然風光結合了奢華的元素。這裡一共有22間套房及別墅，使用岩石雕刻及鵝卵石等元素，提供了一個低調奢華的環境。更棒的是，你可以邊享受聖托里尼的陽光邊浸泡在泳池中，還能一睹壯觀的火山口絕景呢!

地址 : Oia, Santorini Island, 847 02 Greece

photo from：the.skygazer@instagram

🏰 牙買加洞穴飯店 (The Cave Hotel)

這座飯店最特殊之處是使用12座天然茅草屋頂小屋建構成最原始天然的設計，拱形天花板、木製家具、色彩鮮豔的百葉窗、蠟染印花織物。目的就是要讓往來旅客感受最原始加勒比海的風格，在這裡吹著微風享受甜香蕉煎餅及藏紅花蟹餅等牙買加道地美食，涼亭更設有烤肉架，如果想要BBQ的話也可以。另外，追求冒險刺激的大探索家們，這裡更精心在各懸崖缺口上設有小平台，讓你可以享受跳入加勒比海的刺激感。喔!別忘了冒險之旅後來杯雞尾酒吧!

地址 : Lighthouse Road, West End, Negril, Jamarica

photo from：jamaicangypsyadventures@instagram

🏰 蘇梅島四季渡假村 (Four Seasons Resort)

這座渡假村完美座落在布滿棕櫚樹的懸崖上，完美地融入周遭壯觀的自然景觀。在這裡，你可以欣賞整個暹羅灣的壯闊景點。懸崖邊的別墅被椰林遮蔭，所有的別墅都有私人游泳池，邊享受著泳池，邊俯瞰私人海灣的白色沙灘，該是一件多麼愜意的是呢?

地址 : 219 Moo 5, Ang Thong, Ko Samui 84140, Thailand

photo from：areiasdoseixo@instagram

🏰葡萄牙(Areias Do Seixo)

正確來說，這家飯店並不是正好座落在懸崖上，你需要從飯店步行10分鐘，穿越花園與沙丘，才會發現自己正位於高聳的懸崖上，從上面可以俯瞰美麗的海灘及大西洋的浪潮。這是歐洲最原始的豪華酒店，完美結合了生態與時尚元素，共有14間獨具設計感的套房及令人驚嘆的浴室，內部裝潢融合了摩洛哥與亞洲的設計元素，並巧妙結合了現代感的極簡主義，給你耳目一新的色彩美學。

地址 : Praceta do Atlantico, Mexilhoeira – Povoa de Penafirme | A-dos-Cunhados, A dos Cunhados 2560-046, Portugal

photo from：ilsanpietrodipositano@instagram

🏰墨西哥(BanyanTree Cabo Marques)

Banyan Tree Cabo Marques座落在壯麗的懸崖上，結合了亞洲及墨西哥的建築設計風格。所有別墅都有玻璃牆及無邊界泳池，可以俯瞰與世隔絕的藍寶石海灣。日落時能夠欣賞榕樹與夕陽交織出的浪漫絕景，讓你無法離開這座完美的度假村。

地址 : Blvrd Cabo Marqués Lote 1, Punta Diamante, 39907 Acapulco de Juárez, Gro., Mexico

photo from：areiasdoseixo@instagram

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