在海邊做瑜珈？盤點「8大瑜珈天堂」 到全世界美麗海灘練瑜珈

不管你是想調整身姿體態、讓肢體線條更美，或是喜歡用較柔和的方式來增加運動量、訓練肌肉延展力，瑜珈都是一種很棒的方式；方便的是，只要地面平坦，你幾乎可以在各個地點進行練習，例如現在很受歡迎的海灘瑜珈；想像一下你置身在柔軟的沙灘上，溫暖的陽光照耀著你，你可以聽著海浪的聲音、在海風徐徐吹拂下慢慢做瑜珈，不但非常舒服，更能為你帶來平靜祥和的感受，想不想試試看？一起來瞧瞧Skyscanner為你挑選的好地點吧。

據說瑜珈的起源地就在印度，當地也有很多瑜珈中心讓你能夠遠離塵囂，好好地跟自己的身與心在一起。而位於印度西岸的果亞，雖然沒有最完美的海灘，卻有著濃濃的殖民風情，更是知名的嬉皮聖地，是不少外國旅客們放鬆、玩樂的去處；在這既閒適又歡樂的海灘做瑜珈，隨著印度線香裊裊瀰漫，相信會帶給你非常不一樣的體驗。

蘇美島(Koh Samui), 泰國

蘇美島是一座宛若天堂般的度假島嶼，清澈的海水加上美麗的自然景觀，令旅客們流連忘返。島上高級的度假村林立，熱鬧的市集、豐富的水上活動，讓你在蘇美島的每一刻都精彩萬分；浪漫的日出與日落，更是你在細白沙灘上舒展筋骨的最佳背景，來個樹式或拉弓式的動作，定能成為IG上受關注的美照。

杜拜(Dubai)

身為中東最現代化城市之一的杜拜，不僅有著七星級的帆船飯店、人工打造的朱美拉棕櫚島，還有號稱全球最大的室內水族館，大部分的旅客都想到這裡充分享受物質的奢華、感官的刺激，但其實在杜拜也能放慢腳步哦，乾淨的朱美拉海灘或是風箏海灘都是你練習瑜珈的好地點，或許天空中會有滑翔翼飛過，不遠出的餐車正播放著音樂，而你則隨著肢體的動作享受這愜意的時刻。

伊比薩島(Ibiza), 西班牙

熱力四射的伊比薩島，狂野的電音派對與夜生活是這座西班牙島嶼的特色，但其實伊比薩島還擁有豐富的歷史建築與遺跡、浪漫的沙灘以及令人難以抗拒的美食。在這裡除了可以在沙灘上練瑜珈，部分瑜珈中心還教授海上漿板瑜珈，在湛藍的海面上深呼吸、延展，隨著海浪靜靜地漂浮，這般難得的感受只能親自來體會了。

圖倫(Tulúm), 墨西哥

這座位於海邊的馬雅古城，其繽紛的異國情調與遺跡環繞的復古氛圍，充滿了迷人的魅力。面對著加勒比海的沙灘，後方懸崖上是歷史悠久的古神廟，在這裡做瑜珈有種跨時空的獨特美感；而當你完成瑜珈練習、沉澱好心境，沙灘旁有著提供沁涼果汁的攤販，椰樹下的躺椅容你午後小憩一番，絕對是你旅遊度假的好地方。

夏威夷(Hawaii), 美國

說到沙灘，怎麼能不提到夏威夷呢？從威基基海灘到全美第一夢幻的蘭尼凱海灘，都可以讓你盡情的一邊欣賞美景一邊練習瑜珈。在夏威夷除了享受各項海上活動，不同樣貌的自然景觀，更給了你山間健行、叢林漫步的旅遊選擇，或者你也可以到佔地42英畝的玻利維亞文化中心，搭乘獨木舟探索薩摩亞、斐濟等地的原住民生活型態，傍晚再去逛逛市集，都是很棒的行程安排。

位於澳洲東岸的拜倫灣，雖然是個小鎮，卻以宜人的沙灘和燈塔而聞名，不少澳洲旅客更衝著其最東段的位置，紛紛趕到這裡迎接新年第一個日出。拜倫灣轉型成觀光小鎮後仍帶著波西米亞的嬉皮風格，很適合無憂無慮的散散步，逛逛賣著色彩繽紛又飄逸的服飾店，當然，到海灘上練瑜珈、參觀著名的燈塔，或者到海灣邊等待躍出水面的海豚，是一定不能錯過的事。

巴里島(Bali), 印尼

相信很多台灣旅客對巴里島都十分熟悉，更是許多瑜珈愛好者心目中的首選，這裡有不少瑜珈教室、工作坊，讓你輕輕鬆鬆就能找到同好，再加上當地盛行的SPA，讓你身與心全然的放空，光想到這就讓人超想訂機票出發去啊！巴里島的觀光景點不勝枚舉，想逛街購物、到海邊吃燒烤，或僅僅只是單純的沙灘上喝一杯調酒，都是人生一大享受，你說是不是？

以上介紹的海灘瑜珈地點，你喜歡哪一個呢？能到美麗的地方做自己喜歡的事，就是一種幸福，為自己在新的一年規劃一趟完美的旅行吧。

查看原文

推薦閱讀： 全球最美海灘大盤點，一起去度假吧！

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」