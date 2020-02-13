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最幸福的工作環境！全球5大最適合「邊旅行邊工作」的城市

聯合新聞網 / Skyscanner

近年來，邊旅行邊工作的夢想，已經不再遙不可及，世界上也出現越來越多的自由工作者，但是一個人旅居在外，總是會有許多不方便或感到孤單的時候。Skyscanner今天幫你整理了5個最適合邊旅行邊工作的城市，帶你一起看看這幾個發展成熟的數位遊牧社群吧!

🌍 第五名: 愛沙尼亞 – 塔林

塔林這座城市擁有著數位遊牧工作者的必要資源，它有著全球第二快的公共無線網路，並在2019年正式開放首次官方數位遊牧者工作簽證，拿到這項簽證的數位遊牧工作者都賦予在愛沙尼亞工作一年的權利，其中也包含了在申根地區90天的旅行。另外，塔林也創建了一個電子居民簽證，這也將使許多希望將據點設立在歐盟的公司們，多了一個新選擇，這座城市相當寧靜，街道上並沒有擁擠的交通，到處都是公園，非常適合生活。最後也是最重要的一點，生活在塔林並不需要花費太多，約2萬6千元左右台幣即可，較台北物價稍低一點。

  • 最佳居住時間 : 5-9月(氣溫最溫和時間，冬季較為寒冷)

  • 月花費 : 2萬6千元台幣

  • 推薦景點 : 塔林亞歷山大·涅夫斯基主教座堂、主教座堂山、卡利柯治皇宮

  • 優點 : 公共無線網路非常快、英文友善環境

🌍 第四名: 哥倫比亞 – 麥德林

哥倫比亞的第二大城麥德林是個即將崛起的數位遊牧城市，因為科技及基礎建設吸引相當多投資者進駐，也使的這裡的數位遊牧社群蓬勃發展，這裡不僅擁有非常多元的共同工作空間，也有非常多提供快速無線網路使用的咖啡聽，你可以輕鬆找到適合工作的角落。另一項優勢就是它「永春之城」的稱號，宜人的氣候、豐富多元的當地文化、熱情的人們以及城市周圍豐富的自然景觀，都是麥德林程為邊旅行邊工作的理想城市原因。喔!差點忘了，麥德林擁有像台北捷運一樣的捷運系統，並且費用不高，輕鬆移動往來相當便捷也成為它的一項大優勢。

  • 最佳居住時間 : 全年皆適合

  • 月花費 : 3萬元台幣

  • 推薦景點 : Comuna 13 、瓜塔佩小鎮、博特羅廣場

  • 優點 : 氣候溫和、豐富夜生活、城市移動便利

🌍 第三名: 越南 – 胡志明市

身為越南最有活力的城市，也因為不同國家移民移入的背景，胡志明市同時也是座開放的城市，讓每個來到這座城市的人都能非常容易的習慣這裡的生活方式。這裡擁有非常多的共同工作空間與共同生活空間，也能讓數位工作者們快速找到自己的生活與工作地點。因為這些因素，使得更多數位工作者選擇居住在胡志明市，所以這裡也有著相當多工作機會及外籍人士社區，也因此胡志明市有著「不眠之地」的稱號，因為在這裡生活節奏相當快速。最後當然也是最重要的，胡志明市的食物相當多樣化且價格非常平實，從街頭小吃、高級餐館及各式酒吧、咖啡廳，應有盡有，滿足各式旅人的需求。

  • 最佳居住時間 : 12-4月

  • 月花費 : 2萬1千元台幣

  • 推薦景點 : 古芝地道 、紅教堂、檳城市場、統一宮

  • 優點 : 開放的民族性、數位工作者社群發達、美食眾多

🌍 第二名: 泰國 – 清邁

清邁在數位遊牧工作者間有個美名，是數位遊牧初新手的天堂，這裡隨處可見咖啡館及共同工作空間，也有一處外籍人士社區，讓你輕鬆認識數位工作夥伴們，也有許多人在這裡結盟合作。這裡的食物更是不用說的高CP值，你可以隨處找到60元就能飽餐一頓的超值美食，另外，這裡的生活慢步調以及當地居民們的友善個性，也是它成為數位工作者趨之若鶩的目的地原因。

  • 最佳居住時間 : 10-4月

  • 月花費 : 2萬1千元台幣

  • 推薦景點 : 雙龍寺、素帖山、帕邢寺

  • 優點 : 居民友善、平價美食、數位遊牧社群成熟

🌍 第一名: 坎古 – 印尼

最後這個城市名稱可能讓你覺得有點陌生，坎古位於峇里島的沿海城市，過往峇里島長期成為嬉皮人士的旅行目的地，但在2012年崛起的數位遊牧熱潮後，峇里島成為這些工作者的首選之地。這裡有著許多風格獨特且價格平實的共同工作空間及咖啡廳，而坎古這座沿海城市，成了數位工作者來到峇里島的首選，原因是靠近海灘，在一天忙碌的工作後，來海灘放空或來場海灘派對，療癒舒心的工作環境，也是讓這裡成為數位遊牧工作者首選目的地的原因。

  • 最佳居住時間 : 全年皆適合

  • 月花費 : 2萬5千元台幣

  • 推薦景點 : 海神廟 、坎古海灘、Batu Bolong Beach海灘

  • 優點 : 鄰近海灘、容易交朋友的環境、消費平實

選擇好最適合你邊工作邊旅行的目的地了嗎?立刻著手安排專屬於你的數位遊牧之旅吧!

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