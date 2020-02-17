海島旅行時如何保護海洋？10招教你化身最環保旅客

蔚藍的大海、潔白的沙灘、成林的椰樹、迷人的景致、可愛的海底生物以及有趣的海上活動，海島旅行則成為人們休閒度假最理想的選擇。可是，由於人類對環境的污染以及一些不文明的旅遊行爲，使得部分島嶼、海洋和海洋生物受到了破壞，不得不關閉海島重新整治，更甚至有些將永遠從世界上消失。爲了讓我們能夠繼續享受大自然的美景，感受旅行的樂趣，Skyscanner建議大家海島旅行時，最好注意以下幾點：

📌 減少碳足跡

碳足跡是指一個人或團體的「 碳耗用量 」，耗用量過多就會製造出很多的二氧化碳，產生溫室效應，導致全球變暖。自然世界的7大奇觀之一的大堡礁由於全球變暖，水資源污染以及人類過度捕捉將在10年後消失；美國冰川國家公園由於全球氣候變暖，19世紀中期大約覆蓋有150處冰川，而如今僅剩25處；歐洲最大的山脈阿爾卑斯山脈隨著全球氣候的變暖，冰川消融速度也在加速，從20世紀80年代至今阿爾卑斯山脈的冰川面積已經減少了20%；著名的「水上都市」威尼斯由於氣候變暖、冰川融化每年以5cm的速度下沈。那麼，如何減少碳足跡呢？乘搭採用節能飛機和相關減排措施的航空公司，改搭大眾交通運輸工用步行或者自行車來完成短距間的移動，都可以有效將碳排放量減到最低。

📌 不食受保護的海洋生物

海島旅行，一定要品嘗一次當地的海鮮，旅程才算完美。為了保護我們的海洋， Skyscanner 建議吃海鮮前先要瞭解清楚食物從哪裡來？用什麼方式捕捉？停止購買已經被過度捕撈和受保護的魚類，尤其是瀕危的大目鮪、黃鰭鮪和長鰭鮪。因為過度捕撈海底生物導致物種數量不斷減少，不當的捕撈方式還會傷害且污染到水底生態系統。

📌 潛水時不要踩踏/碰撞海底生物

海洋中的動植物其實要比我們看上去脆弱很多，潛水時的潛水裝備或者拍攝相機不經意間的觸碰，都可能影響到珊瑚數十年的成長，更嚴重著可能破壞到海底的植物，傷害到海底的動物。所以，潛水時請將裝備收納好，提前熟知並保持正確的潛水姿勢，以免傷害到海洋生物。

📌 勿擾海底生物的生活

海島旅行時，看到海底軟軟的生物，總有種想要觸摸、餵食、嬉戲、追逐的衝動。Skyscanner提醒大家千萬不要這樣做，這種行為有可能會驚動海底生物，使它們產生壓力，打攪它們覓食，激起生物們到攻擊行為。

📌 減少塑料製品的使用

無論日常生活還是旅途中，我們稍不注意就可能會使用一些用塑料製成的物品，例如塑料袋、塑料杯等等。你知道這些塑料製品的垃圾最終會流向哪裡嗎？可不單單只是被垃圾處理廠掩埋，據相關數據統計，每年有上千萬噸塑料垃圾進入海洋。海水中的溫度和紫外線都比陸地低，塑膠製品不易分解，海洋生物誤食後 ，造成的危害觸目驚心。

📌 不要購買海洋生物製成的紀念品

無論海島旅行還是其他類型的旅行，我們都喜歡買一些伴手禮送給朋友或者家人。為了保證海洋生物的生態平衡，Skyscanner建議大家避免購買珊瑚、玳瑁做成的飾品，也別買鯊魚或任何瀕危海洋生物製成的紀念品。

📌 加入清淨海洋的行列

海洋蘊藏著豐富的資源，是人類和所有生命的搖籃。可是，現在海洋面臨著日益嚴重的污染。有害物質或廢棄物進入海洋將損害海底生物資源，導致野生動物死亡，破壞海水質量和環境。Skyscanner建議海島旅行時，不僅不要在沙灘和海上亂丟垃圾，還可以加入清淨海洋的行列 ，清除不屬於海洋的東西，為保護海洋環境盡一份綿薄之力。

📌 潛水時安全使用防曬霜

防曬霜中所含有的化學物質是對珊瑚産生傷害的主要原因，絕大多數防曬霜中都含有的成分氧苯酮（一種紫外線吸收劑）會傷害海水中的珊瑚礁，它可破壞幼年珊瑚的DNA，更可怕的是作爲內分泌干擾物會使珊瑚用其骨骼將自己包圍，導致其死亡。而珊瑚的生長速度非常慢，40年才生長一小寸。所以 Skyscanner建議大家浮潛時最好不要塗抹防曬霜，或者使用對珊瑚無傷害的防曬霜。

📌 不要影響海洋生態平衡

潛水和海灘散步時，有些人喜歡撿珊瑚、貝殼或其他小動物。你知道撿這些小生物對海洋會產生哪些傷害嗎？海洋中幾乎所有的東西都有生命或是可以被其他生物所利用的，這樣的行為可能會破壞微妙的生態平衡，導致後代子孫面臨更多潛水點的消失。

📌 瞭解並分享海洋保護意識

僅憑一個人的力量想要改變海洋污染的狀態，簡直太難了。所以 SkyscannerSkyscanner 建議大家不僅自己要瞭解海洋，樹立海洋保護的意識。同時也要將海洋保護的知識及重要性分享給同行或身邊的朋友，一傳十，十傳百，百傳千，千傳萬，大家共同保護海洋，守護我們的生態環境！

為了讓一代也能親近大海， 趕快將這些保護海洋的小貼士分享給你的朋友們，一起守護海洋！

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