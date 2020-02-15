出國最怕掉護照！「護照遺失懶人包」 一次解答讓你安心遊玩

護照就是出國期間的身分證明，出國隨身攜帶護照，才能順利搭飛機、買東西退稅等，若出門在外弄丟護照怎麼辦？這時候千萬不要慌，冷靜下來照著流程走，一樣可以順利回國。護照真的很重要，大家出國一定要隨時檢查護照有沒有在身上，若不幸真的遺失了，該怎麼做？小編幫你整理出解決流程還有出國前的準備物品，讓你護照遺失也能順利解決！

護照遺失怎麼辦？ 圖／Flickr

行前準備

出國前除了確認護照是不是還有6個月的效期外，若在國外弄丟護照，能不能迅速地在補辦好，就要看有沒有備妥以下這些補辦護照需要的東西了，出發前最好準備齊全以備不時之需喔：

▶2吋大頭照兩張

▶護照相片頁影本

▶身分證/健保卡/駕照

人在國外，護照不見了怎麼辦

辦理護照補發

如果在國外停留的時間充裕，直接申請新護照是最安全簡便的辦法了，這可能會需要幾個工作天，視該國的行政流程有所不同，因此建議班機日期將屆的旅客，可以先洽航空公司延後班機，再照著以下步驟進行：

1. 到附近警察局報案，填寫相關資料並保留報案單據

2. 打電話到當地台灣駐外使館或辦事處，通報護照遺失

3. 帶著報案資料、大頭照以及身分證明文件，到駐外使館或辦事處申請補辦護照並繳費

小編小提醒：遺失補辦的護照，效期會較一般護照短，之後有其他旅行規劃的朋友要特別注意喔！

申請入國證明書

如果時間緊迫，沒辦法更改班機，來不及等新護照核發，可以申請一種臨時的入國證明書，等待時間約3～4小時，持證明書需在核發後的30天內回到台灣，申請步驟如下：

在登機前遺失

1. 到附近警察局報案，填寫相關資料並保留報案單據；若無法取得報案單據，可自行填寫遺失護照說明書，盡可能詳細說明緣由並親自簽名

2. 打電話到當地台灣駐外使館或辦事處，通報護照遺失

3. 帶著報案資料、大頭照以及身分證明文件，到駐外使館或辦事處申請辦理入國證明書

4. 回到台灣機場後，向移民署在機場的國境事務單位換領入國證明文件、繳納規費，持文件查驗入國

5. 入境台灣後，還是要記得帶著入國證明文件、大頭照和身分證明文件到外交部各辦事處辦理護照補發喔！

小編小提醒：持入國證明書只能回台灣，無法進入其他國家，要繼續他國行程的朋友們還是要申請補發護照喔！

在登機後、入境台灣前遺失

1. 抵達台灣機場時，向移民署在機場的國境事務單位申請核發入國證明文件、繳納規費，持文件查驗入國

2. 入境後一樣要記得帶著入國證明文件、大頭照和身分證明文件到外交部各辦事處辦理護照補發喔！

圖／Pixabay

人在國內，護照遺失有關係嗎

千萬不要抱著反正還沒要出國，到時候再說的心態！！台灣護照可以免簽證通行100多個國家，在黑市上可是價值不斐，為了避免身分遭到盜用，發現護照遺失還是要儘快完成以下步驟喔：

1. 帶著身分證，到有「偵查隊」的警察分局報案，填寫相關資料並保留報案單據

2. 帶著報案單據、大頭照和身分證明文件到外交部各辦事處辦理護照補發

出門在外大家一定都不希望遇上護照遺失這種麻煩事，如果真的遇到了，一定要先冷靜下來，看看申請哪種旅行證件能讓自己順利回國；出發前的準備也是很重要的，資料齊全也能讓自己比較不緊張！

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