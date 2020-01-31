讓你嗨翻到爆！　全球最刺激「漂流勝地」

春天已經到了，夏天還會遠嗎？早鳥計劃，有哪些涼爽又精彩的活動與夏天更配呢？當然是漂流了，既能在冰爽的水中體驗「速度與激情」，還能欣賞不同的美景。Skyscanner精心為你準備了全球6大最刺激的漂流勝地，有膽你就來，讓你嗨翻到爆！

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中國-雅魯藏布大峽谷

中國西藏雅魯藏布大峽谷是世界上最高、最難和最險的漂流勝地。北起米林縣的大渡卡村（海拔2880米），南到墨脫縣巴昔卡村（海拔115米），峽谷總長達504.9公里，平均深度為5000米，最深處達6009米，是世界第一大峽谷。大峽谷核心無人區河段的峽谷河床上有罕見的四處大瀑布群，其中一些主體瀑布落差基本在30-50米。具有從高山冰雪帶到低河谷熱帶雨林等9個垂直自然帶，匯集了多種生物資源，包括高等植物、哺乳動物、昆蟲以及大型真菌。整個峽谷地區冰川、絕壁、陡坡、泥石流和巨浪滔天的大河交錯在一起，環境十分惡略。許多地區至今仍無人涉足，堪稱「地球上最後的秘境」，也是地質工作中少有的空白區之一。想要感受漂流的刺激與快感，就趕快來吧！

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烏干達-尼羅河

烏干達的尼羅河漂流是非洲各種運動中最驚險刺激的一項活動。尼羅河的水源是非洲最大的胡泊-維多利亞湖，也是世界第二大淡水湖，位於坦桑尼亞、肯尼亞和烏干達的交界處。尼羅河從維多利亞湖流出後，因地勢陡峭，形成了很多瀑布和激流。在尼羅河源頭來一次驚險的皮筏艇漂流幾乎是每個旅行者打卡式的體驗，這裡是全球最好的白水漂流地，漂流全程需要5個小時，經過8個激流區，膽大的就來挑戰吧！

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印尼-阿勇河

阿勇河位於印尼峇里島，河長11公里，流經22處急流點，兩岸原始森林的景象不停變化。在這裡的漂流安全係數相對更高，可以參加一些漂流公司，漂流時長各不相同，最好選擇有保險、有水上教練陪同的。一般橡皮艇上乘坐4-6人，全程線路不低於2小時。整條線路上的景觀美不勝收，茂盛的樹林、遼闊的田野、美麗的瀑布，還有陰森的蝙蝠洞，變幻無窮，令人讚歎！膽子大的可以玩Jump，在落差較大的地方，坐在船上沖下去，小船隨著水流左搖右轉，上躥下跳，不時地衝進一個個小瀑布，非常刺激！

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美國-科羅拉多大峽谷

科羅拉多大峽谷位於美國亞利桑那州西北部高原，峽谷全長446千米，平均寬16千米，平均深度超過1500米，總面積為2714平方千米。這裡山石多為紅色，因為底下有條科羅拉多河而命名，科羅拉多河沖刷出的19條主要峽谷，被譽為世界七大奇景之一。非常著名的「白浪漂流」大峽谷之旅是多數人一生夢寐以求的頂級戶外運動，驚險刺激，回味無窮。要進行環大峽谷漂流需要提前一年進行預約，旅程最短3天，最長可達3個星期。在專業導遊的指導下可以生火做飯、河畔宿營，回歸到最淳樸的自然生活！

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九魯河位於馬來西亞亞庇市的北部，河水清澈，河流湍急，是沙巴最適合漂流的河道之一。這裡有被譽爲馬來西亞第二美麗村莊的九魯鄉，九魯河就坐落在神山腳下，在山間曲奇的河道蜿蜒而下，一路的景色青翠，隱約在山林中可以看見一兩處炊煙袅袅的農舍，或是河岸邊三五成群嬉戲的小孩，仿佛置身世外桃源的感覺。皮筏艇隨水流的速度滑下，在平緩地帶可以賞心悅目，在激流中則需要大家齊心合力的才能把橡皮艇劃出。除了應對激流之外，整趟旅程顯得相當悠閑，讓人有種一躺下就能被河流順帶到終點的感覺。

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紐西蘭-懷托摩螢火蟲洞

懷托摩螢火蟲洞是紐西蘭北島西部山區的石灰岩溶洞，由各式的鍾乳石、石筍和螢火蟲點綴裝飾而成，這裡也是紐西蘭著名的景區。洞壁上，星羅棋布的綠色光點層層疊疊，這些綠光閃爍在黑色的水面上，光影翻倍，仿佛是一個屬於綠色精靈的奇妙世界。坐在竹筏上穿過漆黑的洞穴能欣賞到懷托摩螢火蟲洞迷人的景色，非常愜意，也可以獨自坐在的竹筏上隨地下河漂流，穿越漆黑的溶洞，猶如探險一般驚險刺激。

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體驗漂流的刺激感同時一定要注意安全。漂流，讓你感受到的不只是驚險刺激，還有平時無法欣賞到的美麗景致，趕快計劃一下吧！

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