黑色粉色海灘全都有！全球最美海灘大盤點 8大特色海邊度假去

陽光、海浪、微風、海鮮、海灘才是正確的度假方式！閉上眼睛想象一下，此刻你就躺在海灘上，沐浴著溫暖的陽光，感受著輕柔的海風，品嘗著美味的海鮮，壓力、煩惱、憂愁通通拋開，肆意的笑、開心的玩，盡情享受著眼前的美好。全球最美海灘大盤點，這些海灘你去過幾個？快來與Skyscanner一起去度假吧！

Photo Credit: diyitui 分享 facebook

義大蘭佩杜薩島兔子海灘（Rabbit Beach）

兔子海灘位於義大利最南端蘭佩杜薩島，是全球最美海灘之一。加勒比海的顔色、潔白的沙灘、獨一無二的景色，湛藍的海水讓人難分難舍，你可以通過水晶般清澈的淺灘到達。除了美麗的自然景色，也是海龜和海豚的聚集地。可以潛水、浮潛，也可以乘坐遊船到水下觀光，運氣好還可以與章魚，石斑魚和重牙鯛來個親密接觸，是大人小孩都喜歡的度假勝地！

Photo Credit: photofans 分享 facebook

冰島維克黑沙灘（Reynisfjara Beach）

冰島小鎮維克位於該國最南端，因為擁有舉世聞名的黑沙灘而聞名於世。黑色常常會給人一種壓抑、恐怖的感覺，但是冰島維克這個海灘卻黑的深邃、黑的通透，有種一塵不染的神秘感。由於冰島活動頻繁，黑沙灘的沙其實是顆粒狀的火山熔岩，沒有雜質、淤泥、塵土，捧起一把，滿手烏黑，輕輕一抖，黑沙四散，手卻絲毫不染。如果你想要感受海灘的異樣美麗，千萬不要錯過！

Photo Credit: diyitui 分享 facebook

西班牙里瓦德奧大教堂海灘（Cathedrals Beach）

Photo Credit: 360doc 分享 facebook

西班牙里瓦德奧大教堂海灘是一條由高度超過32米的懸崖組成的海岸線，因為常年經受海風的侵蝕和海水的潮起潮落作用，形成了許多形態各異的岩石和拱門。這片海灘具有奇特的天然美景，由巨石岩岸形成數個類似教堂的尖拱，漲潮時只剩下壯觀的岩岸，只有在退潮時才會露出來。整個海灘在落日的輝映下呈現出極其恢弘的浪漫氣息，它最美妙的地方就是可以讓每一位遊客目睹它變化的整個過程。

Photo Credit: 7zhou 分享 facebook

塞席爾拉迪格島德阿讓海灘（Anse Source d’Argent beach）

德阿讓海灘位於南非塞席爾，它是世界上最美的海灘之一，也是全球被拍攝次數最多的海灘之一。銀色的沙灘加上周圍豎立著由海水沖蝕花崗岩形成的巨石，無處不彰顯著德阿讓海灘的原生態美。銀色的沙灘，藍色的海水，大片的淺灘，厚厚的珊瑚砂，綠色的海草，覓食的海鳥，在這裡可以盡情的享受度假的樂趣。象龜、麵包樹、美麗的自然風光，就仿佛到了人間的天堂。

Photo Credit: 7zhou 分享 facebook

西澳大利亞鯊魚灣貝殼海灘（Shell Beach）

貝殼海灘坐落在西澳大利亞的鲨魚灣，距離丹漢姆（Denham）45公里。這裡沙灘上遍布貝殼，是世界上兩大完全由貝殼形成的海灘之一。貝殼海灘上貝殼堆積如山，蔓延整整110公里，由幾十億個貝殼形成，被譽爲世界上最奢侈的海灘，它之所以有大量的貝殼，是因為這裡的貝殼沒有天敵，可以大量的繁殖，經過4000多年的累積而形成了現在這種雪白色的海灘，遠遠望去海岸線就像是被潔白的雪花覆蓋一樣，是澳大利亞最白的海灘之一。普通的海灘去太多次，沒有了新鮮感，不如帶著孩子來鯊魚灣感受這片神奇的白色！

Photo Credit: xingming 分享 facebook

菲律賓粉紅沙灘位於三寶顔的聖克魯茲島內，是菲律賓境內唯一的一個粉紅沙灘，每年都吸引了大量的遊客前來賞景拍照！這裡的風景與眾不同，從海底沖上來的紅珊瑚粉末與白色沙子混合，形成了美麗的粉色沙灘，與藍綠色的海水交相輝映，美麗至極！放眼望去整個沙灘都充滿粉色獨有的神秘、浪漫情懷，仿佛童話世界里的場景一樣，踏著柔軟的細沙、欣賞著無邊的海景、聽著人們的笑聲以及海浪拍打的響聲，就像置身於一個粉色的夢想世界！

Photo Credit: sina 分享 facebook

Papakolea沙灘位於美國夏威夷州夏威夷大島的最南部，被譽爲「寶石」鋪成的綠沙灘，是世界上僅有的兩處綠沙灘之一。綠沙灘的主要成分是橄榄石，當地人傳說這些橄榄石是火山女神的淚滴。據說，如果有人擅自撿綠沙回家，就會遭到女神的報復。遠遠望去，這些由橄榄石形成的沙灘，好像一塊細膩的碧玉陳列在海天之間，讓每一個看到它的人都會眼前一亮。想要過個不一樣的假期，不如到綠沙灘感受它的穎惑吧！

Photo Credit: sina 分享 facebook

巴哈馬群島卷心菜海灘（Cabbage Beach）

卷心菜沙灘位於巴哈馬群島天堂島嶼，這是一個毫無瑕疵的長帶狀沙灘，在這裡可以購買一張睡椅、一把遮陽傘，慵懶的曬曬太陽浴，安逸的看著周邊風景，美美的享受著假期的愉悅。也可以體驗噴氣式水上摩托艇帶來的快感，在喧鬧的人群中找回遺失久遠的快樂。在夜晚的一片靜寧中，只能聽見波浪拍打暗礁的聲響，你的心也會跟著一同安靜下來，感觸大自然的奇特。

Photo Credit: mangocity 分享 facebook

想要感受大自然的奇特嗎？貝殼海灘你見過嗎？綠色、黑色、粉色的海灘一定會讓你度過一個非同凡響的假期。千萬不要錯過哦！

查看原文

推薦閱讀： 馬爾地夫8種浪漫體驗，讓他分分鐘愛上你！

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」