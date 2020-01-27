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全球十大「綠能環保城市」　你去過幾個？

2020-01-27 15:29Skyscanner

隨著城市人口的迅速增長以及人類生活水平的不斷提高，使得城市中二氧化碳的排放量越來越多，環境污染現象也越來越嚴重。今天，Skyscanner就帶大家走進綠色，擁抱森林，一起去感受這全球十大綠能環保城市/國家的魅力，學習他們對資源的合理利用以及對環境的高效保護！

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🏡加拿大：溫哥華

溫哥華， 一個用太平洋的海水與海岸邊的山脈書寫成的浪漫城市，碧海藍天、熱情狂野、神秘又有情調。因使用可再生水力發電而贏得贊譽，水力發電提供了城市90% 以上的電力需求，不僅被評為全球最健康的城市之一、全球幸福指數最高的城市之一，全球最適宜居住的城市之一。溫哥華的Olympic Village還被評爲全球最環保的城市社區，通過使用太陽能熱水器，開發綠色屋頂等創新系統，比一般居民樓減少50%的能源使用，有效減少能源的消耗，降低城市溫室效應。2020 年溫哥華將實現二氧化碳減排 33%。

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🏡荷蘭：阿姆斯特丹

阿姆斯特丹，荷蘭最大的城市。醉人的鬱金香、迷人的風車、可愛的木頭鞋、交錯的橋樑、縱橫的河渠、獨特的建築、香醇的奶酪，都讓人對它充滿了好奇與嚮往 。2009年阿姆斯特丹市政廳規定：所有1991年前生産的汽車都將被禁止進入阿姆斯特丹市中心區域，以減少城市的空氣污染。而且政府每年都會出4,000萬美元用於城市基礎設施的環保改造，超過三分之一市民都選擇單車出行。

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🏡美國：芝加哥

說起芝加哥，是不是首先想到麥當勞、拉鏈、爆米花和溜冰鞋的故鄉呢？作爲美國中西部的文化和商業中心，芝加哥吸引了眾多休閑和商務遊客，並擁有適合各類人群的景點。同時，芝加哥也是美國第一座安裝氫氣燃料站的城市，由於使用風力發電的特點，也被稱為「風城」。2001年起芝加哥為了節省能源，通過「屋頂綠化」儲存太陽能和過濾雨水，每年爲芝加哥市政廳節約1億美元的能源開支。

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🏡美國：波特蘭

波特蘭是美國俄勒岡州人口最多的城市，由於波特蘭的氣候特別適宜於種植玫瑰，市內有許多玫瑰園，比如波特蘭華盛頓公園里的國際玫瑰試驗園，因此被稱為「 玫瑰之城」。爲了鼓勵更多民眾選擇親近自然的生活方式，波特蘭在城內開辟了近56萬畝的綠地以及長約120公里，供大家散步和單車專用道。它也是第一個將節能減排納入法律的城市，大力推行環保交通工具。

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🏡巴西：古里提巴

古里提巴，巴西南部城市，是世界上綠化最好的城市之一，人均綠地面積52平方米，是聯合國推薦數的4倍，完美的將自然與人工複合，即使是在鬧市的街邊也聳立著不少參天大樹。古里提巴的人工綠化注重樹種的多樣化配置，既考慮到城市美化的視覺效果，也考慮到野生動物的棲息與取食。全市大小公園有200多個，全部免費開放。此外，古里提巴還有9個森林區，爲了切實保護自然生態，市政府禁止在公園鋪設硬質路面，公園里的步行道多爲可滲水的土路。在遊人集中的景區、景點，用來遠眺的平台則使用架空的網狀金屬裝置，可透光、透水、透風。

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🏡英國：倫敦

倫敦，一個多元化的大都市，溫文爾雅又個性十足，內斂矜持又前衛張狂。看似矛盾的特質交織雜糅，不經意間成就了倫敦獨一無二的氣質。2007年，市長肯•利文斯通宣布，計劃在20年內將倫敦二氧化碳排放量減少60%，使其成爲全球最環保的城市。並通過減少民眾看電視的時間、換用節能燈泡，改造1/4的供電系統、收取取車輛環保費等措施，提高民眾的環保意識。

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🏡尼泊爾：加德滿都

加德滿都，尼泊爾的首都，保留了昔日原始的建築風貌。在這裡小貓小狗悠閑地曬太陽，人、自然、動物與神靈似乎達成了和諧的統一。爲了最大限度減少能耗，加德滿都市政廳要求所有建築高度限制在9英尺（約2.7米）以下。同時，加德滿都的屋頂綠化、利用太陽能發電和加熱等環保措施，即使在一些歐洲城市也屬於先進的理念和技術。

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🏡冰島：雷克雅維克

雷克雅維克是冰島首都，地理上非常接近北極圈，也是全世界最北的首都。這裡環境優美，很少有工廠，幾乎沒有污染，被稱爲「無煙城市」 。人民生活非常惬意舒適、安靜祥和、安逸自由，連續多年被評爲全球最幸福快樂的城市之一。雷克雅維克大力推行地熱和水力作爲取暖和電力能源等措施。預計到2050年，雷克雅未克將徹底告別石油燃料，成爲歐洲最潔淨的城市。

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🏡丹麥：哥本哈根

哥本哈根，一座優雅古典的城市，擁有著北歐數量最多的米其林餐廳、頂尖的設計師和發達的交通系統，被譽為「北歐巴黎」。哥本哈根為了實現2025年達到碳中的目標，採取了提升能源效率、使用再生能源、綠色建築標准（2020 所有的新建築物要達到碳中和）等做法，其中最令人印象深刻的是，這個城市中有40%的民眾用單車作為主要的出行工具。同時，還與麻省理工學院合作，研發了感應器的智慧單車，感應器不但能即時將訊息傳達給單車騎士，更可提供給政府工作人員，整合空氣污染與交通擁塞等開放訊息。

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🏡瑞典：斯德哥爾摩

斯德哥爾摩是瑞典的首都，也是第一大城市，位於瑞典的東海岸，至今保留著許多歷史建築物，景色秀麗，被譽為爲「北方威尼斯」 。現有1000個公園、7個自然保護區、1個文化保護區、1個國家公園、24塊公共海灘、世界最大的綠色制冷系統、2700多家清潔技術公司，人均每年可回收廢棄物95公斤，預計到2050年城市不再使用石油和煤燃料。目前超過70%的城市民眾使用城市集中供暖，而集中供暖系統部分的能源來源於廢棄物的回收利用。

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這十大綠能環保城市，你去過幾個？不如現在就規劃旅程去一一體驗吧！

推薦閱讀：全球10大有趣的節日，想要去參加嗎？

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