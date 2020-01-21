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五個世界上「最適合露營旅行」目的地大公開

2020-01-21 10:01Skyscanner

近年來，露營旅行在台灣非常盛行。置身在大自然中的生活是那樣療癒與愜意，也能讓全家人們一同感受不一樣的生活方式。想要在出國的時候也來場露營冒險嗎?Skyscanner幫你整理好了五條世界上最適合露營旅行的目的地，快來計畫下一趟的露營旅行吧!

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🎪 庫克山國家公園,紐西蘭

說到露營，怎麼可以忘記紐西蘭的庫克山國家公園呢?位於南島的庫克山是紐西蘭最高的山，高度是3,754公尺，名字在毛利語有雲之使者之義，而因為庫克山對毛利人有非常神聖的意味，故來到此地的登山者皆被要求不能登上頂峰。雖然如此，在周圍的步道遠觀庫克山及周遭的自然生態也無疑是種享受。庫克山終年積雪的淒美雪景及冰原是它聞名之處，而周圍因四季綻放的不同種類花朵，更是與冰原呈現明顯對比的美感。春夏能夠欣賞翠綠的山巒草地及絢麗多彩的庫克山百合，秋冬則是可欣賞美麗的雪景及紐西蘭最長冰河塔斯曼冰河的壯麗景色。

  • 最佳露營時間 : 四季皆宜，除了冬天較冷日子，可先上網查詢天氣。

  • 推薦步道 : 胡克谷步道，步道全長九公里。

  • 網站資訊 : 官網

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🎪 羅夢湖和朝塞斯山國家公園,蘇格蘭

朝塞斯山讓綿延不斷的山峰、山谷及村莊，一般被稱之為微型高地，美麗的自然使它成為眾多露營愛好者的心之所向。這座公園是整個大不列顛的第四大公園，內部寧靜幽美的羅夢湖及特色野生動物們等著你來發現!公園也橫跨了高地邊界的斷層地帶，在這裡你可以欣賞到兩種不同的地質岩層變化，登上幾個眺望台，你也能輕鬆欣賞周圍幾座小島、群山及附近的青色田園們。喜歡刺激冒險的旅人們，更可在公園內21座不同等級山區內享受攀岩的快感。

  • 最佳露營時間 : 3月-9月。

  • 推薦步道 : 眾多步道可供選擇。

  • 網站資訊 : 官網

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🎪 錫安國家公園,美國

除了知名的大峽谷外，位於美國猶他州的錫安峽谷也是旅人朝聖地之一。錫安國家公園是美國西南部最壯觀的公園之一，在這裡露營你可以置身於紅砂岩峭壁、崎嶇的高原及森林所覆蓋的峽谷之中，享受在遺世仙境過上遠離塵囂的一晚。除了錫安峽谷外還有白色大寶座、棋盤山壁群、科羅布拱門、三聖父與維琴河隘口等大自然鬼斧神工的奇景，等你來體驗!

  • 最佳露營時間 : 春天及秋天。

  • 推薦步道 : 峽谷景觀步道、石窟步道及上下翡翠池步道 。

  • 網站資訊 : 官網

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🎪 溫哥華島,加拿大

溫哥華島非常鄰近加拿大第三大城溫哥華，同時也是加拿大最重要的旅遊目的地之一。除了著名的維多利亞市外，向北海岸出發，這邊有著美好豐富的自然景觀，Pacific Rim National Park 與 West Coast Trail就是兩大喜愛大自然的人不可錯過的地方，同時也是著名的露營聖地。你可以在這裡享受健行的同時，邊欣賞鯨魚、海獺及雁群們的身影。

  • 最佳露營時間 : 5月-9月。

  • 推薦步道 : West Coast Trail 與 Pacific Rim National Park 眾多步道。

  • 網站資訊 : 加拿大國家公園官網

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🎪 巴塔哥尼亞,阿根廷&智利

最後是喜愛大自然的人，絕對不能錯過的巴塔哥尼亞高原!橫跨智利及阿根廷兩國的它，以本身的奇幻及冒險家遊記而聞名。在這裡你將能看到各種奇幻精彩的美景，各種美麗的山峰、草原及冰原，還有許多野生動物的蹤跡。在眾多徒步路線上健行及紮營，絕對會是你這輩子難忘的回憶。

  • 最佳露營時間 : 11月-3月初。

  • 推薦步道 : 百內國家公園眾多健行路線、Fitz Roy 及莫雷諾冰川健行路線。

  • 網站資訊 : 百內國家公園官網

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推薦閱讀：全球10大有趣的節日，想要去參加嗎？

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國家公園露營步道

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