婚禮還是旅行結婚？全球10大最適合旅行結婚的目的地推薦

現在越來越多的人為了省錢、省時、省力、省事，選擇用旅行結婚替代舉辦婚禮。那麼，到底是旅行結婚好呢還是舉辦婚禮好呢？其實，各有各的好處。旅行結婚，不僅可以省去很多事情，還能放鬆身心，感受美景，促進夫妻關係。而舉辦婚禮會非常熱鬧，具有較強的儀式感。Skyscanner最喜歡的是旅行結婚，和最愛的人一起見證世界最美的風景。我們幫大家整理了全球10大最適合旅行結婚的目的地，一起去甜蜜甜蜜吧！

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1.帛琉

帛琉是海島國家，在太平洋上，位於菲律賓和關島之間，由一個大堡礁和無數小島以及較小的堡礁構成，非常适合蜜月旅行。海水清澈無污染、海底奇特的景觀造型，使得它的海水有7種不同顔色，一會是黑黑的礁石，一會是斑斓的軟硬珊瑚。以海底景觀而聞名於世，一切都被清澄的海水毫無保留地映上了海面，於是就有了這養眼的色彩，被評爲七大海底奇觀之首。

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2.大溪地

大溪地是南太平洋上珍貴的黑珍珠， 擁有一望無際的湛藍潟湖，驚艷寶藍色的海，是好萊塢名人都難以抗拒的渡假島嶼，屢為新婚夫妻浪漫首選蜜月境地。 周邊散布著118 座島嶼，其中波拉波拉(Bora Bora)、魔幻島-茉莉亞(Moorea) 、皇后島-大溪地(Tahiti)此三座最著名，而大溪地島更為法屬波里尼西亞群島最大的島嶼，首都為帕比提(Papeete)，兼具經濟與行政中心。這裡，天然原始、純淨無污染，吸引無數旅人內心的渴望 ！

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馬爾地夫位於印度洋上，由一千多座珊瑚島組成，像是散落在印度洋上的“珍珠”。純淨的海風，潔白的沙灘，碧藍的大海，醉人的風景構成了一座座海上世外桃源。在這個天堂般的唯美國度，既沒有駕車勞累的景點、也沒有熙攘擁擠的人群。可以睡到自然醒，掀開窗感受輕柔的海風，與愛人人踩在鬆軟的沙灘上散步，是多數戀人夢想中的旅遊勝地。

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4.峇里島

峇里島依山靠海，遠離煩囂、四季天氣宜人，是世界知名的蜜月度假天堂。這裡 不僅以水清沙白的自然條件、濃厚的藝術氣息和獨特的印度教人文景觀聞名於世界，還有免簽的優惠政策。充足的陽光，眾多的田園農舍、森林草原和急流深谷，錯落有致地分布在面積不大的土地上。一座座優雅精致的別墅隱藏其間，營造出遺世獨立的情調，彌漫著花香的傳統SPA令人身心愉悅。

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5.聖托里尼

Just Married! 聖托里尼雖然沒有細白的沙灘，但是象徵聖潔愛情的純白建築，就沿著高低起伏的地勢展現著無可比擬的迷人風貌，融化了所有新婚愛侶們的心。除了愛琴海的無敵海景之外，聖托里尼獨特的希臘式悠閒與寧靜、細長的階梯與一個個耀眼的藍色小門，都讓旅人們喜愛不已，而曾被CNN評選為世界上最美日落之一的伊亞（Oia）日落，更是你們蜜月旅行中最美麗的篇章！

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6.皇后鎮

紐西蘭的皇后鎮是一個被阿爾卑斯山包圍的美麗小鎮，也是一個依山傍水的美麗城市。在這裡，可以去世界一流的滑雪場感受俯沖而下的暢快，鼓起勇氣體驗一次蹦極與噴射快艇的驚險刺激，或是從3000米的高空一躍而下，充滿難忘的回憶。 心跳過後，再手挽手到優雅動人的瓦卡蒂普湖邊或者農場走走，你會發現皇后鎮也同樣有著浪漫溫馨的另一面。

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7.塞班

如果你喜歡馬爾地夫的純淨，又怕假期不夠；如果你喜歡歐洲的奢華，荷包裡的錢又不夠；如果你喜歡普吉島的貧民化，又怕人多擁擠；如果你喜歡夏威夷的熱情，又擔心路途遙遠，位於太平洋西岸的塞班島將會是非常不錯的選擇。這裡不僅擁神秘的海底藍洞，還有保存完好的原始風貌，東岸衆多的沙灘與峭壁組成了許多眺望離島與海景的天然觀景台，情侶在此可以放鬆身心，享受寧靜的假期！

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8.威尼斯

威尼斯的風情總離不開「水」，蜿蜒的水巷，流動的清波，宛若默默含情的少女，眼底傾瀉著溫柔。其建築、繪畫、雕塑、歌劇等在世界有著極其重要的地位和影響。威尼斯因「因水而生，因水而美，因水而興」的美譽，享有「水城」「水上都市」「百島城」等美稱，讓人流連忘返，非常適合旅行結婚和度蜜月！

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9.關島

關島處於熱帶地區，是一個位於太平洋上的島嶼，一年四季氣候炎熱、陽光充足，非常適合度假旅行。隨處可見的椰樹、旖旎的風光、輕柔的海風、蔚藍的大海、細膩的沙灘、色彩斑斕的魚類，拼貼出一幅大自然的瑰麗圖畫，令整個關島散發出溫馨迷人的景致，是旅行結婚和度蜜月的首選勝地！

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10.巴黎

巴黎向來都以浪漫著稱，越來越多的青年男女將此作為度假旅行和蜜月旅行的首選勝地之一。其中巴黎聖母院、盧浮宮、凱旋門，這些建築物和內涵價值足以令無數遊人爲之興奮，從漫步香榭麗舍大道，攀登埃菲爾鐵塔，探索墓穴，沉溺在所有美味的奶酪和葡萄酒中。

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現如今，與其辦婚禮真的不如旅行結婚，省錢、省時、又省事！快來挑選一個你心儀的旅遊勝地吧！

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