人生必去夢幻島嶼！馬爾地夫度假旅行5大島嶼推薦 選島不再煩惱

馬爾地夫，這裡擁有200多座美麗的島嶼，是非常多人心目中的度假清單之一。但是在眾多島嶼中，怎麼挑選最適合自己風格的呢?Skyscanner列出了五個適合不同族群的島嶼，讓你輕鬆決定度假好去處!

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蜜月最佳去處: 坎德魯島(Kandolhu)

坎德魯島並不大，卻擁有了相對寧靜且浪漫的氣息。這裡獨有美麗的珊瑚礁與柔軟細緻的白沙灘，在島上只有約30間的別墅供你選擇。沒有人潮擁擠的困擾，能夠完全沉浸在兩人世界的甜蜜裡。它也獨有非常優質的浮淺環境，你可以輕鬆的走到岸邊，戴上面鏡，盡情徜徉這個專屬你們的秘境海灘。在這裡的每一間別墅也都富有獨特的設計，以當地風格結合現代室內設計。在這裡，你可以俯瞰這片尚未被破壞，保留原始風貌的無敵海景，如果你正在計畫來場浪漫的蜜月或與情人出遊，這裡會是你的最佳選擇!

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親子出遊首選: 庫魯巴島(Kurumba)

相對其他島嶼來說，庫魯巴島的交通非常方便。從機場乘坐快艇只需要十分鐘的時間，對於需要帶孩子出門的父母來說，真的是一大福音。不只擁有交通便利這項優點，這裡也擁有了細緻的白沙灘及美麗動人的綠色潟湖。另外這裡也有許多孩子們會熱烈愛上的各式體驗活動，包括繪畫、潛水、滑水體驗等，並可以聘請專業的教練，讓你的孩子在安全無虞的情況下安心享受戶外活動。另外，這裡獨有的海豚探索之旅，更是適合全家人一同出遊的原因。覺得累了的時候，帶著孩子們到美麗的沙灘上，來場享受大自然的悠閒野餐吧!

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潛水與浮潛者的天堂: 比亞戶島(Biyadhoo)

比亞戶島以其水下豐富生態聞名，又被稱為「潛水島」，是馬爾地夫最受歡迎的島嶼之一。在這裡有機會與各種不同的鯊魚、海龜、魟魚們一起游泳，喜歡潛水與浮潛的人千萬不要錯過了。比亞戶島也保留了其純樸及寧靜的感覺，能讓每個到訪的旅客盡情享受及放鬆。

最佳旅遊時間: 每年三月。

推薦活動: 深潛及浮潛。

特別建議: Kandooma Thila與Guraidhoo Kandu都是當地有名的潛水點。 Kandooma Thila 更以其豐富多樣的魚類而聞名，來到此地千萬不要錯過這兩個潛水點。

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小資族省錢最佳去處: 圖杜島(Thoddoo)

來馬爾地夫旅行，不是一定得花大錢才能成行，圖杜島就是一個很好的選擇。它不在觀光島嶼的範圍裡，而是座非常當地的島嶼。島上因出產眾多西瓜、木瓜與棕梠樹聞名，故又有「農業島」的稱呼。這裡擁有跟其他馬爾地夫島與一樣的美麗海灘及綿延數公里的棕梠樹。迷人的日落、美麗的魟魚，晚上更有發出螢光的特殊生物美景，白天可以在迷人的比基尼海灘放空。值得一提的事，這裡並沒有海邊別墅，所有的住宿都在島中央，也就是當地的村莊裡。你可以騎著自行車環島，或從當地村莊散步15分鐘就可以抵達美麗的海灘。

最佳旅遊時間: 每年七到十月。

推薦活動: 海灘漫步、騎自行車環島、欣賞當地生態。

特別建議: 從維納拉機場只要搭快艇即可抵達，但需特別注意每星期五沒有快艇來回的服務!

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美食家的視覺味覺饗宴: 康萊德倫格里島 (Conrad Rangali)

如果你是喜歡在欣賞美景之餘，還要搭配上美食的品味家，那麼你千萬不能錯過座落在康萊德倫格里島上，這家同名飯店所獨有的世界第一家全玻璃海底餐廳。這家餐廳座落在16英尺以下的海洋深處，在這裡，你可以邊享受美食，邊欣賞著馬爾地夫豐富的水下生物迷人景色。這裡也提供多種不同結合西方與馬爾地夫當地的美食佳餚，等著喜好美食的你一同來品嘗!

最佳旅遊時間: 每年七到十月。

推薦活動: 享用美食、海底餐廳探索。

特別建議: 享用美食之餘也別忘了欣賞美麗潟湖，並走上連結兩島的陸橋拍張美照吧!

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