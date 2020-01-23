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到「廢墟秘境」探險！變廢為寶：全球最美6大廢墟

2020-01-23 21:01Skyscanner

旅行，就是敢於嘗試新鮮的事務，敢於挑戰自我！很多時候，我們容易在舒適區裡越陷越深，習慣了忙碌的工作，習慣了為生活而活著。但不去旅行，不去嘗試，就永遠也不知道人生其實還有很多中可能性。今天，Skyscanner就帶你走進這些被遺落的廢墟秘境，去感受另一種美！

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義大利深淵基督

深淵中的基督是義大利北部熱那亞省聖弗羅托索附近地中海中的一尊水下耶稣像。雕像高約2.5米，位於水下17米深處，1954年8月22日放入水中為來往的船隻船員守護。雕像中的基督神情安詳，展開雙臂爲世人禱告，在安放了此雕像之後，附近的地方也沒有再受到戰火的牽連。如果潛入海灣的深處便可以欣賞到這座雕像。

photo from：pixabay.com
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布達佩斯發電廠

Kelenfold發電廠，位於匈牙利首都布達佩斯附近，建於1914年，曾是歐洲最先進的發電廠，經過百年的運轉後，2005它被宣布正式關閉。廠內豪華的裝飾令人印象深刻，1927年建築師Kalman Reichl與Virgil Borbiro 運用了20世紀初的各種流行炫麗元素，控制室的玻璃天花板源自1925年巴黎工業與藝術博覽會中的裝飾風藝術，非常炫麗。

photo from：doooor.com
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保加利亞布茲盧德扎紀念碑

保加利亞布茲盧德扎紀念碑是一座巨型建築，建於1981年，位於卡贊勒克和大特爾諾沃之間海拔1450米的布茲盧德扎(Bouzloudja)山上，由一個圓頂大廳和一個70米的高塔組成，塔上裝飾有兩個紅色五角星。遠處觀望，彷佛一個被遺棄的飛碟，又好像另一顆星球上的建築，被稱爲「魔幻未來主義風格的建築 」。1989年，保加利亞的社會主義制度轟然倒塌，布茲盧德扎紀念碑開始遭到荒廢。如果過幾年還不修繕，這座宏偉的建築也將坍塌。

photo from：m.qyer.com
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英格蘭博迪恩城堡

博迪恩位於英格蘭的東蘇塞克斯郡，是一座14世紀帶護城河的城堡。城堡外形為四邊形，沒有外城牆和內城，四周被護城河圍繞，木橋橫跨在河上，城牆轉角處都有圓塔樓拱衛著，主要城門的兩側都各有一個方形塔樓，城牆每面的正中位置也有一個方形塔樓。塔樓上的戰略地帶都開著槍眼般大小的窗口，這樣敵人橫跨護城河或沿著城牆進攻時，都可從窗口進行有效的壓制。如果想要進入城堡，必須先進入一座石頭造的了望樓，然後再由第二道橋進入主要城門。目前，城堡內設有一個完全翻新的博物館。

photo from：www.standrewschinese.com
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烏克蘭愛的隧道

烏克蘭愛的隧道（Kleven Tunnel）位於烏克蘭的克萊文鎮（Kleven）附近，是一段長約3公里的鐵路。由於它四周被樹木及綠色藤蔓圍繞而成，綠色植物構建成了拱形結構，將整條鐵路包裹起來，變成了一條綠色的通道。這裡原是當地工廠的專用鐵道，工廠每天會有3列火車通過，將木頭送入工廠。春秋季節，樹葉茂盛，美得令人窒息；夏季，濃蔭遮蓋，清涼氣爽；冬季，陽光透過空隙，灑下一片溫暖，被譽為「愛的隧道」，有很多情侶都慕名而來旅遊拍照 。

photo from：image.baidu.com
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哥倫比亞 El Hotel del Salto飯店

黛爾薩托（El Hotel del Salto ）飯店建於1924年，坐落在哥倫比亞著名的特肯達馬 （Tequendama Falls） 瀑布旁，造型秀美、風景獨特，這裡曾經是一個可以俯瞰美麗瀑布的豪華飯店。由於瀑布水質的污染，導致飯店關閉被遺棄。現已被作為博物館重新投入使用。

photo from：live.staticflickr.com
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帶上相機，用心去感受這些被遺棄的世間美景吧！

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