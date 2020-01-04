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來趟地球之肺深呼吸之旅 ５大前往「亞馬遜雨林」必去國家推薦

2020-01-04 12:00Skyscanner

想去亞馬遜雨林來趟叢林冒險嗎?想嘗試釣食人魚、與粉紅海豚游泳及拜訪當地居民的新奇體驗嗎?這片壯闊的雨林總共橫跨了巴西祕魯、哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾、玻利維亞、圭亞那、蘇利南以及法屬圭亞那等九個國家/地區。Skyscanner為大家整理了其中五個最常前往的國家，以及在不同國家能擁有什麼樣不同的體驗!一起來場冒險精彩的旅程吧!

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📎流域一、深入亞馬遜河的心臟地帶:巴西瑪瑙斯 Manaus

巴西擁有了約60%的雨林，集最多亞馬遜河資源於一身。相對其他國家最大的優勢就是遊船時間比起其他國家來得更長，更能深入叢林深處。瑪瑙斯距離雨林只有80公里，在這裡，你有非常多元的選擇，從高級的郵輪團到平價的遊船團都有。如果你渴望長時間的探險，這裡也有船隻一直往上游讓你可以跨越邊界到秘魯的 Iquitos。在這片亞馬遜最大的原始雨林中，擁有數不清的島嶼和支流，是許多遊客心目中的亞馬遜冒險目的地。

  • 小比較: 巴西雖然是開發最完善的亞馬遜觀光區，但與其他四個國家相比生活水平較高，旅行團費也相對來說也是這幾個國家中最貴的。

  • 如何前往: 由於巴西幅員廣闊，搭乘飛機會是最快速的選擇，從邁阿密、巴拿馬、里約熱內盧或聖保羅等都有直達的航班可以選擇。

  • 最佳遊河時間:七、八月

📢小提醒:巴西距離台灣非常遠，長途跋涉一趟，可多考慮到其他巴西景點走走。另外因為前陣子的森林大火，如果安排來巴西亞馬遜旅遊，請先與當地旅行社確認目前是否適合旅遊，再行前往比較保險喔!

Photo Credit : Unsplash
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📎流域二、滿足不同喜好的多元選擇:祕魯 Iquitos / Manú / Puerto Maldonado

祕魯擁有了約14%的雨林，更有趣的是，祕魯各個區域的雨林各自呈現不同風貌。北邊的Iquitos是亞馬遜最大的城市，坐落在亞馬遜河與伊塔亞河的交匯處，擁有相當多豐富的資源，及各式不同的選擇，也相對較原始一點，動物多可看性高。從這裡也可繼續乘船直到前面提到的巴西瑪瑙斯；而南邊的 Puerto Maldonado  則是離往馬丘比丘前都會停留的庫斯科較近，相對交通較方便。Manú 則比 Puerto Maldonado 較難抵達，但可以更深入雨林又可以看到更多動物，不過價格稍貴。

  • 小比較: 祕魯擁有許多不同的雨林區域，因此可以因個人需求選擇喜歡的行程。

  • 如何前往: 祕魯的首都利馬及境內眾多城市都有班機前往北邊的Iquitos，而印加首都庫斯科則是有許多商業團可以安排前往 Manú 跟 Puerto Maldonado。

  • 最佳遊河時間:十一月~四月

📢小提醒:由於祕魯有眾多雨林區域可選擇，如果旅遊時間上有限制的話，建議大家可因本身行程安排鄰近的區域探險。

Photo Credit : Unsplash
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📎流域三、豐富生物的探索之旅:玻利維亞 Rurrenabaque

玻利維亞擁有約10%的雨林，卻擁有著相當多的物種多樣性。釣食人魚、與粉紅海豚游泳、看各式不同鳥類、草叢間抓蛇及遇見野生水豚君等等。這裡也相對較原始，沒有太多渡假村類的建築，我們在這裡住的是用木頭蓋的河上屋，最特別的是河裡有三、四隻大鱷魚，如果不慎滑倒，後果可是不堪設想。與同行旅伴們甚至還開玩笑地說，如果下雨河水暴漲，那鱷魚不就可以直接上岸了!?總之，喜歡看野生動物的你們，千萬不要錯過這裡了!

  • 小比較: 豐富的動物種類及保留原始風貌的原始建築，都是這裡不可多得的特色。

  • 如何前往: 玻利維亞的首都拉巴斯有飛機直飛Rurrenabaque，也可選擇搭車前往，但時間較久，雨季路程有可能長達20小時以上。

  • 最佳遊河時間:六月~九月

📢小提醒:來到玻利維亞，不妨一同造訪天空之境-烏尤尼鹽沼。

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📎流域四、三國交會處的交通便利點: 哥倫比亞 Leticia

哥倫比亞擁有約6%的雨林，最值得一提的是入口小鎮Leticia，它正好位於哥倫比亞、祕魯及巴西三國的邊境交界處。來到這裡你可以輕鬆搭乘小船，自由進入祕魯或巴西的鄰近地帶，享受不同國家的文化及美食。同時，在這裡的森林深處，也居住的一群原住民，你仍然可以看到它們傳統的生活方式，包括狩獵和採集等等，來場不同以往的特殊體驗。

  • 小比較: 鄰近三國的絕佳位置，可以輕鬆享受不同國家的文化體驗。

  • 如何前往: 哥倫比亞的首都波哥大每天都有班機前往。

  • 最佳遊河時間:七月

📢小提醒:鄰近三個的絕佳地理位置，不妨趁著這趟旅行，多安排不同的國家的景點遊玩。

Photo Credit : TripAdvisor
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📎流域五、少數民族部落文化體驗之旅:厄瓜多爾東面

厄瓜多爾雖然只佔了最少比例的雨林，但是整個國家的東面都被雨林覆蓋。值得一提的是，除了同樣的生物多樣性資源外，厄瓜多爾的亞馬遜區是幾個小部落的家園，他們與世隔絕，並受到國家公園的保護。來到這裡，你有機會參與特別的行程，帶你深入這個厄瓜多最古老部落之一、了解他們的生活方式、學會怎麼煮他們的傳統菜餚、參與他們的習俗和日常儀式，這一切都將是令人難忘的體驗。

  • 小比較: 體驗當地部落文化。

  • 如何前往: 有許多入口處，離厄瓜多的首都基多最近的Lago Agrio及Tena可以搭飛機前往，雖然只需要三十分鐘，可是不是每天都有，可以選擇搭巴士前往，每天都有許多班次，車程約七小時。

  • 最佳遊河時間:六月~八月

📢小提醒:來到厄瓜多，除了雨林冒險外，也別錯過首都基多附近各項精彩的景點，例如火山健行、赤道紀念碑及搭乘市區纜車上火山等等。

Photo Credit : BBC
Photo Credit : BBC
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查看原文　推薦閱讀：一定要去！這8大世界美景即將要消失了

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