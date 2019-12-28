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台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

挑戰你的膽量！ 張開雙臂~ 到世界各地”跳傘”出發吧

2019-12-28 09:03Skyscanner

人生中總會面臨許多挑戰，即便是旅行也一樣，2020年除了為自己安排一場精采的壯遊之外，何不放開自己的膽量，嘗試一下令人驚心動魄的刺激快感呢？以前流行的高空彈跳已經不夠看了，飛機跳傘才是現今的王道啊！既然都要玩這麼大了，當然要挑個有世界級美景的地方來體驗，你說是不是呢？現在就跟著Skyscanner一起張開雙臂，勇敢出發去吧！

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福斯冰川(Fox Glacier)，紐西蘭

因為溫室效應，全世界有許多冰川都逐漸消融，所以我們不僅要環保之外，更要把握機會一窺美麗冰川的全貌。紐西蘭知名的自然景觀，不但療癒身心，更是你嘗試極限運動的好地方；在這裡參加跳傘活動，能一次將難得一見的冰川美景盡收眼底，讓你除了尖叫之外，更有諸多的讚嘆啊。

跳傘高度：13,000-16,000英呎

跳傘費用：美金$260元起(約台幣$7,800元起)

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納米比沙漠(Namib Desert)，納米比亞

想要看看世界奇景？到名列世界遺產的納米比沙漠一定讓你不虛此行；這片世界上最古老的沙漠，變化莫測的色彩與沙丘景觀，瀰漫著神秘又危險的氣息。從高空處欣賞廣袤的金黃色綿延沙漠與蔚藍的海岸線交接，絕對是令人難忘且震撼人心的畫面，你怎麼能不來試試呢？

跳傘高度： 12,000英呎

跳傘費用：美金$190元起(約台幣$5,700元起)

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珠穆朗瑪峰(Mount Everest)，尼泊爾

又名聖母峰的珠穆朗瑪峰，相信大家都對這世界第一高峰都耳熟能詳，能有機會到這裡進行跳傘，看著積雪的山峰層巒疊障，此生當真無憾也。而尼泊爾本身則是充滿著濃濃的異國風情，不但物價便宜、風景秀麗，而且除了跳傘之外，到喜馬拉雅山登山健行也是很受歡迎的活動哦。

跳傘高度：12,500英呎

跳傘費用：美金$300元起(約台幣$9,000元起)

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棕櫚群島(Palm Jurmeirah)，杜拜

你以為杜拜只有七星級的帆船飯店嗎？這座以奢華聞名的城市以其華麗的建築及超現代化的設施，讓來自世界各地的旅客們驚訝得合不攏嘴；而著名的人工島嶼-棕櫚島，由空中往下看正如其名，宛若一棵枝葉四散的棕櫚樹，這樣的景色在其他的地方可是看不到的，若你到杜拜來，千萬別忘了來親身體驗一下，而且跳傘的費用很親民。

跳傘高度：14,000英呎

跳傘費用：美金$100元起(約台幣$3,000元起)

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大峽谷(Grand Canyon)，大峽谷

大峽谷真可謂大自然的鬼斧神工之作，不同的地貌與貫穿其中的河流，讓你一次將幾億年的地質變遷史收入腦海中；若你能在接近黃昏的時刻進行跳傘，橙紅色的燦爛晚霞與大峽谷相互輝映，美不勝收，是你欣賞大峽谷樣貌的最佳方式。

跳傘高度：10,000英呎起

跳傘費用：美金$190元起(約台幣$5,700元起)

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維多利亞大瀑布(Victoria Falls)，尚比亞

位於尚比亞與辛巴威之間的維多利亞大瀑布，是世界三大瀑布之一，壯觀的景色與震撼人心的大瀑布，收服了每位旅客期待的心。在這裡，跳傘活動是另一個欣賞瀑布的美麗視角，還能一次將兩國的風光都看遍，是不是非常超值呢？

跳傘高度：10,000英呎起

跳傘費用：美金$265元起(約台幣$7,950元起)

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準備好要來參加一邊放聲尖叫，一邊鳥瞰大地的超刺激跳傘活動了嗎？只要帶著一顆開放又勇敢的心，就能輕鬆又快樂的出國來場不一樣的體驗囉。

推薦閱讀：旅行中必備的8件奢侈品，你有幾件？

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瀑布冰川杜拜

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