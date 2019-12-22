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出國旅行必學！ 5個最常講錯的日常英文用語

2019-12-22 12:27VOGUE VOGUE

年底旅行旺季即將到來，不管你預計送給自己一趟小憩假期，規劃前往鄰近國家享受當地美食、欣賞最美煙火；或是想把年假累積留待春節安排長假，前往我們推薦的5大歐美紐澳城市放空玩耍。出國旅行，基本英文能力少不了。以下整理5個旅行必備的常用英文，來看看你是否也曾不小心犯了下列「中式英文」錯誤？

我喜歡這裡

I like here. (X)

I like it here. (O)

到國外旅遊，外國友人盡地主之誼帶你遊玩當地景點，當被問到「你喜不喜歡這裡？」的時候，我們通常都會回覆：「我喜歡這裡。」

把這個句子直接以中文邏輯翻譯成英文回答的話，這句文法就不對了。中文文法中，有時可以省略代名詞或是主詞，但在英文文法中並非如此。I like it here. 中的 it 其實沒有什麼特別的意思，但根據英文文法，因為 like 是及物動詞，所以後面要有受詞，因此「它」還是有存在的必要。

你可以這樣說：

A: Wow! The decoration and the design of this restaurant have been maintained like this since the Middle Ages.

B: I like it here.

A: 哇！這餐廳的裝潢和結構都是從中古世紀保留至今的。

B: 我喜歡這裡。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
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天氣如何？

What’s the weather?　(X)

How’s the weather? / What’s the weather like? (O)

出門玩之前想問一下外面天氣如何，How’s the weather? 或 What’s the weather like? 是正確的說法。當我們用英文詢問「…怎麼樣？ / …如何？」，基本上都會是 how 開頭。不過如果要用 what 開頭，則要在最後加上介系詞 like，因為 what 在這邊是疑問代名詞，所以要搭配介系詞。

你可以這樣說：

A: How was the weather yesterday?

B: It was sunny. I forgot to wear sunscreen, and I got sunburnt.

A: 昨天天氣如何？

B: 大太陽的。我就忘了擦防曬乳，現在曬傷了。

A: What’s the weather like?

B: It’s cloudy.

A: 天氣如何？

B: 天陰陰的。

© © Søren Jepsen / The Locals

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
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你會說英文嗎？

Can you speak English? (X)

Do you speak English? (O)

前往非英語系國家旅遊時，如果想知道對方「會不會說英文」，直覺地想要用助動詞 can 作為問句的開頭。畢竟，從小到大，英文課本都告訴我們 can 有「能不能；會不會」的意思。 Can you speak English? 這句話從文法上來看是正確的，不過這樣的問法容易冒犯到他人。

助動詞 can 可以用來表達一個人的「能力」，所以當你用 can 來詢問對方會不會說英文時，會給人一種你在質疑他人英文能力的感覺。禮貌性的問法應該是：Do you speak English?

來看看下面這句 can 的用法：

Our professor is an absolute genius. He can write with both hands simultaneously.

我們的教授一定是個天才，他可以同時用雙手寫字。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
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叫醒服務

morning call (X)

wake-up call service (O)

別太驚訝！我們一直習慣說的 morning call 其實是錯誤的，正確的說法應該是 wake-up call。wake up 是「起床；叫醒」的意思，而 call 是「打電話」的意思，所以照字面上 wake-up call 是「打電話叫你起床」的意思，而這邊的 wake-up 用連字號是因為它當作形容詞用。wake-up call 還有另外一個意思是「警鐘、提醒」。

你可以這樣說：

A: Good evening, I think I need a wake-up call service for 4:30 a.m. tomorrow, as I have a 7 am flight.

B: Sure.

A: 晚安，因為明天要趕早上 7 點的飛機，所以我想我需要四點半的叫醒服務。

B: 沒問題！

住旅館

live at a hotel (X)

stay at a hotel (O)

過海關的時候，都有可能被問到「你住在哪？」，如果住飯店或旅館的話，正確說法會是 stay at a hotel。

live 通常是指「居住」，特別是長期居住，比如說 I live at home. (我住在家裡) 或 I live in Zhongshan District. (我住在中山區)。而 stay 所指的居住時間是較短暫的，通常是指「留宿，停留」。

I will stay at my friend’s studio for three nights.

我會在我朋友的小套房住三個晚上。

In recent years, I have started to see accommodation quality as the most important aspect of journey, so I am accustomed to staying at a hotel rather than at a hostel.

最近幾年起，我開始認為旅程中最重要的是住宿品質，所以比起青年旅社我比較習慣住飯店。

資料來源： VoiceTube看影片學英語

※BY VAV LIN

（完整文章請看VOGUE.com）

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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