出國旅行必學！ 5個最常講錯的日常英文用語

年底旅行旺季即將到來,不管你預計送給自己一趟小憩假期,規劃前往鄰近國家享受當地美食、欣賞最美煙火;或是想把年假累積留待春節安排長假,前往我們推薦的5大歐美紐澳城市放空玩耍。出國旅行,基本英文能力少不了。以下整理5個旅行必備的常用英文,來看看你是否也曾不小心犯了下列「中式英文」錯誤?

我喜歡這裡

I like here. (X)

I like it here. (O)

到國外旅遊,外國友人盡地主之誼帶你遊玩當地景點,當被問到「你喜不喜歡這裡?」的時候,我們通常都會回覆:「我喜歡這裡。」

把這個句子直接以中文邏輯翻譯成英文回答的話,這句文法就不對了。中文文法中,有時可以省略代名詞或是主詞,但在英文文法中並非如此。I like it here. 中的 it 其實沒有什麼特別的意思,但根據英文文法,因為 like 是及物動詞,所以後面要有受詞,因此「它」還是有存在的必要。

你可以這樣說:

A: Wow! The decoration and the design of this restaurant have been maintained like this since the Middle Ages.

B: I like it here.

A: 哇!這餐廳的裝潢和結構都是從中古世紀保留至今的。

B: 我喜歡這裡。

天氣如何?

What’s the weather? (X)

How’s the weather? / What’s the weather like? (O)

出門玩之前想問一下外面天氣如何,How’s the weather? 或 What’s the weather like? 是正確的說法。當我們用英文詢問「…怎麼樣? / …如何?」,基本上都會是 how 開頭。不過如果要用 what 開頭,則要在最後加上介系詞 like,因為 what 在這邊是疑問代名詞,所以要搭配介系詞。

你可以這樣說:

A: How was the weather yesterday?

B: It was sunny. I forgot to wear sunscreen, and I got sunburnt.

A: 昨天天氣如何?

B: 大太陽的。我就忘了擦防曬乳,現在曬傷了。

A: What’s the weather like?

B: It’s cloudy.

A: 天氣如何?

B: 天陰陰的。

你會說英文嗎?

Can you speak English? (X)

Do you speak English? (O)

前往非英語系國家旅遊時,如果想知道對方「會不會說英文」,直覺地想要用助動詞 can 作為問句的開頭。畢竟,從小到大,英文課本都告訴我們 can 有「能不能;會不會」的意思。 Can you speak English? 這句話從文法上來看是正確的,不過這樣的問法容易冒犯到他人。

助動詞 can 可以用來表達一個人的「能力」,所以當你用 can 來詢問對方會不會說英文時,會給人一種你在質疑他人英文能力的感覺。禮貌性的問法應該是:Do you speak English?

來看看下面這句 can 的用法:

Our professor is an absolute genius. He can write with both hands simultaneously.

我們的教授一定是個天才,他可以同時用雙手寫字。

叫醒服務

morning call (X)

wake-up call service (O)

別太驚訝!我們一直習慣說的 morning call 其實是錯誤的,正確的說法應該是 wake-up call。wake up 是「起床;叫醒」的意思,而 call 是「打電話」的意思,所以照字面上 wake-up call 是「打電話叫你起床」的意思,而這邊的 wake-up 用連字號是因為它當作形容詞用。wake-up call 還有另外一個意思是「警鐘、提醒」。

你可以這樣說:

A: Good evening, I think I need a wake-up call service for 4:30 a.m. tomorrow, as I have a 7 am flight.

B: Sure.

A: 晚安,因為明天要趕早上 7 點的飛機,所以我想我需要四點半的叫醒服務。

B: 沒問題!

住旅館

live at a hotel (X)

stay at a hotel (O)

過海關的時候,都有可能被問到「你住在哪?」,如果住飯店或旅館的話,正確說法會是 stay at a hotel。

live 通常是指「居住」,特別是長期居住,比如說 I live at home. (我住在家裡) 或 I live in Zhongshan District. (我住在中山區)。而 stay 所指的居住時間是較短暫的,通常是指「留宿,停留」。

I will stay at my friend’s studio for three nights.

我會在我朋友的小套房住三個晚上。

In recent years, I have started to see accommodation quality as the most important aspect of journey, so I am accustomed to staying at a hotel rather than at a hostel.

最近幾年起,我開始認為旅程中最重要的是住宿品質,所以比起青年旅社我比較習慣住飯店。

資料來源: VoiceTube看影片學英語

※BY VAV LIN

(完整文章請看VOGUE.com)

