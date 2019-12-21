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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

冬季最好的禮物！　５處泡湯賞雪景的世界旅遊勝地

2019-12-21 12:02Skyscanner

溫泉，是造物者給我們在冬天最好的禮物。得天獨厚的台灣，擁有多處天然溫泉，而在世界各地，還有更多溫泉也值得你去探索，現在Skyscanner就帶你一起來看看！

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巴登巴登，德國

巴登巴登是德國最著名的溫泉小鎮，它從羅馬時期就是著名的溫泉療養區，早在西元211年，羅馬人和日耳曼人在黑森林一帶進行戰鬥時，熱衷溫泉浴的羅馬人發現從奧斯河谷湧出的泉水溫度高達68度，因此開始在此地為當時的羅馬人，立刻在此建造了羅馬式的浴池。這裡的溫泉是食鹽泉，可以治療心臟動脈疾病、風濕病、婦女病和呼吸道疾病。現在的巴登巴登，是一個優雅閒適的渡假勝地，羅馬風格的卡拉卡拉浴池（Caracalla Therme），和文藝復興風格的腓特烈大浴池（Friedrichsbad）是這裡最有名的兩大浴池，除了泡湯，你還可以漫步在這個花團錦簇的城市，在Kurhaus柱廊排列的雅緻的時裝店內血拼一番，或聆聽著名的巴登巴登交響樂團演奏，當華燈初上，你還可以在巴登巴登賭場試試手氣。

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藍湖，冰島

鄰近冰島首都雷克雅維克及KEF國際機場的藍湖，它是世界上最大的露天溫泉，也是來到冰島不可不來藍體驗的享受。這一片夢幻的藍色潟湖，因為池水中富含的矽，硫等等天然物質，呈現出如此迷人淡藍色。它就在不毛之地的一處，被黑色的火山石所包圍，這種天然粗曠的美景，讓你有置身海角天涯的滄桑壯闊感，泡湯賞景的同時，絕對別忘了將池裡的火山泥抹在全身，給身體天然去角質！

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幾何燈溫泉，智利

位於納斯卡板塊（Nasca Plate）和南美板塊（South American Plate）交界的智利，火山活動頻繁，地熱遍布，而位在Villarica國家公園的幾何燈溫泉(Termas Geométricas)，更是出名的溫泉仙境。在聖地亞哥以南450英里的這片原始森林中，有一條穿過山澗的天然溫泉小溪，人們在這條煙霧繚繞，充滿仙氣的美麗山谷中，用石材建造了十七個大小不一的溫泉池，並用一條蜿蜒的木栈橋連接所有的池子，讓人們可以漫步在山谷之間，依照喜歡的溫度或環境不同，找到最適合自己的溫泉池。

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羅托魯阿，紐西蘭

羅托魯阿是紐西蘭的溫泉之鄉，它是一處自然硫磺溫泉，據說是世界上最有療效的泥漿溫泉浴，擁有酸與鹼兩種泉質，能夠有效減緩疼痛, 放鬆肌肉和靈活關節，對皮膚或健康都相當有助益。除了泡溫泉，周圍還有泥漿池、間歇泉、蒸氣湖等自然奇觀等著你去探索，有著淡橘色的香檳池更是色彩繽紛的美景；除此之外，這裡也位於毛利文化村內，熱愛大自然又喜愛人文歷史的你，能在這裡多個願望一次滿足。

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草津溫泉，日本

天然溫泉在日本為數眾多且相當普遍，也是國人放假出遊的首選。而草津溫泉，則是日本公認最好也最有療效的溫泉之一。這個溫泉是自然湧出泉, 泉水量豐沛，在日本温泉中排名第一，噴出時如瀑布, 氣勢驚人，這裡的泉水具有非常強的殺菌效果，酸性的泉水使細菌無法繁殖，其功效對神經痛、肌肉酸痛、扭傷、 慢性婦女病、糖尿病、高血壓、 動脈硬化等都有顯著療效，就算沒有特殊治療需求，來這裡泡湯也能消除疲勞並放鬆身心，而這裡的溫泉美食，也是讓人無法抗拒的美味！ 除了泡湯並享用溫泉美食之外，冬天這裡也是滑雪聖地，找間溫泉旅館，度過一個享受的寒冬吧。

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選擇一個你喜歡的目的地，約上三五個好友一起去泡湯賞雪吧！

推薦閱讀：避開擁擠人群，2020春節人少景美的旅行目的地報你知

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溫泉泡湯智利

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