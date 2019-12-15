前進滑雪國家！　如何挑選完美的「滑雪行程」技巧大公開

每到了滑雪季節，你就在煩惱該如何挑選滑雪團嗎？不管是在日本還是韓國，甚至是其他國家，總是會有不少滑雪團的行程，但你知道每個滑雪團包含的車資、器材、時間……等詳細情形嗎？又或者是還在猶豫教練和你會不會語言不通呢？別擔心！這次，就讓小編來告訴你，如何挑選行程，讓你玩個愉快的滑雪假期～

●第一步 – 挑選國家

目的地選的好，讓你滑雪沒煩惱～

目的地選的好，讓你滑雪沒煩惱～ 圖／ IG, nicholas__lai 分享 facebook

1、韓國

韓國滑雪團的部分，大多是從首爾出發，並包含行程＋車錢＋器材……等等。在前往江原道或首爾鄰近地區，為期一天的滑雪一日遊行程。對於初學者來說，可說是一大福音，不僅可以開心購物旅遊又可以參與到滑雪唷～

價格：韓幣8～10萬上下（台幣2400～3000不等）。

月份：12月~2月底

車程：距離市區約1～1.5小時

2、日本

日本大部分集中在東北、北海道、新潟……等，部分地方也有其他滑雪場。大部分都有包含飯前＋車錢＋器材……等等。從市區前往郊區滑雪場，大部分都是兩天一夜以上的行程，一天來回會稍微有點趕。

價格：日幣10900~20000（台幣3500～6000不等）。

月份：12月~4月底

車程：距離市區約2.5～3小時

3、哈爾濱（中國）

位於中國東北方的哈爾濱，是去中國滑雪的首選，價格看似較划算。哈爾濱的滑雪場距離市區較遠，所以也會推薦在滑雪場內住一晚，但也需要耐心尋找好的旅行社接洽，避免當冤大頭唷！

價格：人民幣200~300（台幣1000～1500不等）。

月份：12月~3月初

車程：距離市區約3.5~4小時

4、其他國家

像是瑞士、歐美國家都有滑雪團，但因為距離較遠以及價格偏昂貴，因此去體驗的人會比較少。但如果有足夠的旅費、時間，推薦不妨去高緯度的國家嘗試看看會有不一樣的感受。

●第二步 – 雪具設備是否完善

裝備齊全，才不會在滑雪場被凍僵

裝備齊全，才不會在滑雪場被凍僵。 圖／IG, yuchung5419 分享 facebook

一般滑雪行程，大部分會配有租借的服務，但還是有些需要自備，因此再詢問要參加的滑雪行程前，是否有以下滑雪配備。若沒有的話，推薦貨比三家，要能找到最適合自己需求的滑雪團，才是最重要的。

✓雪衣

雪衣跟一般衣服不同的在於，內外都會有防水的功能，此外也有保暖的效果。通常雪衣都會有內襯，避免雪跑到衣服裡面讓身體濕掉，所以要記得拉好內襯，才能達到最佳效果。

✓雪褲

裡面還是要穿一件自己的褲子，然後雪褲內外都有防水材質，除了避免進雪水外，也可以達到保暖的效果。腰部通常會有魔鬼氈的設計，會讓雪褲更合身。

✓防水手套（有些需自備）

初學一開始不一定要專業的手套，手套的作用最主要第一是避免手凍傷，第二是防滑增加摩擦力，因此防水是最重要的。

✓雪靴／雪鞋

一定要穿襪子，然後挑選時鞋號記得要可以略為活動，但不能過緊。再來就是要把鞋帶綁緊，不然當滑到一半鬆開的話，可說是相當危險。因此先把內膽繫緊，再來把外面扣子拉到最底，最好是每次在滑之前都再做一次拉緊的動作，以確保安全。

✓滑雪板

有分單板（snowboard）、雙板（Ski）的差別，一般來說單板會略難一些，但初學者還是能上手。小編第一次滑就是滑單板的snowboard，覺得有點挑戰，卻又不會太難，喜歡刺激、不怕摔的朋友可以嘗試看看。

✓護目鏡（可有可無）

對於初學者來說護目鏡存在的必要性比較沒有這麼高，但對於中高階的滑雪者來說，護目鏡對他們來說是相當重要。除了可避免高速滑雪中看不到前方視線，還有避免太陽對眼睛的直射，最重要的是記得內鏡片不能起霧才是好的唷～

✓安全帽（可有可無）

對於初學者來說安全帽的必要性跟護目鏡一樣，安全帽的重要性是為了避免你在高速滑雪的過程，跌倒摔地導致傷及腦部。

●第三步 – 教練的挑選

初學者必備，滑雪教得好讓你整天不無聊

初學者必備，滑雪教得好讓你整天不無聊。 圖／IG, chungilkim 分享 facebook

滑雪團行程大部分都會附上教練的陪同，但大家真的知道教練要如何挑選才是好的嗎？千萬不要花了錢，卻是由一個會滑雪的工讀生，來教你滑雪，大家可是要放亮眼睛挑選好的滑雪團呢～

目前滑雪教練有兩種：一種是隨著滑雪團一起共同出發身兼導遊的角色，另一種是配合滑雪場的專業教練。各有各的好處，但最重要的還是教練的耐心與執照！好的教練會讓你快速掌握訣竅，也讓你安全的學習，避免在滑雪的過程中受傷。

教練執照有分三個系統，澳洲、紐西蘭、加拿大，大家在挑選前，記得先把資料查詢清楚唷！

●第四步 – 確定是否有附餐

是否有附餐。 圖／Pixabay 分享 facebook

部分的滑雪團會有附贈餐，但部分還是沒有，有餐券跟沒有餐券價格會有差別！滑雪場裡面的餐，大部分都比外面貴一些，但不會貴到太多。也有許多不同的選擇，可以選，清淡的、重口味的……有很多值得去挑選。通常是利用購買餐券的服務，然後再到櫃台前面拿取，可以飽餐一頓。

看到以上這些介紹，是不是對於挑選滑雪行程有更深入的了解呢？小編認為，上網查詢網友的評價也是相當重要的，好的行程、教練，可以帶你上天堂，讓你喜歡上滑雪這項運動喔～

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