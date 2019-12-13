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遠航停航效應擴大 最新統計逾5000名團客受影響

旅遊同時為地球盡點心力　５趟有意義海外環保志工旅行

2019-12-13 08:57Skyscanner

Photo Credit : Go Overseas
Photo Credit : Go Overseas
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Photo Credit : Nepal Volunteer Developme...
Photo Credit : Nepal Volunteer Development Program
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近年來，我們的地球面臨了許多挑戰，世界各地也傳出許多不同的環境災情，你也想為地球盡一份心力嗎?Skyscanner特別蒐集了五趟意義非凡的海外環保志工旅行。讓你藉由旅行打開國際觀的同時，也能同時守護我們愛護的地球。

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選擇一：馬達加斯加的海洋及森林保育員

如果前往熱情及充滿冒險的馬達加斯加，是你的人生清單之一。那麼這個可以同時滿足你冒險靈魂，又能保護這裡的美麗自然資產及野生動物們，絕對你是的絕佳選項!這個計畫提供所有世界各地的志工駐紮在西北海岸的Nosy Komba島。並有幾個令人興奮的項目可以選擇，包括:海洋保育員、海龜保育員、森林保育員及協助社區環境維護等計畫。最棒的是，在每天工作結束後，你可以在這個冒險天堂裡，與其他來自世界各地的志工們一起出外探險，是不是聽起來很夢幻呢?

  • 計畫時間: 整年度開放

  • 計畫費用: 兩周580美元起

  • 費用包含: 機場接送、培訓、住宿、飲食、以及24小時當地支援。(不包含機票)

  • 如何報名: 上網報名

  • 網站資訊: Go Overseas 網站

小提醒:台灣到馬達加斯加可以享有一個月免簽證停留，結束志工旅行後，也別忘了在馬達加斯加多安排幾天旅行喔!到特殊的雨林欣賞狐猴、參觀猴麵包樹及拜訪像是另一座星球般的峰林景觀，都是不錯的選擇喔!

Photo Credit : Go Overseas
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選擇二：峇里島的珊瑚礁復育員

潛水愛好者千萬別錯過了!這個能讓你更了解海洋，同時能讓你所愛的海洋變得更美好的計畫在美麗的峇里島舉行著。志工們將與當地社區合作，透過幾個有趣的活動，例如:人工礁石建設、教當地兒童、潛水、海龜保育及塑膠製品回收計畫等等，協助恢復與維護當地的美麗珊瑚礁生態。每年的五到八月，更有機會參與海龜產卵及孵化，是個不可多得的難得機會!

  • 計畫時間: 整年度開放

  • 計畫費用: 每周350美元起

  • 費用包含: 機場接送、培訓、周末旅行、有趣志工活動、住宿、飲食、以及24小時當地支援。(不包含機票)

  • 如何報名: 上網報名

  • 網站資訊: Volunteer World 網站

小提醒:參與志工旅行之餘，也別忘了造訪峇里周遭的美麗景點，像是梯田、海神廟及烏布皇宮等等，等著你來探索喔!

Photo Credit : Volunteer World
Photo Credit : Volunteer World
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選擇三：尼泊爾的永續農業發展員

如果你喜歡健行，這個計畫也許非常適合你。在尼泊爾的中部，奇旺及博卡拉地區，有著這樣的機會，邀請你協助這裡的農民，發展這裡的農業。讓他們得以從中取得穩定的糧食，養活家人以外，還能夠維持穩定的收入。內容包含了；種植作物、協助採收及農場維護等等。

  • 計畫時間: 整年度開放

  • 計畫費用: 一周250美元起

  • 費用包含: 機場接送、培訓、住宿、飲食、以及24小時當地支援。(不包含機票)

  • 如何報名: 上網報名

  • 網站資訊: Go Abroad 網站

小提醒:奇旺與博卡拉坐落在群山之中，不妨利用周末的休息，前往山中徒步旅行，享受大自然的薰陶吧!

Photo Credit : Nepal Volunteer Developme...
Photo Credit : Nepal Volunteer Development Program
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選擇四：祕魯庫斯科的叢林維護員

想要參與維護世界新七大奇蹟-馬丘比丘，與它周圍的美麗叢林嗎?那你一定要聽聽這個計畫，如果參與這項計畫，你將有機會與世界各地其他志工們，一同駐紮在印加首都庫斯科庫斯科或安地斯山脈周圍的山谷間。有許多不同的項目可以選擇，包括教學、兒童教育、醫療、建築、生態農業及叢林保育等等。一起準備後走入時空隧道，發掘這座古都的魅力吧!

  • 計畫時間: 整年度開放

  • 計畫費用: 一周310美元起

  • 費用包含: 機場接送、迎新活動、住宿、早餐及晚餐、以及24小時當地支援。(不包含機票)

  • 如何報名: 上網報名

  • 網站資訊: Volunteer HQ網站

小提醒:台灣到祕魯免簽證，結束志工計畫後不妨到庫斯科周圍的美麗景點走走喔!包含彩虹山、馬拉斯鹽田以及周遭許多印加遺址

Photo Credit : Unsplash
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選擇五：菲律賓巴拉望的環境志工

想在離距離台灣不遠的地方，享受大海及其他大自然資源包圍的幸福感嗎?那菲律賓巴拉望的群島們也許是很適合你的計劃喔!這邊的環境志工重點，主要是紅樹林的維護及重新種植，紅樹林能夠提供在這邊的諸多海洋及鳥類生物一個美好的棲息地，同時也能作為海岸屏障。除了環保志工外，你也可以選擇教學的項目。一起來探索及維護這幾座美麗的島嶼吧!

  • 計畫時間: 整年度開放

  • 計畫費用: 一周260美元起

  • 費用包含: 機場接送、培訓、住宿、餐飲、以及24小時當地支援。(不包含機票)

  • 如何報名: 上網報名

  • 網站資訊: Volunteer HQ網站

小提醒:巴拉望周遭島嶼有許多值得探索的景點，不妨趁著志工旅行的周末休假，到周遭走走吧!讓自己置身於瀑布、河流及海灘所構成的仙境，真是人生一大美事呢!

Photo Credit : Volunteer HQ
Photo Credit : Volunteer HQ
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選好你想要的志工旅行目的地了嗎?立刻著手安排專屬於你的環保志工之旅吧!

推薦閱讀：日本最美海邊車站，你去過幾個？

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