錯過航班怎麼辦？ 6大補救措施助你出國旅行更順利

你是否曾經因為辦理搭機手續、路上塞車、天氣狀況、帶錯證件、忘記時間、跑錯機場等各種不確定因素而誤機呢？如果沒有，也別以為這些狀況永遠不會發生在自己身上，畢竟每個人都有犯糊塗的時候。那麼，出國旅行誤機/錯過航班該怎麼辦？如何避免這種情況的發生？Skyscanner提供6大補救措施，幫你一起對付這些窘迫的狀況，讓旅程更加順利。

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求助緊急櫃檯

一般情況下，航空公司會在出發時間前15～30分鐘開始讓乘客登機，關閉艙門。如果因為某些原因晚到機場，並且艙門還未關閉， 櫃檯和自助值機服務已經停止了該怎麼辦？ 大多數航空公司都設有緊急櫃檯，爲晚到的乘客服務，可以嘗試求助辦理報到手續。

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優先安檢

對於大多數的乘機旅客來說，最可能發生的誤機情形是趕到機場的時間較晚，來不及在飛機起飛前規定的時間辦理好登機手續。如果不巧發生晚到的情況，可以向機場方面如實說明晚到的原因，特別緊急的情況下機場值機人員會在你的登機牌上加蓋「優先安檢」章子，旅客便可以優先從頭等艙通道安檢登機，而頭等艙通道使用人數一般很少。但是這樣的方法只適用於持加蓋「優先安檢」章登機牌的晚到旅客。

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使用網路或APP值機

大多數航空公司開放網絡和APP值機，通常在飛機起飛前24~48小時直至飛機起飛前90分鐘都可以辦理（具體時間請以各航空公司規定為準）。如果遇到機場路上塞車、地鐵晚點或者睡過頭等狀況，且遲到時間還不算太晚。可以在路上通過網路或APP辦理登機報到並選擇機位。申請完後，航空公司會傳一份電子郵件或是簡訊，上面會有旅客的專屬QR code，登機時出示即可，就避免因辦理登機手續排長龍，花費時間。

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「爆胎改簽原則」

「爆胎改簽原則」是一些歐洲、美國的航空公司對乘客因不可抗力的因素 (如汽車爆胎、地鐵誤點等)造成誤機， 制定的靈活性原則。遲到乘客如果在飛機起飛 2 小時內到櫃台，都還可以試著拜託航空公司申請「爆胎改簽原則」，他們可能會容許遲到乘客免費或者收很少一筆錢候補下一班機 。不過，這並非官方政策，一旦了路途中遇到麻煩，預知要誤飛機時，最好立即致電航空公司的客服人員。

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尋求購票旅社/客服幫助

除了以上幾種補救辦法，還有一線希望能讓自己損失降到最小的補救辦法就是，預知要誤飛機時，立即尋求購票旅社或購票客服人員幫助看還有什麼補救辦法或者辦理退票和改簽手續，記住，越早辦理損失就會越小！

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辦理改簽手續或重新訂票

如果誤機時間較長，以上方法都不適用，那就只能辦理改簽手續或重新訂票。大多數航空公司因旅客自身原因未準時抵達登機門是不負責負擔相關之損失及衍生費用。不過，由於遲到的時間和購買的票種不同，各間航空公司的規定也不相同，所以能否改簽以及改簽的收費標準也是不同的，一般飛機起飛前1天可以辦理退票手續，起飛前1～48小時可以辦理改簽手續。建議購票前最好仔細閱讀訂票細則，同時遇到此情況，也可致電購票客服人員咨詢。

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如果因乘客自身問題太晚抵達機場辦理登機或取得登機證，航空公司有很大可能是不會賠償，所以還是提前抵達機場最為穩妥！不過，也許以上補救辦法也能幫到你，趕快收藏起來吧！

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