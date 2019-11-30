想玩得盡興？ 10大「情侶旅行」吵架地雷先避開！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

你和伴侶儲錢準備，精心安排的夢幻之旅快要到了。當心！這隨時變成一場噩夢。不要讓你的假期化為烏有，由輕佻的侍應到丟失護照，Skyscanner告訴你避開最容易讓情侶爭吵的10件事，一起玩得盡興！

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1) 什麼時候去機場

準時登上飛機至關重要，那怎麼樣才算準時呢？理性的一方永遠想要提早3個小時到達機場，以免因交通出現問題而錯過了班機。隨性的一方最討厭浪費時間，提早啟程倒不如在出發前，好好爭取睡眠。大戰一觸即發……

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2) 行李太重

「這肯定超過重量限制了！這裡最少有30公斤！」「我真的需要全部8雙鞋子！」假期只有一周，但伴侶卻帶上十幾套的行裝？只去一個地方，但對方堅持要帶5本旅遊書？放棄爭論吧，就讓對方負責自己的行李。（除非他要你幫忙把東西硬擠進你的行李中……）

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3) 導航

車子的自動導航壞了？駕車的十居其九都會說：「我知道怎樣去！」，直到他發現迷路的時候！還是相信地圖吧……

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4) 誰保管著護照？

你成功到達機場了？時間還多著？檢查一下你的護照在哪裡吧。天啊！護照往哪去了？你開始爭論誰最後保管著護照。「是你！」「是你說會放進背包裡！」好不容易終於在外套口袋裡找到了，你的伴侶肯定不能抗拒說一句：「早告訴你了。」

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5) 美女

在飛機上偷看漂亮的空服員？還是盯著海灘上的比基尼美女？別裝傻了，女朋友一眼就能看出。穿上太陽眼鏡？不要玩了！

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6) 不願塗防曬品的男生

你想曬得一身健康古銅膚色？也不要把防曬霜丟到一邊去！到你滿身通紅，把假期花在床上，還要伴侶替你塗曬後蘆薈露的時候，你就知道錯了……

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7) 想要不醉無歸的他

兩、三杯雞尾酒當然無傷大雅，但若你想要喝個通宵達旦，然後明天在酒店裡睡個夠？你的伴侶想必不能同意……

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8) 調情服務員

出外旅遊，當地人熱情難卻。但當你跟女伴在高級餐廳享受燭光晚餐時，遇上了花言巧語的伺應生，向她百般稱讚，還敢親吻她的玉手！我的天啊！這時候若女伴還在盡情享受難得的恭維，對你說：「玩玩而已！」後果不堪設想……

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9) 吃錯東西

想像一下，旅店提供了免費的吃到飽，但食物看起來都不太新鮮，那沙丁魚就像放了一整天似的！你的伴侶跟你說：「還是到別的地方吃吧！」你當然沒有聽，明早拉肚子的時候，就不要奢想得到他的同情了。

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10) 機場停車

恭喜你！你順利完成整個旅程了。等一下！車子停在哪了？是B區還是C區？停車位編號是22號碼？離開時明明把號碼都記下來的啊。終於找到編號了？等一下！鑰匙在哪裡？

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Skyscanner建議大家多多理解、包容對方，外出旅行就要開開心心的。

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