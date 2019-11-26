全球最佳7大露營地好去處 讓你與大自然融為一體

你有多久沒有看過日出、坐在沙灘上看看海、踏上高山呼吸大自然清新的空氣？生活在城市中令我們與大自然之間的距離越來越遙遠，如果你已厭倦購物逛街的都市旅行，不如跳出框框，跟著Skyscanner去一個全新地方露營吧！

1.石梯坪露營區 台灣花蓮

離香港不遠的花蓮石梯坪露營區是台灣數一數的最佳露營區，營地傍海而建，能讓你一覽無遺地欣賞海岸礁石與太平洋。在晚上看星海，伴著海浪聲而眠；清晨還可迎接緩緩升空的日出，被絕美日出喚醒，是非常難得的體驗。

地址：977 花蓮縣豐濱鄉港口村石梯坪2鄰33號

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2.摩爾頓島 布里斯班

澳洲一向都是休閒度假的首選地，如果你渴望一個無憂無慮，優哉悠哉的假期，看看風景和動物，澳洲布里斯班的摩爾頓島(Moreton Island)是個不錯的選擇。摩爾頓島又名海豚島，這座島距離布里斯班大約1 個半小時的航程。海豚島是世界第三大沙島，生態非常獨特。為保護當地植物、動物、自然地貌、考古和歷史遺跡，整個島上都沒有鋪設道路，所以在島上的活動，遊客完全依靠四輪車。

位置：摩爾頓島位於澳大利亞昆士蘭州首府布里斯班的東南部

Photo credit:昆士蘭旅遊及活動推廣局 分享 facebook

3.智利百內國家公園 智利

這片人煙稀少的地區又稱finis terrae，意思是地球最終的盡頭。巴塔哥尼亞土著稱這座山為「生煙的山」，因為山頂經常籠罩著一團煙霧。這裡其中一個最著名的營地是De Agostini Camp，通向營地的小徑在河谷中時隱時現，3個小時的山路，千迴百轉，沿途風景萬千，是一段醉人的行程。如果你自問不是登山好手，也可以在智利百內國家公園(Torres del Paine National Park)中的安第斯山脈腳下享受現成搭好的帳篷(Campamento Torres)過夜，裡面的條件較好，同時還能感受到野營的樂趣。

地址： Magallanes y la Antártica Chilena Region, Chile

Photo credit:ilya_ktsn 分享 facebook

4.尼泊山 約旦

約旦雖然不大，但它的歷史和宗教意義卻不可小覷。這裡是基督教徒的朝聖之地，《聖經》中有無數次提及這個地方。探索這片土地的最好方式就是沿著十字軍東征的腳步，直接前往瓦地倫沙漠，而選擇露營的方式，更添加了幾分虔誠和神秘。

從馬德巴市向北驅車約10 公里，就來到一個叫索雅豁的地方，這裡就是尼泊山的所在地。尼泊山海拔870 米，站在山頂可俯瞰著名的死海，將約旦河谷盡收眼底。如果天氣晴朗，還可以看到位於約旦河西岸的聖城，耶路撒冷教堂的尖頂和歷史名城伯利恆。根據《聖經》第34 節記載，猶太教的創始人摩西就在此度過了生前的最後時刻，是次於上帝和耶穌的重要人物，同時也是伊斯蘭教的六大使者之一，因此這裡每年都吸引大批宗教信徒和西方遊客前來朝拜和觀光。

地址：位於Madaba以西約10分鐘車程（約8公里），距離安曼約26公里。

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5.哈來亞咔拉國家公園 夏威夷毛伊島

去夏威夷想感受陽光與海灘，許多人都會首選毛伊島。但對於愛好探險的旅人來說，在哈來亞咔拉國家公園(Haleakala National Park)搭個帳篷住宿一晚也別有一番滋味。公園最大的亮點是哈雷阿卡拉火山，在這裡可以仰望星空，徒步旅行，看日出。再往公園深處走就是奇帕胡嚕的熱帶雨林，旅客可以徒步至瓦伊莫庫瀑布並在Ohe’o的游泳池游泳。

地址：Kula, HI

開放時間：全年無休

遊客中心開放時間：Summit District (火山區) 6:00-15:00 HST，Kipahulu District(海岸區)9:00-17:00 HST。

Photo credit:mauivisit 分享 facebook

6.冰川國家公園美國蒙大納

冰川國家公園(Glacier National Park)跨越美加兩國邊境，坐擁兩大山脈， 公園中有數百條湖泊和不可置信的動植物群。在公園紮營是先到先得式的，所以要提前預定營地。公園內最著名的景觀是三分點，即各個分水嶺的交匯點，三分點往東的降雨會從墨西哥灣流入大西洋，而西面的降雨則匯入太平洋，北部降雨經過哈德遜灣流向北冰洋。除了三分點，沿著太陽之路（going-to-the-sun road）行駛也是非常精彩的體驗，沿途經過麥當勞湖區（McDonald Lake）、羅根山隘地以及聖瑪麗湖區（St.Mary Lake） ，這些地方的風景依然有著攝人心魄的感受，最後來到冰川區（Many Glaciers），被眾多冰川環繞，猶如置身在了一片極地風光中。

地址：West Glacier, MT

開放時間：全天開放

Photo credit:glaciernps 分享 facebook

7.賈斯帕國家公園 加拿大亞伯達

作為最大的加拿大落基山公園，賈斯帕國家公園於1984被國際教科文組織評為世界遺產。這裡不僅有地球上最清新潔淨的空氣，更有最清澈的天空，得天獨厚的地理環境令賈斯伯國家公園成為最佳的觀星露營地。賈斯帕國家公園更是遊客露營、遠足、乘筏、皮船、釣魚的首選目的地之一。這裡有足夠的露營地供您選擇，全都配備木柴和防熊箱。

地址：1 Whitehorn Rd, Lake Louise, AB T0L 1E0

開放時間：全年開放，如遇暴風雪等重大自然災害，會提前通知遊客關閉。

Photo credit:nationalparkscanada 分享 facebook

去露營的準備工夫不可少，大家也要考量自身的體能去露營呢。

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