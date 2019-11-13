環遊世界吃最頂級牛排！ 6大世界上最夢幻的牛排館
煎得香嫩的牛排，令你垂涎三尺，但是哪裡才吃得到最頂級得牛排呢？Skyscanner帶你環遊世界，找尋最夢幻的牛排館。
1.Peter Luger ，紐約，美國
這間在紐約布魯克林的百年老店，大概是美國頂級牛排的代名詞。從1887年屹立至今，是美國唯一一家米其林星級牛排館，直到現在仍然人氣不減，是來紐約必朝聖的牛排館。推開大門，就會看到許多美食評論及名人光顧的風雲榜，充滿懷舊風情的擺設，讓人彷彿看見上個世紀的輝煌。由紐約客牛排（New York strip）和菲力（filet）兩部位組成的T-bone Porterhouse是這裡的招牌，香嫩又肉汁飽滿，再點上一條必點的厚切培根，就是最完美的享受。
2.Hawksmoor，倫敦 ，英國
Hawksmoor牛排館也是在全英國有著響噹噹的名號。據說早在1807年，威廉國王與約克公爵夫婦就曾享用過這裡的美味牛排。創辦人為了找尋Photo credit:whatleydude最好的牛肉，曾造訪以牛肉著名的日本神戶，阿根廷，義大利，澳洲及美國，但最後發現原來講求最自然的飼養模式的英國農場牛，是最棒的，這裡使用的牛肉都是來自英格蘭北部北約克郡農場的英國黃牛，絕不施打抗生素的草飼牛，可以在草地上自由地遊走，肉質自然不同凡響！Hawksmoor除了牛排之外，也以雞尾酒出名，大口享用牛肉之餘，也在這以古典倫敦風打造的優雅牛排館裡，啜上一杯雞尾酒吧。
3.Le Relais de l’Entrecôte，巴黎，法國
巴黎的這間牛排館也堪為一絕。這裡不接受訂位，所以每到用餐時間前，你會看見長長的人龍在餐廳前排隊，只為一嚐這裡著名的牛排薯條－－這家餐廳唯一的菜色。ｒ煎得恰到好處的牛排配上炸得酥脆的薯條，配上祖傳秘製醬汁，讓人允指讚嘆。
Don Julio，布宜諾斯艾利斯，阿根廷
畜牧業發達的阿根廷，生產的牛肉以軟嫩多汁出名，而首都布宜諾斯艾利斯的這間Don Julio餐廳，更是世界出名。以阿根廷特有的碳烤方式料理，這間Parrilla（烤肉店）能讓你品嘗到更為風味豪邁的炭烤味牛排。除此之外，這裡的阿根廷紅酒也十分令人沉醉，點一杯卡本內蘇維濃（ Cabernet Sauvignon）或馬爾貝克（ Malbec）讓這餐更完美吧。
5.雪月花，神戶，日本
說到牛排，怎麼可能不提到神戶牛排？正統的神戶牛排血統純正，必須是兵庫縣內但馬牛血統進行持續交配的後代，並且由兵庫縣內指定的生產者繁殖，且只能在兵庫縣的神戶市、西宮市、三田市、加古川市和姬路市屠宰和處理，種種的規定認證資格非常嚴格，也反映在它昂貴的價錢之中。擁有米其林一星加持的雪月花，品質有絕對保證，以鐵板燒料理，呈現高級食材原汁原味，每一口咬下去都是恰當好處的油脂，配上特選的上等清酒，別有風味。
6.Rockpool Bar & Grill，雪梨，澳洲
曾經多年被英國雜誌品選為世界五十大最好餐廳之一的Rockpool Bar & Grill，在澳洲也是名聲響亮，有米其林兩顆星星的加持，這間餐廳也總是座無虛席。除了享用美食之外，餐廳本身更是一間值得參觀的藝術建築：青銅的大門，氣派的花崗岩地板牆面甚至屋頂， Art Deco 風格的建築更是八零年代的經典作品。澳洲名廚Neil Perry在這裡提供超高檔的乾式熟成牛排，風味十足，肉質軟嫩無比，美食美酒缺一不可，這裡的酒單也極其豐富，讓這裡駐店的首席侍酒師，世界知名的Michaël Engelmann為你推薦一支適合你的葡萄酒吧!
快來分享你吃過的世界頂級牛排有哪些？
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