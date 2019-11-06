不用遠飛歐洲！亞太區「文青」集中地，復古小店、質感餐廳超好逛

喝咖啡，逛書店，買小物，生活中的小確幸，也要延伸到旅行中！不過，浪漫的情懷不用老遠飛到歐洲，Skyscanner為大家找出了亞太區各大城市「文青」最愛逛的區域，在復古小物店淘寶、觀賞各種裝置藝術,在充滿設計感的餐廳品味咖啡,下一次旅行，來體會這些城市中美好氛圍吧。

分享 facebook

1. 墨爾本 － Fitzroy

Fitzroy 可以說是澳洲文青最愛的地方，這裡除了是澳洲現代攝影中心的所在地，還聚集了墨爾本市內最大的舊建築群。前衛之士最愛在這裡的咖啡廳享受一杯咖啡，逛逛古董店和欣賞街頭藝術，每年這裡還會舉行國際喜劇節。區域的骨幹Brunswick大街有很多復古二手服裝和舊書店，你可以找到最具波希米亞特色的產品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

2.東京－ 下北澤

東京的年青人都去哪裡你知道嗎？在澀谷附近的下北澤，是二手店、服裝店和咖啡廳的集中地。店子大都由20出頭的年輕人開設，偶爾還會有年輕設計師開設「快閃」時裝店，每周末都吸引大量潮流人士到來觀摩。

分享 facebook

3.紐西蘭－ 威靈頓

威靈頓的人均餐廳或咖啡廳數目比美國紐約還要高，加上像舊金山一般的藝術氛圍，這城市絕對是文青不能錯過之地！市內最多文化人聚集的古巴街，開滿了家庭式經營的咖啡店，沿路不乏裝置藝術。快去沾染一下這裡的文化氣色吧！

分享 facebook

4.新加坡－ 中峇魯

中峇魯是新加坡市內第一個公共房屋項目，曾經是上流人士和社會基層匯聚的社區。近年這個老化社區開始轉型為潮流區域。其中2011年開業的40 Hands咖啡店開始了中峇魯的咖啡店熱，其後不少二手書店和年輕時裝設計師進駐，更讓這裡成為了文青的新寵。

分享 facebook

5.香港－ 上環

上環位於香港核心商業區的西面，在這裡你可以看到繁華都市的另一面。骨董市場裡，你可以同時找到100元以下的小巧舊物，和動輒過百萬元的古舊珍藏。往山上探索，你會發現咖啡店和藝廊躲藏在古舊的橫街窄巷間。

分享 facebook

6.首爾－ 弘大

首爾第一設計學府弘益大學的所在地，就像東京原宿，觀察這裡街上的人就可以看出首爾最前衛的衣著風格。在這裡除了服裝店和咖啡店，全年都可以欣賞街頭藝人的精彩表演。每逢周末，設計系的學生會到公園舉行的自由市場，售賣親手設計的精品。

分享 facebook

7.上海－ 田子坊

田子坊是由一系列石庫門風格建築所組成的胡同，這上海舊區曾經一度荒廢，但被當代藝術家發掘後，搖身一變出一番新舊融合的獨特景象。來這裡逛逛藝廊，順道挑點手作精品作手信吧。

分享 facebook

8. 孟買－ 班德拉

希望遠離一下孟買的喧鬧繁囂？班德拉是一個不錯的選擇，這裡的街道迂迴曲折，計程車無法進入。想要探索這區？換乘一輛嘟嘟車吧！不少「寶萊塢」的巨星都住在這區，記得請司機帶你到Pali市集，嘗試與別不同的風味小吃。

分享 facebook

9.曼谷－ 阿黎

圍繞阿黎站的小街道裡，充滿著各具特色的咖啡廳和雞尾酒吧。不管是當地人或是新定居的外國人，都希望到這區放慢一下腳步，好好享受一個悠閒的下午。提醒一下，在Soi Ari街上的街頭小食可謂全城最佳，絕對不容錯過！

分享 facebook

10.北京－ 鼓樓

紐約時報曾經把鼓樓區譽為「北京裡的布魯克林」，今天這區域已經成為了京城潮流人士的首選。當地人把這裡視作城市裡的綠洲，全因為這裡店子外面都找不到。從死飛單車店，到提供墨西哥甚至牙買加菜的餐廳，以至北京第一家手工啤酒釀造廠，都能在這裡找到。

分享 facebook

11.河內－ 還劍

河內是亞洲區另外一個新晉悠閒城市。在舊城區的殖民地時期建築之間，隱藏了數之不盡的服裝店、咖啡店和天台酒吧！非常受當地年輕人歡迎的Hanoi Social Club咖啡店，提供美味的西式素食。想要真正東西合璧的體驗？買杯卡布奇諾搭配可頌，遊覽充滿地道風情的塔樓吧！

分享 facebook

12.馬尼拉－ Maginhawa大街

馬尼拉的Salcedo市場本來是潮流商品的集中地，但近來高漲的價格令潮流之士轉向鄰近的Maginhawa大街。街道給人懶洋洋的悠然感受，藝術家最愛到街上的Bookay-Ukay二手書店裡尋寶。

分享 facebook

13.吉隆坡－ 八打靈再也17段

又稱PJ市的八打靈再也是吉隆坡附近的新市鎮，市內的17段是藝術文化工作者的集散地。早上不妨到Pitstop咖啡館，和三五知己邊享受咖啡，邊來一盤大富翁遊戲。入夜後，在PJ Live Arts藝術中心，樂手會作現場演奏，旅客也可以欣賞脫口秀演員的精彩演出。

分享 facebook

14.雅加達－ Panglima Polim

距離小東京不遠的Panglima近年湧現了很多新的咖啡廳，這裡是印尼最新的文化地段。這裡的格調就像墨爾本的Fitzroy一樣，充滿了街頭藝術、出色餐廳和樹蔭街道，適合旅客在這裡閒上一個下午。

分享 facebook

趕快規劃下一次的旅行，來體會這些城市中美好氛圍吧！

推薦閱讀： 2019必去特色小鎮推薦

查看原文

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」