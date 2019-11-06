不用遠飛歐洲！亞太區「文青」集中地，復古小店、質感餐廳超好逛
喝咖啡，逛書店，買小物，生活中的小確幸，也要延伸到旅行中！不過，浪漫的情懷不用老遠飛到歐洲，Skyscanner為大家找出了亞太區各大城市「文青」最愛逛的區域，在復古小物店淘寶、觀賞各種裝置藝術,在充滿設計感的餐廳品味咖啡,下一次旅行，來體會這些城市中美好氛圍吧。
1. 墨爾本 － Fitzroy
Fitzroy 可以說是澳洲文青最愛的地方，這裡除了是澳洲現代攝影中心的所在地，還聚集了墨爾本市內最大的舊建築群。前衛之士最愛在這裡的咖啡廳享受一杯咖啡，逛逛古董店和欣賞街頭藝術，每年這裡還會舉行國際喜劇節。區域的骨幹Brunswick大街有很多復古二手服裝和舊書店，你可以找到最具波希米亞特色的產品。
2.東京－ 下北澤
東京的年青人都去哪裡你知道嗎？在澀谷附近的下北澤，是二手店、服裝店和咖啡廳的集中地。店子大都由20出頭的年輕人開設，偶爾還會有年輕設計師開設「快閃」時裝店，每周末都吸引大量潮流人士到來觀摩。
3.紐西蘭－ 威靈頓
威靈頓的人均餐廳或咖啡廳數目比美國紐約還要高，加上像舊金山一般的藝術氛圍，這城市絕對是文青不能錯過之地！市內最多文化人聚集的古巴街，開滿了家庭式經營的咖啡店，沿路不乏裝置藝術。快去沾染一下這裡的文化氣色吧！
4.新加坡－ 中峇魯
中峇魯是新加坡市內第一個公共房屋項目，曾經是上流人士和社會基層匯聚的社區。近年這個老化社區開始轉型為潮流區域。其中2011年開業的40 Hands咖啡店開始了中峇魯的咖啡店熱，其後不少二手書店和年輕時裝設計師進駐，更讓這裡成為了文青的新寵。
5.香港－ 上環
上環位於香港核心商業區的西面，在這裡你可以看到繁華都市的另一面。骨董市場裡，你可以同時找到100元以下的小巧舊物，和動輒過百萬元的古舊珍藏。往山上探索，你會發現咖啡店和藝廊躲藏在古舊的橫街窄巷間。
6.首爾－ 弘大
首爾第一設計學府弘益大學的所在地，就像東京原宿，觀察這裡街上的人就可以看出首爾最前衛的衣著風格。在這裡除了服裝店和咖啡店，全年都可以欣賞街頭藝人的精彩表演。每逢周末，設計系的學生會到公園舉行的自由市場，售賣親手設計的精品。
7.上海－ 田子坊
田子坊是由一系列石庫門風格建築所組成的胡同，這上海舊區曾經一度荒廢，但被當代藝術家發掘後，搖身一變出一番新舊融合的獨特景象。來這裡逛逛藝廊，順道挑點手作精品作手信吧。
8. 孟買－ 班德拉
希望遠離一下孟買的喧鬧繁囂？班德拉是一個不錯的選擇，這裡的街道迂迴曲折，計程車無法進入。想要探索這區？換乘一輛嘟嘟車吧！不少「寶萊塢」的巨星都住在這區，記得請司機帶你到Pali市集，嘗試與別不同的風味小吃。
9.曼谷－ 阿黎
圍繞阿黎站的小街道裡，充滿著各具特色的咖啡廳和雞尾酒吧。不管是當地人或是新定居的外國人，都希望到這區放慢一下腳步，好好享受一個悠閒的下午。提醒一下，在Soi Ari街上的街頭小食可謂全城最佳，絕對不容錯過！
10.北京－ 鼓樓
紐約時報曾經把鼓樓區譽為「北京裡的布魯克林」，今天這區域已經成為了京城潮流人士的首選。當地人把這裡視作城市裡的綠洲，全因為這裡店子外面都找不到。從死飛單車店，到提供墨西哥甚至牙買加菜的餐廳，以至北京第一家手工啤酒釀造廠，都能在這裡找到。
11.河內－ 還劍
河內是亞洲區另外一個新晉悠閒城市。在舊城區的殖民地時期建築之間，隱藏了數之不盡的服裝店、咖啡店和天台酒吧！非常受當地年輕人歡迎的Hanoi Social Club咖啡店，提供美味的西式素食。想要真正東西合璧的體驗？買杯卡布奇諾搭配可頌，遊覽充滿地道風情的塔樓吧！
12.馬尼拉－ Maginhawa大街
馬尼拉的Salcedo市場本來是潮流商品的集中地，但近來高漲的價格令潮流之士轉向鄰近的Maginhawa大街。街道給人懶洋洋的悠然感受，藝術家最愛到街上的Bookay-Ukay二手書店裡尋寶。
13.吉隆坡－ 八打靈再也17段
又稱PJ市的八打靈再也是吉隆坡附近的新市鎮，市內的17段是藝術文化工作者的集散地。早上不妨到Pitstop咖啡館，和三五知己邊享受咖啡，邊來一盤大富翁遊戲。入夜後，在PJ Live Arts藝術中心，樂手會作現場演奏，旅客也可以欣賞脫口秀演員的精彩演出。
14.雅加達－ Panglima Polim
距離小東京不遠的Panglima近年湧現了很多新的咖啡廳，這裡是印尼最新的文化地段。這裡的格調就像墨爾本的Fitzroy一樣，充滿了街頭藝術、出色餐廳和樹蔭街道，適合旅客在這裡閒上一個下午。
趕快規劃下一次的旅行，來體會這些城市中美好氛圍吧！
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