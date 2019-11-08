醉人美酒與景色！亞洲６選特色酒吧，出國旅行的微醺旅程

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亞洲區具特色的酒吧多不勝數，Skyscanner從云云中選出了其中幾家，你又有去過嗎？愛嘗杯中物的你，記得把我們的推介記下，下一次出國旅行，安排屬於你的微醺旅程吧！

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Sky Bar － 泰國曼谷

Sky Bar位於曼谷蓮花酒店的第63樓，附屬於酒店的地中海餐廳Sirocco。形狀像圓形飛碟的Sky Bar突出大廈之外，儼如大峽谷的玻璃步道。客人魚貫圍繞吧台，從腳邊往下望就是250米下的大街小巷。雖然如此，在美酒和爵士樂的搭配下，客人似乎都沒有被這驚心動魄景象嚇怕，紛紛流連在走廊上，欣賞醉人的曼谷燈火和蜿蜒的湄南河等景色。希望前往Sky Bar的朋友記緊留意，由於Sirocco餐廳有著裝守則，客人需穿上有袖的上衣、長褲、裙，以及能包裹腳趾的鞋子才能進入。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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New York Bar － 日本東京

還記得曾勇奪金球獎「最佳影片」、「最佳男主角」及「最佳劇本」獎、並在奧斯卡獎得到4項提名的《愛情不用翻譯》嗎？這部由名導演哥普拉女兒蘇菲亞自編自導的劇情電影，片中高貴但冷酷的場景令人印象深刻。其中史嘉莉喬韓森和比爾莫瑞飾演的兩個異鄉人，就是在格調非凡New York Bar相遇。現實中的酒吧位於凱悅酒店的52樓，是東京最受歡迎的現場音樂熱點。每晚都會請來國際頂尖爵士樂手彈奏，情調迷人。酒吧附屬於得獎餐廳New York Grill，為客人供應原創雞尾酒、和品種繁多的美國餐酒，更曾被《Wallpaper》設計雜誌選為世界第一的屋頂酒吧。

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The Roundhouse Taproom － 香港

手工啤酒近年逐漸打破小眾框框，成為愛酒之人的恩物。在香港星級餐廳林立的中環蘇豪區，有一家地方不大的小酒館The Roundhouse Taproom，是一眾啤酒老饕的不二之選。每逢周末，冒名而來的客人把小店擠得水洩不通，連找個站的位置也不容易！Roundhouse提供多達25種來自香港本地，以及美國、荷蘭、日本等地的新鮮手工啤酒，更經常舉辦見面會，邀請各小型釀酒廠主理人交流心得。店子搬到現址後，更同時供應以美國熏製橡木慢烤的南部風味烤肉，下酒一流！

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1-Altitude — 新加坡

1-Altitude名副其實是新加坡最高的娛樂場所，高聳入雲的體驗一定能讓你血脈沸騰。這摩天酒吧位於新加坡金融區萊佛士坊的華聯銀行大廈，高度達海拔282米，以「世界最高戶外酒吧」的稱號自居。同樣是天台酒吧，1-Altitude景緻卻多了一分攝人的氣勢，客人可遠眺對岸的濱海灣金沙酒店，以及全城環迴景觀。膽量不夠的朋友大可安坐室內，享受各種亞洲佳肴和手調雞尾酒。

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Alchemy － 台北

美國禁酒令時代，非法經營的地下酒吧應運而生，當年酒吧神秘而不失高雅的Art Deco設計風格，至今仍然受不少復古迷所追捧。想不到在熙來攘往的台北信義區，也會有一家這樣的酒吧，就藏在台北101對面的熱門夜店Marquee裡面。要一探秘境，必須預先訂位，再經過喧囂嘈雜的夜店秘道進入。穿過厚重大門，盡是櫻桃木裝潢的Alchemy就像另一個世界。店子老闆是世界調酒大賽台灣區冠軍，親自設計多款獨家雞尾酒，他希望透過每晚服務少量顧客，創造一種重質不重量的品酒氛圍，讓顧客能夠真正放鬆心情。

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Ark Bar － 泰國蘇梅島

全蘇梅島最旺的查汶海灘上最受歡迎的海邊酒吧，非Ark Bar莫屬。能夠成為這度假天堂最熱門去處，全因Ark Bar能一次滿足客人多個願望，酒吧提供西式、東菜到烤海鮮等美食，配以款式多不勝數的酒類。到蘇梅島必須一試的Full Moon Party桶裝雞尾酒，在Ark Bar任何時間都可以嘗到。想要輕鬆一下的朋友，可以橫躺在沙灘軟座上享受海風，黃昏時可飽覽醉人的晚霞和海景。想要繼續狂歡的，可以在舞台放縱一下，甚至在泳池酒吧裡瘋狂暢飲！

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