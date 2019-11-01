【全球旅館大特搜】人生必去的６大驚奇旅館！冰雕小屋、燈塔住宿超特別

據說對於米其林三星的定義是，為了體驗這家餐廳，哪怕特意造訪這個國家也是值得的。其實不僅僅是美食，這個世界上還有一些令人不得不嘆服的旅館，值得特意去精心計劃一次旅行來體驗。如何趁著旅遊好機會，體驗不同凡響的住宿經驗呢？Skyscanner帶大家去看幾個不可錯過的旅館。

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加拿大–Hotel de Glace

只在每年一月到三月開放的Hotel de Glace，位於冰天雪地的加拿大魁北克省。這家旅館每年由純冰純雪打造，就連家具也是由冰雕做成。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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哥斯大黎加–Tree House Hotel

位於哥斯大黎加的Tree House Hotel，將實現許多人孩童時期的夢想。在樹屋上度過與蟲鳴鳥語共枕的夜晚，隔天早晨，還有機會欣賞到叢林裡色彩繽紛的熱帶動植物們。

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馬爾地夫，是潛水客的天堂。如果說睡覺時有海底生物相伴，是不是連作夢也會笑呢？馬爾地夫的Conrad酒店，就提供海底房，將房間直接設在海底隧道中，讓熱愛大海的旅客能就此圓夢。

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巴塞羅納–Hotel Praktik Bakery

嗜吃麵包的朋友們有福了，西班牙巴塞羅納的Hotel Praktik Bakery，將旅館搬進一座大麵包工廠。旅館的Lobby就是一整排的麵包與甜點，聞著麵包香入眠，不流口水也難。

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比利時–Martins Patershof旅館

在教堂裡住上一晚，也是一個神奇的經驗。比利時的Martins Patershof旅館，便是由一座有近八百年歷史的教堂改建而成。

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布列塔尼–Le Phare de Kerbel

燈塔給人的感覺，是寧靜的。在黑夜裡閃著令人心安的溫暖光芒，指引旅客找回方向。來到法國，不妨到布列塔尼的Le Phare de Kerbel燈塔旅館住上一晚，讓心靈沉澱一下

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看到這裡是否已經心動不已，那就趕快行動吧！

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