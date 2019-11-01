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【全球旅館大特搜】人生必去的６大驚奇旅館！冰雕小屋、燈塔住宿超特別

2019-11-01 10:00Skyscanner

據說對於米其林三星的定義是，為了體驗這家餐廳，哪怕特意造訪這個國家也是值得的。其實不僅僅是美食，這個世界上還有一些令人不得不嘆服的旅館，值得特意去精心計劃一次旅行來體驗。如何趁著旅遊好機會，體驗不同凡響的住宿經驗呢？Skyscanner帶大家去看幾個不可錯過的旅館。

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加拿大–Hotel de Glace

只在每年一月到三月開放的Hotel de Glace，位於冰天雪地的加拿大魁北克省。這家旅館每年由純冰純雪打造，就連家具也是由冰雕做成。

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哥斯大黎加–Tree House Hotel

位於哥斯大黎加的Tree House Hotel，將實現許多人孩童時期的夢想。在樹屋上度過與蟲鳴鳥語共枕的夜晚，隔天早晨，還有機會欣賞到叢林裡色彩繽紛的熱帶動植物們。

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馬爾地夫–Conrad酒店

馬爾地夫，是潛水客的天堂。如果說睡覺時有海底生物相伴，是不是連作夢也會笑呢？馬爾地夫的Conrad酒店，就提供海底房，將房間直接設在海底隧道中，讓熱愛大海的旅客能就此圓夢。

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巴塞羅納–Hotel Praktik Bakery

嗜吃麵包的朋友們有福了，西班牙巴塞羅納的Hotel Praktik Bakery，將旅館搬進一座大麵包工廠。旅館的Lobby就是一整排的麵包與甜點，聞著麵包香入眠，不流口水也難。

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比利時–Martins Patershof旅館

在教堂裡住上一晚，也是一個神奇的經驗。比利時的Martins Patershof旅館，便是由一座有近八百年歷史的教堂改建而成。

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布列塔尼–Le Phare de Kerbel

燈塔給人的感覺，是寧靜的。在黑夜裡閃著令人心安的溫暖光芒，指引旅客找回方向。來到法國，不妨到布列塔尼的Le Phare de Kerbel燈塔旅館住上一晚，讓心靈沉澱一下

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看到這裡是否已經心動不已，那就趕快行動吧！

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旅館麵包馬爾地夫

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