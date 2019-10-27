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推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

美麗與危險並存！「火山迷」全球必去的４個景點

2019-10-27 11:02Skyscanner

火山，是造物者給這個世界最危險，也是最美麗的禮物。Skyscanner在這裡列出四個與火山共存的地方，風貌不同的火山等你去發掘。

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復活島

擁有五百多座火山的智利，是觀察火山的好所在。披著一層神秘面紗的復活島，便是旺盛板塊運動所造就的作品；而比利亚里卡(Villarrica)火山、奧索爾諾(Osorno)火山、巴塔哥尼亚(Patagonia)火山等地，由於其高海拔或是其靠近南極的地理位置，出現了冰河與火山共存的其妙景觀。在這裡，能感受極端對比的震撼。

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富爾內斯火山

位於印度洋的法屬留尼旺島，也是著名火山度假勝地。富爾內斯火山(Piton de la Fournaise)直到今日仍時常向世人展示它的威力。位於熱帶的島嶼儘管在火山長期噴發下，仍有許多植被頑強的生長著，充滿綠色的大地等著你來感受它欣欣向榮的生命力。

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阿蘇火山

據傳說，一個巨型鯰魚被拴在日本列島底下的一根石柱上，每天甩頭試圖逃跑。位於歐亞板塊和菲律賓板塊交界的島國日本，火山林立，島國居民雖然需要與自然災害搏鬥，但大自然的神奇卻也在這個國家留下許多令人讚嘆的足跡。 除了日本的精神象徵富士山這座休眠火山外，位於九州的阿蘇火山群更是觀察火山的最佳去處。除了高原花園、溫泉小鎮，日本獨特的文化更將讓你的火山之旅增色。

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埃特纳火山

擁有七個火山小島的西西里島，更是火山迷的天堂。 埃特纳火山(Etna)是全歐洲最高的活火山，位於北方的斯通波利小島，由於其旺盛的噴發活動，更有著「地中海燈塔」的美稱。變化多端的沙灘，或黑、或紅、或純淨的白，更是令人驚嘆的自然景觀。

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觀賞火山美景時，首先要注意自己的人身安全!以上壯觀的火山景象，一定會給各位旅行者留下美好的回憶，快快計劃旅程吧！

推薦閱讀：火山合輯：旅行者必去，全球最壯觀的6大火山

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