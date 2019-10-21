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超奢華！8大最令人嚮往的「航空頭等艙」

2019-10-21 09:00Skyscanner

住多了星級飯店，想不想換種方式體驗一下奢華的設施與服務呢？Skyscanner帶您來看看全球8大最令人嚮往的航空頭等艙，不僅完全顛覆我們對於航程的極限想像，甚至有些還超越了陸地上的豪華飯店。舒適的座椅、昂貴的美酒、華麗的睡衣，難怪乘客寧願多花錢也要升艙！

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1.新加坡航空 (Singapore Airlines)

新加坡航空的頭等艙從座椅到裝飾間線，無不透著奢華。A380豪華套房中均配有拉門以及窗屏，座位非常寬敞，並擁有獨立設置的豪華睡床。如果攜伴同行，則可將相鄰兩間豪華套房轉換為雙人床的房間，32吋的電視螢幕，令旅客猶如置身於高級飯店的房間。空姐貼心的鋪床服務以及精選睡眠用品，讓人恬適入夢，一夜好眠。機上提供60多款由名廚烹製的佳餚以及世界頂級美酒，滿足您挑剔的味蕾。

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2. 漢莎航空 (Lufthansa)

德國漢莎航空的頭等艙設計盡顯高貴的氣質，寬敞的座位、精緻的餐飲和無窮的娛樂一致被人稱讚。除了提供私人助理、美食佳肴等服務外，最大的賣點就是符合人體工學設計、張開後可變成2米長床鋪的舒適座椅。A380 客機是全雙層的寬體客機，頭等艙佈局為 1-2-1，只有兩排共8個座位，座椅寬31吋。24吋的電視螢幕，螢幕下方是腳枕及行李箱。共有兩個專用的衛生間 ，前艙位置共有8個私人衣櫃， 衣櫃非常大，連放登機箱都能放進去。

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3.法國航空(Air France)

法國航空雖然沒有提供完全封閉的私人艙房，甚至還需要拉下窗簾才能有自己的空間， 但是它豪華的床上用品、寬敞的座椅以及專業的米其林星級美食是其最大的賣點。每架法國航空的波音777都只有四個頭等艙， 提供紀梵希的睡衣、 索菲特床上用品以及床上五彩缤紛的克什米爾羊絨。旅客還可享用世界米其林二星名廚丹尼爾·布魯設計的菜品 。

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4.阿提哈德航空(Etihad Airways)

阿提哈德航空的頭等艙以「The Residence」理念設計，將機艙打造成一個全封閉的私密空間，內有睡房，浴室和休息室。乘客在這125平方英尺的空間裡不僅享有32寸大屏幕電視，更有專業管家全程伺候，真的有入住豪華府的感覺。A380及B787上的全新現代起居空間將改變航空旅行。A380是全私密的套間，提供一張獨立的斜倚沙發座位及全平躺床，一個小冷凍吧，私人梳妝台及衣櫥。在B787上，阿提哈德航空設計了一個升級的套間頭等艙，增添了許多全新服務及設施。

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5.卡達航空(Qatar Airways)

中東的卡達航空設計以褐色與深紫色為主，仿真木護牆板和純銅的裝潢風格，營造出豪華高貴的感覺。頭等艙內提供充裕的收納空間，義大利時裝品牌Missoni合作的睡衣。配合可以調整成睡床的座椅、Frette床上用品和羽絨被，讓長途旅客可以舒適地睡好覺。卡達航空除了有正餐，還提供英式下午茶點，非常精緻。也可以在機艙內的空中酒吧隨意享用美酒。

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6. 阿聯酋航空 (Emirates )

阿聯酋航空把臥室的概念帶進飛機艙設計，個人專屬迷你酒吧、32吋高畫質液晶螢幕，令乘客可以擁有置身在私人房間的體驗。在A380頭等艙中，旅客可於飛行旅途中享受機上水療淋浴服務， 而且還可以使用Bvlgari的沐浴用品和Timeless Spa的產品。艙內還有一個小酒吧，還有專業調酒師為您調製最喜歡的雞尾酒。最值得一提的是，阿聯酋贈送的海藻保濕睡衣，當肌膚與衣服摩擦生熱後釋放的海藻精華，非常舒服。

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7. 全日空航空(ANA All Nippon Airways)

全日空航空是日本第一大的航空公司，也是星空聯盟的成員之一，曾被英國顧問公司於2013年評為五星級航空公司。目前運營約80 條國際航線和110 多條國內航線，航點遍布全球。全日空的頭等艙為旅客提供全封閉的私人小屋， 床墊和寢具是東京西川公司為ANA特別研發，頭等艙餐食採用日本懷石料理風格或現代歐洲風味的優雅風格烹製而成。

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8.澳洲航空(Qantas Airlines)

乘坐澳洲航空頭等艙，享受無與倫比的奢華旅程。 獨立的封閉式空間、可傾斜的真皮躺椅，可以完全平躺變成一張198公分的睡床，內飾配色高雅、色調舒緩，讓人不由自主地卸下沉重，盡享輕鬆。喜來登寢具讓套間變身豪華臥室，包括枕頭菜單、100% 織棉床單、羽絨被和記憶海綿床墊，使飛行更舒適。飛機上還提供經典菜式和名品紅酒。最特別的是在登機前可以預約水療按摩服務。

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想在十萬尺高空中享受更多的私人空間嗎？想體驗帝王級的服務嗎？趕快規劃旅程吧！

推薦閱讀：全球最好坐的經濟艙，有哪航空公司上榜

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