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比北韓還北韓！這小國沒提款機 要到銀行連領11個月才能買輛車

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窮遊必備清單！ 五大便宜又好玩旅遊國家推薦

2019-10-17 11:02Skyscanner

想要出國旅遊，卻常常被預算困住?其實出國旅遊真的沒有想像中那麼貴，Skyscanner将會告訴大家如何在這些國家省錢的小祕訣。带您從亞洲出發，一路經過歐洲再到南美洲，赶快跟著我们的腳步，一起小資玩瘋全世界吧!

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第一站、美好愜意的海島天堂-菲律賓

平均每人日預算:NTD1,300

如果你也是海島狂熱者，千萬不可以錯過菲律賓!許多人想到海島度假，第一個也許是泰國。但你知道嗎?泰國的物價是比菲律賓來得高的唷!在這裡，你可以享受到美麗乾淨無汙染的海灘、網美必拍的棕梠樹、熱情的狂歡派對、豐富的美食、特殊的歷史文化以及友善的當地人們。

菲律賓有許多島嶼可以選擇，因世界上最柔細最白的沙灘而聞名的長灘島、同時擁有文化遺跡及海島風光的宿霧以及潛水者此生必訪的巴拉望。無論是親子出遊、情侶甜蜜兩人行、夫妻蜜月或是一大群朋友冒險出團，菲律賓這座多風貌的島嶼，絕對可以滿足你所有對海島旅遊的想像!

  • 官方語言:英文及菲律賓語

  • 使用貨幣:菲律賓披索或美金

  • 對台幣匯率:1PHP = 0.6NTD

  • 電壓:220V

  • 適合旅遊季節:官方說法是每年1~5月(依據去的島嶼略有不同)

省錢小絕招:菲律賓的基本消費飲食都不貴，但許多人怕吃不習慣，會選擇吃國際料理。如果想要省錢，其實吃吃看當地料理是不錯的選擇，也可以就此了解當地文化風情。如果只有一個人旅行，想要參與海島活動，也可以選擇到當地再詢問相關的Tour，通常比自己包船或上網訂都會來得便宜，又可以藉此認識新朋友喔!

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第二站、精采絕倫的文化洗禮-印度

平均每人日預算:NTD300

曾是被喻為「背包客終極之旅」的印度，有著許多文化衝擊及震撼的體驗。它也是南亞旅行成本最低的國家之一，甚至比周遭的尼泊爾及巴基斯坦都來得便宜。這個幅員廣大的國家，除了有新世界七大奇蹟「泰姬瑪哈陵」以外，你還可以在這裡遇見許多特殊的建築及人們。

包括天然景觀不輸西藏的Ladakh、完整印度教文化體驗的恆河、沙漠絕美城市Rajasthan、各具風格的四色城、嬉皮最愛海灘Goa等。如果你想來這裡進行朝聖之旅，拜訪喇嘛或是體驗瑜珈的奧妙。只要你做好對付髒亂、有點沒秩序、特殊食物與水的準備，那麼，喜歡文化衝擊的人，絕對不要錯過印度這個神奇的國家!

  • 官方語言:英文及北印度語

  • 使用貨幣:盧比

  • 對台幣匯率:1INR = 0.44NTD

  • 電壓:220V

  • 適合旅遊季節:印度幅員廣大，11月-2月旅遊印度較為涼爽，但若想安排靠近喜馬拉雅山區域的北北印則以5-9月較為適合。

省錢小絕招:在印度的獨自背包旅行，如果想要省錢，移動的速度就不能太快，記住，越慢越省錢!印度的住宿相當低廉，如果入住背包客棧一個床位一晚約落在60-200台幣。如果想節省吃的費用，就吃路邊小吃吧!一天也許花不到60台幣呢!

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第三站、世界文化的交界-土耳其

平均每人日預算:NTD900

最近遭受經濟衝擊的問題，貨幣貶值讓造訪土耳其更加容易。由於它位於歐亞陸橋重要的地理位置，讓它又有世界的十字路口之稱，掌控了從巴爾幹半島到中東的南北通道，以及從地中海到黑海的東西通道。如果你一直期望一場，便宜的冒險之旅，那絕對要把土耳其放入你的旅行清單中。

在這趟奇幻之旅裡，你可以遇見的，除了眾所皆知的熱氣球奇景及棉堡外，還有許多歷史悠久的古蹟與城市。例如古希臘人建立的城市Ephesus、傳說中的特羅伊遺跡、世界上最大的地下遺址，深度可達兩百公尺的Derinkuyu以及擁有許多偉大建築物的伊斯坦堡。

  • 官方語言:土耳其文

  • 使用貨幣:新里拉

  • 對台幣匯率:1TRY = 5.61NTD

  • 電壓:220V

  • 適合旅遊季節:每年4-10月

省錢小絕招:來到豐富又有特色的土耳其，觀光非常的方便，若是自助旅行來到這裡，希望省錢又方便的遊玩，可以當地之後找到許多一日團，跟著旅行團直接到景點，省去許多交通搭乘時間又可以比價。

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第四站、風貌完整的羅馬尼亞

平均每人日預算:NTD1,200

羅馬尼亞相對其他歐洲城市對大家來說，也許較為陌生。這是個依然保有歐洲中世紀建築的城市，古老的教堂、貫穿貫穿東歐多國，也是歐洲第二長山脈的喀爾巴阡山脈、美味的食物以及友善的人們，都是你應該到此一遊的理由。

對於喜歡自然景觀又不想太累的人來說，來一場Transfagarasan的公路旅行吧!想像在約海拔兩千公尺的地方，開車奔馳並徜徉於獨特的美景之中。這條被喻為世界上最棒公路之一的路線，保證能讓你體驗公路旅行的美好。

  • 官方語言:羅馬尼亞語

  • 使用貨幣:鐳

  • 對台幣匯率:1RON = 7.35NTD

  • 電壓:220V

  • 適合旅遊季節:選擇在淡季出遊，可以避開人潮，每年的9-11月是非常適合出遊的季節。

Skyscanner省錢小絕招:雖然羅馬尼亞的物價有些許上漲，但如果想省錢，就吃吃街頭小吃吧!它們依然物美價廉。在這裡，你也可以找到每晚不到300台幣的有型Airbnb住宿。另外，來到東歐，也別忘了點一杯當地啤酒吧!好喝又不傷荷包喔!

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第五站、驚人景觀的玻利維亞

平均每人日預算:NTD810

說到玻利維亞，絕大多數人的印象都是天空之境吧?這座大小約等於三分之一台灣面積的鹽湖，每年吸引著成千上萬的觀光客來到此地。但你以為玻利維亞只有鹽湖嗎?原始神祕的亞馬遜叢林、幾條世界著名的健行路線、美麗到令人驚嘆的建築物以及世界上海拔最高的運輸湖泊Titicaca湖上美麗的太陽島，都是你留下駐足的理由。

與其他南美國家不同，來到玻利維亞的觀光客，尚且為數不多。所以來到此地，不需要高額花費就能享受。例如在這裡吃一頓高級義式料理，一客套餐只需要花費200多台幣。三天兩夜的六千公尺雪山冒險之旅，也只要4,000台幣就能夠成行，是不是很划算呢?

  • 官方語言:西班牙語

  • 使用貨幣:玻幣

  • 對台幣匯率:1BOB = 4.53NTD

  • 電壓:110V

  • 適合旅遊季節:如果是要去看有水的天空之境，最好選擇在南美的雨季過去，為每年的12-3月。

省錢小絕招:旅行玻利維亞已經非常便宜，但是如果你還想非常省錢，建議可以到當地的中央市場用餐，這裡的每日特餐只要60~90台幣就能飽餐一頓!

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挑選一個目的地開啟窮遊之旅吧！

推薦閱讀：掌握這些窮遊省錢小技巧，環遊世界不是夢！

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印度菲律賓土耳其

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