全球最有錢的國家到底有多富？世界１０大土豪國／地區排名

雖然說錢不是萬能的，但沒有錢卻是萬萬不能的。全球最有錢的國家到底有多富？世界上哪些國家/地區最有錢？台灣在全球最富有的國家/地區中排名第幾？Skyscanner依據全球知名財經權威《Global Finance》對2018年全球「國內生產總值」以及「購買力平價」的數據分析，整理出了世界十大土豪國/地區排名，一起去看看窮的只剩下錢是什麼樣的感覺吧！

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1.卡達

卡達這個在世界地圖中很難找到的國家，2018年人均國內生產總值居然高達 $134,623美元（約4,187,852新台幣）， 排名世界第一。國民從一出生就可享受住房、醫療、教育全免的待遇。卡達由於靠著在阿拉伯半島上關鍵的經濟樞紐地位， 擁有豐富的石油與天然氣資源。豪車、美女、遊艇、老虎無不吸引著人們想一探究竟。2020年卡達世界杯更是耗資2000億美元，在沙漠中建了8個帶空調的球場，超級豪華。卡達的男女比例為3:1，其中90%的男人都是單身，想要嫁給有錢人？不妨考慮下卡達吧！

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距離台灣僅1個多小時航程的澳門， 2018年人均國內生產總值高達 $122,201美元（約3,801,429新台幣），位居世界十大壕國/地區排名第二位。 澳門雖然面積不大， 卻有著隨處可見的高樓、豪車、大型企業、娛樂場所、高級餐廳以及奢侈品商店。2002年澳門開放博彩經營權，極大的推動了博彩發展，2017年僅賭博收入突破了330億美元。同時，也帶動了澳門的旅遊業，創造了財富。想要發財的朋友，不妨訂張機票去小賭一下，試試自己的運氣吧！

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3.盧森堡

盧森堡是歐洲目前僅存的大公國，雖然國土面積不大，人口數量也不多，卻擁有歐盟多個下設機構，如歐洲法院、歐洲審計院以及歐洲投資銀行。在首都盧森堡市就有1000間家投資基金和200多間銀行，比世界上任何一個城市都多。其中金融、廣播電視、鋼鐵是這裡的三大經濟支柱産業。《Global Finance》數據顯示，2018年人均國內生產總值高達 $108,813美元（約3,384,411新台幣）， 排名世界第三。 盧森堡的失業率非常低，人均壽命可達80歲。

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新加坡是全球最小的國家之一，素有「花園城市」之稱，完美的將自然與現代美融合起來。 新加坡不僅是亞洲最重要的金融中心之一， 還是東南亞國家聯盟（ASEAM）成員國之一，也是世界貿易組織（WTO）、英聯邦（The Commonwealth）以及亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）成員經濟體之一。根據2014年全球金融指數（GFCI）顯示，新加坡是繼紐約、倫敦、香港之後的第四大國際金融中心。 2018年人均國內生產總值高達 $103,717美元（約3,216,264新台幣）， 排名世界第四。2019年4月17日又新推出的耗資17億新幣的「星耀樟宜」，震撼全球，地上地下共有10層，可以通往各個航站樓，世界室內最高的瀑布可達40米，200多種植物的室內森林和花園景觀，更是一種視覺盛宴。

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5.汶萊

1929年，汶萊首次發現了油田，70年代後產油大國強行把油價提高了14倍，汶萊才真正進入超級富豪行列。當時的汶萊國王就擁有7000輛豪車，個人資產達400億美元。在汶萊一升油只需11.3元新台幣，人均有2台私家車，全國計程車加起來不到40輛，所以在路上很難看到計程車。2018年汶萊人均國內生產總值高達 $ 83,777 美元（約2,599,600新台幣）， 排名世界第五。在汶萊購物沒有免稅店之分，因為全國免稅。在汶萊從事開採石油的外國人，可以免費擁有含泳池、高爾夫球場的住宅。走，去汶萊挖石油住豪宅吧！

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6.愛爾蘭

愛爾蘭是個以農牧業爲主的國家，有「 歐洲莊園 」之稱。20世紀80年代以來，愛爾蘭以軟件、生物工程等高科技産業帶動國民經濟發展，並以良好的投資環境吸引了大量海外投資，完成了由農牧經濟向知識經濟的跨越。自1995年起，愛爾蘭國民經濟持續高速增長，成爲經濟合作與發展組織中經濟發展最快的國家，被譽爲 「 歐洲小虎 」 。根據《Global Finance》數據顯示， 2018年愛爾蘭人均國內生產總值高達 $ 82,439 美元（約2,556,433新台幣），排名世界第六。今生一定要和最愛的人去趟愛爾蘭，因為愛爾蘭是全球唯一一個禁止離婚的國家。

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7.挪威

挪威與俄羅斯、朝鮮三國接壤，被譽為 「 萬島之國 」 ，一半以上高於海拔500米，是最大的捕魚國之一，連續6年被評為全球最適合居住的國家。冬季賞極光，夏季看森林都是挪威不容錯過的體驗。雖然挪威人都熱情好客，但是說話還是要保持距離。2018年挪威人均國內生產總值高達 $ 76,738 美元（約2,379,645新台幣）， 排名世界第七。豐富的北海石油資源給挪威帶來了巨額財富，讓它在坐擁巨額財政盈余的同時維持著令人羨慕的經濟增長。

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8. 阿拉伯聯合大公園

阿拉伯聯合大公園一個窮到只剩下錢的國家，《Global Finance》數據顯示2018年人均國內生產總值高達 $70,474美元（約2,185,398新台幣）， 排名世界第八。由於政府支持鼓勵下的非石油領域經濟飛速發展，爲國民帶來了較多的就業機會，使得阿拉伯聯合大公園也成為全球失業率最低的國家之一。中東地區的經濟和金融中心-杜拜，擁有世界上第一家七星級飯店(帆船飯店)、世界最高的摩天大樓(哈利法塔)、全球最大的購物中心、世界最大的室內滑雪場等。

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9.科威特

科威特位於西南亞阿拉伯半島東北部、波斯灣西北部。 石油産業是國民經濟的支柱産業，已探明石油儲量940億桶，約爲世界總儲量的10%， 儲量巨大。科威特人精於海外投資，從1985年起，科威特在國外資本的年度資産利潤收入已超過每年石油出口收入所得的利潤。 2018年人均國內生產總值達到 $ 67,969 美元（約2,107,719新台幣）， 排名世界第九。科威特籍公民可享受政府提供的免費醫療、免費教育和住房、飲水、用電、結婚、子女等方面的補助。不過，建議最好不要夏季去科威特旅行，因為夏季科威特的日平均氣溫在40 ℃ 以上，當樹蔭處氣溫爲51 ℃ 的時候，公路上的溫度則高達80 ℃ ，是全球最炎熱的國家。

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10.香港

第二次世界大戰以後，香港經濟和社會迅速發展，不僅成爲「 亞洲四小龍 」之一，還是亞洲重要的金融、服務和航運中心。以優良治安、自由經濟和健全的法律制度等而聞名於世，素有「 東方之珠 」、「 美食天堂 」 和「 購物天堂 」等美譽，也是全球最富裕、經濟最發達和生活水准最高的地區之一。 2018年香港人均國內生產總值達到 $ 66,517 美元（約2,062,692新台幣）， 排名世界第十。

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雖然，台灣沒有進入到世界十大土豪國/地區排行榜中，但是依據《Global Finance》數據顯示2018年台灣人均國內生產總值為 $ 55,244美元（約1,713,116新台幣） ，排名世界第十七名，相對前幾年，也有很大提升。 當然，每個國家/地區都有窮人和富人,《Global Finance》數據主要是根據全球各個國家/地區的人均值進行分析比較，不能說明全部經濟狀況。

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