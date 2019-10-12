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打破沉默！暴雪：聰哥禁賽降為六個月、我們沒有受中國影響

一起玩瘋萬聖節！ 5趟世界精選「幽靈之旅」 挑戰你的勇氣指數

2019-10-12 10:03Skyscanner

想到萬聖節，你會想到什麼呢?狂歡派對、創意變裝、糖果還是南瓜?覺得這些都玩過了，不夠刺激嗎?今年萬聖節，Skyscanner要給你不一樣的萬聖節旅行靈感。據說，鬼魂與迷失的各方靈魂，會在萬聖節這天甦醒過來。想要在2019年，度過一個有別於以往，刺激冒險的萬聖節嗎?跟著我們的腳步一起，來場世界各地精選的幽靈之旅吧!

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靈感一、死亡之城:令人毛骨悚然的紐約徒步之旅

紐約大蘋果是許多旅人的心之所向，而紐約市的每個區域，都有自己不同的特色及魅力。除此之外，更有著可怕的當地都市傳說。這裡要推薦的這個行程，主要在曼哈頓、布魯克林或皇后區進行導覽徒步旅行。你可以隨意選擇自己想了解的區域， 並在這段徒步之旅中了解各個社區的恐怖故事，以及在曾經鬧鬼的酒吧、隱藏的墓地或是有著幽靈傳說的廢墟等地區停留。

Tour 時間: 每天 7:30pm-9:30

Tour 費用: 25美元

如何預約: 上網預約

小提醒:是個可以順便了解當地文化的好機會，並可在參加幽靈之旅之餘，好好暢遊紐約市。

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靈感二、真實案件場景:倫敦開膛手傑克徒步之旅

開膛手傑克是世界上最惡名昭彰的連續殺人魔，最著名的就是，他犯案後會將受害人內臟挖出，喉管割斷，還會將其面部搗爛。至今都還未尋獲真兇，這個故事，也改編出許多電影及電視劇等作品。而當時他的犯案之地，就是倫敦東區Whitechapel一帶。這場徒步之旅，將帶你回到所有謀殺案的場景與受害者被發現之地。 搭配嚮導的照片與詳細的殺戮解說，倫敦的十月夜晚冷的刺骨，加上這一切歷史重現，讓這個夜晚更加寒冷了。

Tour 時間: 每天 7:00pm-9:00

Tour 費用: 10英鎊

如何預約: 上網預約

小提醒:雖然這個行程也許有點殘忍跟刺激，但藉由這趟特別的旅程，能更深入了解哪些是較不安全的區域，也可以順遊倫敦這座歷史悠久的城市。

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靈感三、地下探險:愛丁堡成人限定夜晚探險

夜晚來臨，這場位於蘇格蘭愛丁堡的探險，將帶你揭開這座古城的神秘面紗。跟著導遊將帶你進入一座地下墓穴，你會聽到的是關於這座古城的慘痛過往。包括了，血腥的謀殺及絞刑的故事等詭譎不安的歷史。搭配上在地窖的神秘氣氛，製造出完美絕妙的臨場感，與不安的氣氛。若是全家出遊需特別注意，如果家中有成員未滿18歲是不能參加的。

Tour 時間: 每天 9:30pm / 10:00 pm

Tour 費用: 15歐元

如何預約: 上網預約

小提醒:特別注意，這個行程比較刺激，而且是在地底下黑暗中進行，切忌出發前飲酒。一起跟著特別的行程了解愛丁堡這座古城的歷史吧!

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靈感四、澳洲雪梨最恐怖的檢疫站之夜

這座位於澳洲雪梨的檢疫站，在西元1,833到1,980年間，一直被當作進入澳洲的人與船的最後把關口。當時包括黑死病、天花和西班牙流感在内的致命疾病，殘忍地奪去了這裡近500多人的生命。於是，一些獵鬼人士和信徒們便相傳，這些亡靈並沒有完全離開此地。這裡被認定為澳洲目前鬧鬼最嚴重的區域，你可以參加較短的行程，如果覺得不夠刺激，也確認已經超過18歲，那可以參加瘋狂的過夜行程。相信我，這樣的故事背景，短短的行程就足以嚇出一身汗了。

Tour 時間: 每天6:00pm

Tour 費用: 成人38澳幣 / 8-14歲孩童 29澳幣

如何預約: 上網預約

小提醒:如果想參加過夜行程，需要特別寫信去預約，18歲以上才能參加!一晚是155澳幣，在這邊須待超過600分鐘喔!來到這裡，除了參加這趟旅程，也別忘了順遊澳洲雪梨!

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靈感五、史蒂芬‧金靈感來源「鬼店」之旅

如果你是恐怖小說大師「史蒂芬‧金」迷，應該對「鬼店」這部經典小說與改編電影不陌生。據說，當年這位恐怖大師，在入住了這座位於美國科羅拉多州的Stanley Hotel後，就寫出這部作品。是什麼樣的氛圍，讓這位恐怖大師有了靈感，是他擁有豐富的鬼才想像力?抑或是這裡真的有超自然現象?不需要入住，只要九十分鐘的時間，帶你一同探索這座成為經典劇作的原場景。

2019年Tour 時間 : 8月7日到12月31日，每天10:00AM-10:00PM每小時，滿團即開

Tour長度:75分鐘

Tour 費用: 成人23美金 / 8-17歲 17美金 / 飯店入住優待20美金

如何預約: 上網預約

小提醒:除了參加史蒂芬金之旅外，這裡位於美國美麗的洛磯山脈周邊，亦可參與許多健行、觀星及攀岩等戶外行程。一起探索這個美麗的地方吧!從台灣飛到科羅拉多，記得先飛到丹佛比較便宜喔!

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今年萬聖節的靈感整理到這裡，想要度過刺激萬分又精彩的萬聖節。立刻著手安排，並搭配極具特色的幽靈之旅吧!

推薦閱讀：【萬聖節知多少】 萬聖節的由來、意義和習俗，萬聖節創意裝扮和萬聖節旅遊最佳去處

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萬聖節澳洲紐約

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