將走入歷史！新加坡地標「聖淘沙魚尾獅」24年景點下月將拆除

2019-09-24 13:03 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



新加坡聖淘沙（Sentosa）的知名地標「魚尾獅塔」即將在10/21日拆除。當地政府為重新規劃觀光產業，決定拆除建立24年的最大型聖淘沙魚尾獅塔，並於2020年打造全新的「聖淘沙心之音」觀光地區，屆時遊客可以從空中走廊直通美麗沙灘，連結南北海岸。

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身為新加坡的精神象徵「魚尾獅」，可說是許多各國旅客必訪地標！而建於1995年的「淘沙魚尾獅」，高達37公尺，同時也是全新加坡最大的魚尾獅塔。除了可以在園區內合照外，還可以搭乘塔內的電梯，從獅口觀看整個聖淘沙及新加坡本島南部美景。而夜晚的優美的燈光秀，也是許多人的美好回憶。

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聖淘沙政府表示，為重新規劃聖陶沙島與布拉尼島未來20~30年的觀光藍圖，望能打造一條空中走廊，連結南北海岸，雖然會犧牲掉部分具有歷史意義的景點，但保證會給大家更驚喜的新風貌。近期要去新加坡玩的民眾，可要把握在10/21日以前將「聖淘沙魚尾獅」收進典藏中喔。

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聖淘沙魚尾獅

最後營運日期：2019／10／20日

地址：30 Imbiah Road, Sentosa Island 038981, Singapore

時間：10：00至20：00

官網：點擊