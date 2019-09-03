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我遇見的最強旅人！十年旅途中　看過土著喝鮮血、看過獅子來報恩

2019-09-03 21:00背包客棧

【作者:a132237】

剛遇到他時，他已經旅行八年，從中國一路往西亞騎行完非洲，然後獨自航行兩年的時間，

從馬來西亞出發，穿越印度洋、紅海、往北到北極，

遇到六次搶劫，兩次戰爭，獨自穿越雷區，

穿越薩哈拉沙漠8天有4天沒正常食物吃，有東西吃的時候吃的是蟲、野果和野草，

擁有40萬粉絲，穿破42雙鞋、騎壞5台腳踏車，來聽聽他的故事吧。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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他出發的動機很可愛，聽人家說騎腳踏車可以減肥，他就一路從上海騎到拉薩，就順便去了尼泊爾、印度…，然後就騎完整個非洲大陸了，

透過當地電視台記者分享介紹他的故事，在非洲與數個總統合影，他在那個國家就把總統合影的照片帶在胸前，這令他在那個國家暢行無阻，沒有總統合照時他就跟警局的長官拍照，然後遇到這個村莊的其他人就跟他說這是我朋友，他帶我來這個地方的，這使他在這村莊沒人找他麻煩，

他用雞蛋請土著帶他去參觀他們的部落，一到土著就指著牆上掛著的人皮，並指著自己的皮膚，他以為自己要被吃掉，起身就要走，後來比手畫腳後才知道，牆上掛著的人是他們的俘虜，而且他們不吃手臂上沒長毛的人，他才放心住下，住宿的期間土著對他的一切感到好奇，帶來的礦泉水他們也想喝一下，鞋子也想跟他要一隻，腳踏車也想拆一個下來，土著也非常熱情，把他們家最好的都拿出來款待他，

有一次，一頭活生生的牛在他面前被劃了一刀，接著類似吸管的管子直接插進去生飲牛血，接著要請他喝，他不敢，婉拒了，接著其他人喝完用地上的土往傷口一抹，牛就出去了，這是非洲的飲料機啊！！

在離開前，土著要在他手上留下紀念，讓他把手放好，要拿某種東西刺穿他的手掌，再把皮膚外多餘的部分去掉，代表帶著他們的祝福離開，不然就是說你跟這個女人生個小孩吧，還是就把這個女人和小孩帶走，等等我們根本無法理解事情，雖然在我們看起來很無法相信，但是他們就是這麼純樸，想到什麼就跟你說什麼。

在穿越非洲時和獅子打交道，非洲的朋友教他，獅子不會攻擊對他沒攻擊性的人類，吃東西時，要在帳篷五十米外吃完並埋起來，別讓食物的氣味進入到你的周圍，而獅子看帳篷就像看到岩石一樣，因為這對他是新奇的，沒見過，只要不要讓獅子認為這是食物他就不會攻擊你。

他最怕遇到的是一群猴子，有天早上，他的帳篷突然劇烈搖晃，出去一看原來是一群猴子，它們把他帳篷外的東西能拿全都掛到樹上，一整群他也無法對付，後來是花了錢請路過的當地人幫忙，才把東西拿回來。

曾經，他待在一個部落，晚上部落門口常常有獅子、狼群守著，牠們也沒襲擊部落，也不傷害人，他好奇問為什麼，原來有次獅子在吃牛的時候，牛的骨頭刺穿了獅子的嘴巴，獅子來找部落的人求救，部落的人幫忙它把骨頭取下來，幾天之後，獅子叼了一頭綿羊過來道謝，從此以後，獅子就變成了這個部落的門衛，狼則是有次獵人救了一隻掉下去洞裡的小狼，他把小狼接回家養傷養大，小狼的家人就在部落外面看，看人類是怎麼對待小狼的，小狼傷好後被放回野外，從此這群狼群就時常守在部落外面，在這他看到了動物也懂得報恩。...

原文出處：【十年旅途】我遇見的最強旅人

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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