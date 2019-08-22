【旅遊不便險攻略】各大產險公司方案懶人包

廉價航空興起，買機票成了一件人人可輕鬆做到的簡單事，不過這單點加購的機票組合，也暗藏不少隱藏成本，像是遇到班機延誤、行李遺失等狀，只有事先保的旅遊不便險能夠保障旅客的權益。或是前往歐洲旅行時，申根險更是或不可缺，以下將為整理各家保險公司的旅遊不便險介紹，千萬別因小失大了！

旅遊不便險

選擇廉價航空，尤其是在雪季或是颱風，季節出國的朋友，千萬別忘了加保旅遊不便險，以下將替各位詳細介紹。

介紹

旅遊不便險通常是指在境外旅遊的途中，針對因班機延誤、人身安全等風險意外提供的旅遊保險，旅遊不便險之保障範圍包括人身意外傷害保障、醫療費用保障、個人財物保障、個人法律責任保障等等。

在開始說明旅遊不便險之前，先來搞懂幾個重要的名詞定義，行程延誤(延遲)與班機延誤乍看之下好像是同樣的意思，但其實行程延誤指的是當你由於班機、行李等其他因素，導致無法準時到當地進行已預定的行程、住宿，或是需支付其他的交通費用的狀況；而班機延誤指的便是航班真正起飛時間與原先預定的起飛時間有延遲。

小編說：旅遊不便險的細項包括班機延誤、行李延誤／遺失、劫機、行程延遲和旅行文件重置等，像是遇颱風、地震、罷工等不可抗力因素，並非每家保險公司都有提供理賠，投保前必須仔細看清楚。

申請理賠所需文件

▶理賠申請書（由產險公司提供）。

▶航空公司出具載有被延誤期間及延誤原因之證明文件。

▶登機證及機票正本。

▶身分證、印章

▶存摺影本(保險金採匯款方式領取之狀況)

不賠的情況

1.從居住國出發的班機延誤不賠

大多的旅遊不便險中的旅程延誤，指的是進行「海外旅行」時，發生天災導致班機延誤4個小時以上時，才可申請理賠。也就是說，假如今天是由台灣出發的班機延誤或是取消(出海關前已被通知航班取消、延誤者)，則可能無法得到理賠，主要還是看自身保的保單是否有此項目。

小編說：「海外旅行」定義為保險人離開台灣海關出境櫃台後時。

2.前往機場的路途中，發生意外來不及搭機不賠

假如因為前往機場的交通工具，例如機捷、客運等故障、導致來不及搭機，如果條款只寫「班機延誤」理賠，而非「行程延誤」，那這份保單是不會理賠你的延誤損失的。

小編說：如保險內容中有提到「因非被保險人所能控制之因素延遲」或「行李延誤理賠」，便可得到賠償。

3.原定班機起飛前的花費不賠

旅遊不便險會理賠因班機延誤產生的部分相關花費，但請注意一點，如原定的班機起飛時間為下午五點，已公告航班將延誤，那旅遊不便險所包含的理賠項目為下午五點之後到飛機正式起飛前的消費，如果是五點以前的消費，便不在理賠範圍內。

4.使用非本人的信用卡送的旅遊不便險不賠

刷信用卡買機票，常常會有旅遊不便險的優惠，但是請注意，其優惠的保險通常只包含持卡人、配偶、或是25歲以下子女，如果是幫朋友刷機票，並無旅遊不便險的保障哦！

5.因罷工導致無法起飛，可以不賠

日前某航空公司因罷工導致人員調度不足，許多航班無法順利起飛，針對罷工這個項目，有些航空公司是不做理賠的，投保前要看清楚。

6.行李延誤或遺失時，六個小時內的花費不賠

如果遇到行李延誤或是遺失的狀況，導致無其他衣物更換，請從抵達機場六個小時後再買，如果是在六個小時內購買的衣物花費，是不在旅遊不便險的理賠範圍內的。

小編說：一天可以買一套，直到拿到行李為止。

7. 行李箱內所攜帶的液體，導致髒汙、損壞，不賠

如果領取行李時，發現被託運的行李箱有損壞，可準備修理費用的證明單據或是原行李箱折舊後的金額單據申請理賠；假如是因為行李箱內所攜帶的液體，導致髒汙，則不在旅遊不便險的理賠範圍內。

各家保險公司比較

和泰產險

和泰產險。 圖/和泰產險 分享 facebook

▶人身意外保障

和泰產險旅平險若選擇安心遊旗鑑型方案，意外身故或失能保險金最高可達500萬元。

▶班機延誤

班機延誤超過4小時，可定額給付3,000元

▶行李延誤

行李延誤4小時以上時，可定額理賠5,000元

富邦產險

▶班機延誤

1.延誤超過4-5小時，可申請一次5,000元的定額理賠

2.延誤超過6小時以上時，可選擇定額給付5,000元或是檢附餐食、住宿等的收據，以花多少賠多少的方式作理賠，最高理賠金額為25,000元

▶行李損失

上限為兩萬五千元，而每件行李可申請的物品以五件為限，如是因為行李損壞或有汙漬的話，可理賠修理或是清洗的費用

▶行李延誤

所搭乘之班機抵達目的地已滿六小時，行李卻尚未拿到的話，可獲「行李延誤保險金」的理賠

▶海外旅遊急難救助

1.國內外旅行適用：搜索救助費用/前往處理之交通費用/前往處理之住宿與餐飲費用/移送費用

2.限中華民國境外旅行發生者適用：安排子女返國費用/喪葬費用/對於被保險人因住院之需要而實際支出的國際電話費或是因住院而必須購買日常生活用品之費用/因住院之需要，變更或脫離原先之旅行行程所支出的相關交通、住宿費用

▶快速理賠服務

發生班機延誤達4小時以上時，本公司將主動以電子郵件通知您啟動理賠作業。

國泰產險

▶旅遊不便綜合保險

包含第三人責任保險、海外急難救助保險及海外旅遊不便等，還額外提供食物中毒項目，提供定額的慰問金

▶班機延誤

班機延誤每3小時地額理賠4,000元，最多理賠12,000

▶行李損失

若投保基本行不便險，行李損失定額3,000元或實支實付12,000元；則享樂型定額5,000元或實支實付20,000元

▶快速理賠服務

發生班機延誤達3小時以上時，提供搭乘的班機起訖日期與飛機航班編號，經系統比對符合資格者，將直接進行理賠金匯款作業

華南產險

▶華南產險旅遊不便險

項目包括行李延誤、行李遺失、額外住宿及旅行費用、旅行文件重置費用、家屬看護費用、劫機事故之補償費用、班機延誤、行程縮短或取消補償費用

▶班機延誤

於海外旅行期間，航班因天氣惡劣、流量管制、機械故障、天災、被人劫持、罷工，導致班機較預定出發時間延誤四小時以上者

▶行李延誤

抵達目的地機場六小時後，尚未取得行李，而須在目的地緊急需要購買衣物、日用必需品之各項合理費用

▶行李遺失

抵達目的地機場二十四小時後，尚未取得行李，在七十二小時內須緊急購買衣物及其他日用必需品之各項合理費用

南山產物

▶南山產物之旅行不便險

理賠項目包含旅程取消/旅程阻礙保險/班機延誤保險/行李損失保險/行李延誤費用保險/緊急救援費用保險/緊急醫療運送費用保險

▶班機延誤

海外旅行時，如遇班機取消、延誤超過4小時以上或是因前班班機延誤，導致無法成功轉機(需經四小時以上才有其他轉機航班可搭乘)，可獲旅遊不便險之理賠，保險期間內以給付二次為限

▶行李損失

海外旅行時，因竊盜、住宿業者、所搭乘之交通工具相關人員等導致行李箱、行李內物品毀損、遺失的話，可依旅遊不便險約定金額申請理賠

▶快速理賠服務

發生班機延誤、行李延誤達4小時以上時，若在投保時以提供航班資訊，僅需上傳銀行帳號及登機證，即可直接進行理賠金匯款作業

旅遊不便險保險公司總比較

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如遇罷工不便險賠不賠

這陣子台灣的航空業實在不怎麼平靜，罷工的新聞時有所聞。因此有許多人對於遇到罷工時旅遊不便險的理賠有相當多的疑問，今天小編就來跟大家說幾個原則，讓大家以後如果不幸遇到罷工事件延誤到行程，可以初步判斷以投保的不便險是否有所理賠。

▶投保的時間：

必須是在罷工開始前投保才會有理賠

▶保險公司的規則：

每一間保險公司的不保事項都不一樣，所以投保前可以先確認該保險公司是否有將罷工事件列為不保事項呦。

▶事故發生的地點：

如果是從台灣出發的班機班機會依各家保險公司的條款分為：「報到後」&「出境後」來確定說是否有理賠；國外出發的航班只要達到延誤時間的標準，大多保險公司都會理賠的。

▶延誤的時間：

需要達到各家保險公司認定的班機延誤時間，大約3至6小時不等。

各家保險公司遇罷工的理賠項目

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旅遊平安險V.S. 旅遊不便險

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旅遊平安險

旅遊平安險一般是指搭乘公共運輸期間 (飛機起降間) 的旅行平安保險，因此，在抵達目的地後就不在受理範圍內，主要以保障個人身體、健康安全為主，在突發意外或是身體突然發生疾病時，可獲得補償理賠、以減輕醫療負擔。

旅遊不便險

旅遊不便險以保障旅遊行程為主，主要內容包含班機延誤、行李延誤及行李遺失、劫機、護照遺失等情況，可依據保險約定內容，申請合理的理賠，以減少旅遊損失

有人會說為什麼一定要加購旅遊不便險，主要是由於一般的旅遊平安險僅保障搭乘公共運輸工具期間，等於是說下了飛機就沒有了，且有些信用卡雖提供全程保障，但普遍額度不高，保障嚴重不足，此外，加購旅遊不便險有包含緊急救援補助，也是避免因在海外發生意外時，能使家人免於負擔高額醫療費用等。

近幾年，廉價航空成了不少旅人出國的不二選擇，雖價格低廉，但如果遇到意外時，保障可說是少之又少，加購旅遊險才能夠保障海外旅遊期間的各種意外，包括班機延誤、行李遺失等狀況，旅遊不便險能使你的損失降到最低，才不會因為省小錢，而花大錢！以上介紹了詳細的旅遊不便險理賠內容，出國記得買起來，才能安心放鬆玩！

Photo by Dino Reichmuth on Unsplash 分享 facebook

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