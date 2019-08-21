飛機來了沒報到！訂位未搭時「退票問題」怎麼處理？

現在有許多人睡過頭、忘記帶護照、護照過期等等問題導致沒辦法報到登機，如果是在要出發之際才發現有這些問題，可能已經造成無法挽救的地步，美好旅程只能泡湯。因此，我們接下來會告訴你什麼是NO SHOW？該如何避免以及退票的問題喔！

什麼是NO SHOW?

什麼是NO SHOW? 圖／Pixabay 分享 facebook

意思是已經訂好機位買好機票，但沒有在期限前報到 （Check-in），而因此錯過航班，也就是訂位未搭。並不是買了機票有了座位就代表一定能上飛機，通常機場報到櫃台會在航空起飛前60分鐘關閉，如果趕不上在櫃台關閉前報到，那購買的機票有票也搭不到飛機喔！還有另外一種意思是報到完成登機手續，但沒有在登機時間登機直至登機門關閉，如果登機門關閉了那也無法登上飛機。

各大航空公司對NO SHOW的規定

中華航空

台北（桃園）機場停止受理報到時間為表訂起飛時間前60分鐘，逾時便不能再受理登機手續；此外，如果有事先預選座位的旅客，如果未在表定起飛時間前80分鐘報到，則會被重新安排座位。後續行程機位將被視為放棄而自動取消，未報到的狀況有三種，如下

1.旅客未搭乘已訂妥之航班。

2.旅客未於班機起飛前取消預訂之機位。

3.旅客因臨時狀況（或他航安排轉搭其他航班）造成未搭乘原訂航班。

長榮航空

若訂位後未搭乘也沒在24小時內取消或更改航班和日期，之後需改票、加延機票效期的話，需再支付一筆No-Show費用，費用依航班不同收取金額不同；退票則會收取退票費用，因此建議旅客訂位開票後，若確定不搭機，務必要於起飛24小時前向原開票單位取消機位！如果不搭乘也不介意退票，還是建議要告知一下航空公司，讓他們好紀錄讓其他旅客更順利。

國泰航空

經由國泰網站下訂的話，於出發前7天進行預訂，可以在購票後 24 小時內，根據更改、取消旅程及退票所列的退款程序取消已付款的預訂並獲得全數退款。如果要申請退票的話要填寫表單進行退款程序，是經由旅行社購買機票的請旅行社退票。

造成NO SHOW的種種原因

NO SHOW費用以及退票辦法 圖／Flickr 分享 facebook

1.遲到、忘記班機時間而錯過報到時間

2.護照效期剩不到6個月過期（有些國家會規定護照在入境/出境後須有6個月以上的效期，但美國的話只要有簽證，入境時護照效期有3個月即可），護照效期緣由也會造成無法登機。

3.逛免稅店逛到忘我，錯過登機時間太久導致登機門關閉（千萬不要對地勤大小聲幫你開機門，只要登機閘門關閉，一切都來不及！）

如何避免NO-SHOW

首先，還是要建議大家早點出發以防遲到而錯過報到時間，還有就算報到出關了還是有可能會因為忘記登機時間而錯過班機，進而成為NO SHOW喔！要記好登機時間不要讓其他旅客等你登機～有些航空公司很好會找到你人為止，有些則是會直接關閉登機門不讓你登機，此時你也無法再讓登機門為你重啟，要切記所有時間！

再來，如果因故必須得更改班機或者退票的話，要提前24小時通知航空公司，有些也會要求機票要是7天以前購買的，為了避免有人惡意購買機票並棄票。

NO SHOW費用以及退票辦法

個人票

如果因為個人因素未搭乘該航班或錯過該航班報到時間，想要更改時間或者退票，會先被扣一筆NO-SHOW罰款，之後再付費更改退票或時間。但如果完全不想搭乘該航班想放棄機票的話是不用被收取罰款，等於機票作廢。如果是跟旅行社訂票的話要請旅行社幫忙處理，有時旅行社會多收一筆手續費喔！

團體票

如果是跟團出去訂的是團體票，如果你沒出現或者錯過報到時間也算NO SHOW，此時就沒辦法退費了，因為團體票是一起訂的，沒辦法因為你個人因素讓大家全退重訂，這時候連稅金都拿不回來，所以跟團出去還是要多多注意不要造成別人麻煩。

NO SHOW小問題

NO SHOW小問題 圖／Wikimedia 分享 facebook

有許多人因為忘記帶護照，或者睡過頭忘記搭乘飛機，錯過報到時間等等問題，這些都不能成為免費更改免費退票的理由。

1.錯過報到時間能買單程機票到目的地，之後再搭原定班機回來嗎？

這是不行的喔~如果你沒搭上出發的班機，回來的班機也等於做廢，如果不按機票內的指定次序搭乘，後續的機票將失效。可以花錢罰款並付更改費用更改班機出發，或者退票購買新的機票。

2.如果是廉價航空，來回分別訂不同航空的機票呢？

因為是購買單程的來回機票，所以如果你去程沒搭到原先班機而退票購買新的單程機票，依舊還是可以搭到回程的飛機！因為當初購買的時候就是分別訂購不同的機票航空喔！

出國玩護照非常重要，一定要再三確認有帶護照，也要檢查帶對護照和護照有沒有過期；也要調好鬧鐘記好班機時間，提前至少兩個小時到機場辦理報到手續，以防遲到出不了國。千萬別讓自己的疏忽而導致美好旅程泡湯！

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