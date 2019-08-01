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恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02DailyView 網路溫度計提供

恐怖、恐怖、恐怖額～

平常出國，許多台灣人總是選擇鄰近的日本、韓國、泰國，遠一些的就來個美國、歐洲10多日遊，體驗一下異國、西方特色的生活，然而每年都差不多的國家、大同小異的玩法，你還不膩嗎？

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全球嚇人的「恐怖景點」，搭配農曆7月鬼門開，大膽如你還不知道要去哪玩的話，趕快訂機票跟著走一遍，10個沒有膽不能玩的超有名景點，肯定讓你的夏天hen「清涼」～

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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10、巴黎-地下人骨墓穴

全球人骨量最多的「地下人骨墓穴 Les Catacombes de Paris」，受到當時歐洲瘟疫、黑死病、戰爭不斷，人口大量死亡卻沒有多餘的地方存放屍體，因而全部放到地底下，此墓穴號稱「只進不出」，一踏進入口看不見遙遠彼方的出口，走進深幽的「骨道」，黑暗、陰森的館藏，讓許多人不敢亂開玩笑。

9、香港-達德學校

距離台灣很近的香港達德學校，1931年創辦，辦學60多年卻因招不到學生而停辦，建築也逐漸成為廢墟，廢棄學校正是許多鬼故事的經典場景，而此也傳出許多鬧鬼事件，像是「紅衣女鬼」、「有『踏踏』腳步聲逼近」，甚至還發生同行探險的人被「鬼上身」，不斷自殘、大叫等恐怖情景，20多年來鬧鬼事件不斷，更因此讓達德在2013年獲選為亞洲十大恐怖地點之一。

8、美國-溫徹斯特豪宅

同名電影改編自真實鬼屋「溫徹斯特豪宅」，這個佔地655平方公尺、161個房間的超爆大房子，全都是因為「步槍之父」溫徹斯特發明槍枝，進而讓許多人死於槍口之下，隨著他和女兒的過世，女主人聽聞占卜師的話，建造大又怪異的房子拯救死於槍下的亡魂，多年過去，此棟豪宅也「順理成章」變成鬼宅，不少遊客都說有聽聞腳步聲、門窗發出巨響等怪異事件，持續增添恐怖氣氛。

7、捷克-人骨教堂

同樣是充滿著人體骨頭的捷克人骨教堂，被稱為是世界上最可怕的博物館，也是歐洲最知名的人骨存放地，受到戰亂、病害問題影響，死亡的人太多、墓地太少，久而久之就累積建成教堂存放，走進室內無一不是人骨，各種手腳頭顱高掛在牆上、做成聖杯、吊燈等，詭異陰森外又讓人背脊發涼，雖然數量不如巴黎地下公墓來的多，但抬頭四處可見，膽子小點的人恐怕會先被嚇的撇尿。

6、義大利-鬼島（波維利亞島）

一整個島都禁止進入？深受遊客歡迎的「水都」義大利威尼斯，遠在羅馬帝國時期，義大利深陷鼠疫肆虐病情之中，該島被做為隔離鼠疫得病患者的重要據點，且最終會焚毀燒屍，隨後面臨黑死病等疫情同樣再被隔離，長期廢棄並接收病靈，「鬼島」、「幽靈島」的傳說不脛而走，此後有許多人仍不怕死登島探險，有的人半夜聽到挨打受虐的哀號聲，甚至還有完整的一句「趕快離開這裡，不要回來」等話，恐怖事蹟為水上的孤島蒙上一股神秘面紗。

5、日本-青木原森林

被封為「自殺勝地」的日本青木原森林先前曾有外國YouTuber不怕死挑戰，拿攝影機直擊上吊屍體，引起軒然大波，也讓這片森林的名氣更為響亮，坐落在富士山腳下的青木原森林，最初在戰前時期，居民生活困苦，養不起小孩、家人，會把嬰兒或老人丟棄在森林裡，長久下來累積許多無名冤魂，因而帶起恐怖氛圍，許多人是「走進去就再也出不來」，不僅是因為在裡頭容易迷失方向，更多是帶著了結生命而去。此地成為CNN認證全球最恐怖的場所之一。

4、韓國-昆池岩廢棄精神病院

同樣被翻拍成電影《鬼病院》的昆池岩廢棄精神病院，又是一個可怕的鬼故事經典場景廢棄醫院，它是一棟廢棄20多年的建築，三層樓外觀灰白單調，坐落在山腰偏僻的地方，入口處得先經過一片陰森樹林，此醫院僅經營短短4年就倒閉，相傳過去它曾是刑場，許多人被處死，之後被蓋為醫院經營，但開業後病患會莫名其妙過世、輕生，有醫生更是在半夜會聽到悲鳴聲，因此就傳出是死後不甘願的病患靈魂留下的，此外裡頭更傳言有一個「打不開的門」，許多大膽的節目、探險者會去挑戰探索，網路上流傳的影片真的超嚇人！

3、日本-貴船神社

日本神社多數人都認為是很神聖的地方，然而部分的神社反而帶有詛咒或是恐怖故事，貴船神社就有一個「丑時參拜」的習俗，在丑時約莫凌晨1點到3點間，把仇家、想詛咒的人化為草人釘在神社的神木上，7天後對方就會死亡，此外，相傳以前還有一名怨婦為了詛咒丈夫和小三，卻意外被破解倒死在水井邊，時至今日謠傳水井還有婦人的怨靈，因此只要把水給別人喝就能斬斷彼此的關係。

2、日本-富士急高原樂園鬼屋

讓《Running Man》成員嚇到不斷乾嘔、崩潰腳軟的急高原樂園鬼屋「戰慄迷宮」，以真實的慈急綜合醫院為背景，相傳院長和醫生沒有醫術和醫德，取器官獲利，讓那些冤魂都留在原地，甚至會出現將醫生殺死，在聽到廢棄醫院、冤魂後，誰還能保持清醒！整棟鬼屋沒有路線、沒有指示，你只能自己找路活命逃出，且不只外觀看來灰暗髒舊，內部氣味、溫度、聲音、光線，甚至是扮鬼的工作人員，都讓人雞皮疙瘩、毛骨悚然感覺瞬間飆高，全長900公尺走完最少要花1個小時，這對於挑戰者來說分分鐘都是折磨啊！

1、日本-伏見稻荷大社

你一定想不到第一名竟然是許多外國觀光客訪日必去的「伏見稻荷大社」！在神祀的門口就有2隻石狐看守，而這恐怖傳說就出在祂們身上，傳言不可直盯狐狸的眼睛，因為冒犯到祂們就不會讓你活著出去，此外，相傳過去曾有人進到神社後就突然消失，朋友找他好幾個小時，他卻不斷說只是離開幾分鐘，時空錯亂感更添懸疑，且稻荷大社著名的千本鳥居白天時光線明朗、頗有禪意，一到晚上則是零星燈光、望無盡頭的黑暗，沒膽的人千萬不要靠近！

圖／擷取自Flickr/othree
圖／擷取自Flickr/othree
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月25日至2019年07月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全球恐怖鬼景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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