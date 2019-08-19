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大片飄紅美景來襲！日韓台３處浪漫賞楓攻略

2019-08-19 09:00Skyscanner

秋季正是賞楓的好時節，滿山的紅葉渲染著整個叢林，遍地的流丹隨風灑落，那一抹抹嬌艷的紅，讓秋色顯得濃重又迷人。不同地區的楓葉輪流盛放，大片金黃與緋紅的楓葉將大自然渲染成色彩斑斕的樣子，仿佛童話世界一般，美麗至極！做好準備，和Skyscanner一起在台灣、日本、韓國賞楓吧！

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台灣賞楓攻略

除了日韓，台灣當地也有很多賞楓秘境，不用跑遠，就能感受到濃濃的秋意。

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陽明山


陽明山是著名的觀光旅遊勝地，在台北市近郊，位於大屯火山群最高峰七星山南側，海拔443米，以天然的溪谷、溫泉、瀑布和森林公園著稱，風景秀麗、青山翠谷，原野開闊，繁花似錦，氣候溫和，一年四季景色各異。每到楓葉季，山上除了公園靠中山樓有壯麗的楓樹大到外，鄰近陽明山的奧萬大，各色楓葉缤紛的如同跳耀的精靈在屋舍或道路上，令人驚艷！

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烏來風景區


烏來除了春天可以欣賞到美麗的櫻花，也能在秋天看到紅色的楓葉，這時也正好是賞鳥的最佳時機，有機會還可以看到知名的五色鳥、繡眼畫眉和台灣藍鵲等豐富鳥類與昆蟲自然生態。

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太平山


太平山爲台灣三大林場之一，海拔約1950公尺，四季常雲霧籠罩，宛如銀海。入秋以後，紫葉槭還會隨著氣溫變化，變得更加深紅。森林遊樂區的樓梯步道兩側，是太平山賞楓的好地點，深秋時節，楓葉把人間仙境般的太平山點綴的非常美麗。

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韓國賞楓攻略

韓國的秋天也有著不一樣的體驗，每年的9月下旬至 11 月上旬，不同地區的楓葉輪流盛放，色彩斑斕、美麗至極！

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德壽宮


德壽宮位於首爾最繁華的街道，是一個韓式與西洋式相結合的宮苑，宮內保存著韓國最早的西式建築風格的石造殿和古色古香的寬敞庭院。長達900多米的步道每到秋天都會因銀杏樹變得浪漫而感性。整條路被銀杏葉所覆蓋，形成一條金色大道。伴著秋風漫步在其中，美麗至極！

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內藏山國立公園


內藏山國立公園位於全羅北道與全羅南道的交界處，公園裡有著名的道德瀑布、金仙瀑布、白羊寺、內藏寺等，被稱爲韓國楓葉第一山。據統計，山上有多達 760 種珍貴動植物。每逢秋季，內藏山層林盡染，周圍瀑布潺潺流水，風景美麗至極！

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梵魚寺


梵魚寺（Pomosa）位於釜山北面金井山山麓，寺內至今還保留著7座殿閣、2座閣樓、3扇巨門、11座進修庵及最初建造的三層石塔等衆多歷史古跡。 每逢紅葉季，寺內美麗的楓葉，還有金黃的銀杏， 金光摺摺、美不盛收!

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日本賞楓攻略

每到秋季，日本各地漫山遍野的紅葉將各旅遊景點裝扮的非常漂亮。9月底，楓葉由最北端的北海道開始泛紅，隨著寒氣的南下，關東、中部、關西、中國、四國和九州地區的楓樹也相繼轉紅，直至12月初全部落盡。

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層雲峽


層雲峽位於北海道上川町大雪山國立公園的峽谷，兩岸長24公里的懸崖峭壁連綿不絕，峽內有很多瀑布，其中最有名的是流行瀑和銀河瀑，景色壯觀，水量充沛。每年10月初開始變色，10月中旬則是層雲峽的最佳賞楓時機。賞完楓葉，再去周邊的溫泉泡一泡，非常愜意！

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大阪城公園﻿


大阪城公園位於市中心，是一片面積超大的城市園林，包括了大阪城天守閣、棒球場等，有的還是國家指定文化遺產。園內林蔭密佈，單是兩排銀杏樹就排開長達1公里，就像都會中的綠洲一樣。每年11月中至12月初是紅葉季節，有銀杏的黃、紅葉的紅，各種大自然色彩襯托著的大阪城，別有一番風味。

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紅葉谷公園


紅葉谷公園位於宮島彌山的山腳下，離登山纜車站很近，與宮城的松島、京都的天橋立並稱為日本三景之一。宮島擁有世界文化遺產嚴島神社，日本人對整個島當神般敬仰。神社背後的彌山是神聖之地，禁止採伐，留下大片原始森林。公園沿著紅葉谷河擴展開來，種植著約700棵的紅葉樹，每到11月中旬-下旬，這裡便是宮島的賞楓聖地。

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秋季出遊，一起在台灣當地和日韓探索美麗的賞楓秘境吧！

推薦閱讀：2019台灣賞楓全攻略：台灣最佳賞楓時間預測和台灣賞楓葉最佳地點推薦

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賞楓公園銀杏

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